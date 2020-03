Les fans de “KUWTK” trouvent ça “ennuyeux” Kourtney ne peut pas décider si elle va rester ou partir

Avec une toute nouvelle saison de Keeping Up with the Kardashians à l’horizon, les fans se préparent à apprécier encore plus de drames de la première famille de télé-réalité. Avec de nouvelles relations et des situations dramatiques à explorer, il y aura probablement beaucoup de choses sur lesquelles la caméra pourra se concentrer. Pourtant, il pourrait y avoir quelques grands changements cette saison. Kourtney Kardashian, la sœur aînée de la famille, a fait des allers-retours au cours des derniers mois pour savoir si elle resterait ou non dans l’émission. À ce stade, les fans deviennent très ennuyés par ce qui est perçu comme son incapacité à prendre une décision.

Kourtney Kardashian est dans l’œil du public depuis plus d’une décennie

Lorsque Keeping Up with the Kardashians a été créée en 2007, Kourtney Kardashian était une femme adulte, avec une expérience universitaire et une carrière bien remplie dans une boutique. Son intrigue est devenue l’une des vedettes de l’émission, et les téléspectateurs se sont branchés chaque semaine pour regarder la progression de sa relation avec Scott Disick et ses chicaneries avec ses sœurs.

Au cours des treize dernières années où la série a été diffusée, Kourtney Kardashian a probablement subi la plus grande transformation personnelle de ses frères et sœurs. Elle a trois jeunes enfants et est maintenant mère célibataire, coparrainant ses enfants avec son ex, Scott Disick. Kardashian gère également son propre site de style de vie et est un gourou de tout ce qui concerne la vie saine et holistique. À quarante ans, Kardashian a passé la majeure partie de sa vie devant la caméra – et à la fin de 2019, elle a annoncé qu’elle était prête à se retirer complètement de la télévision.

Kourtney Kardashian | Nathan Congleton / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via .

Kourtney Kardashian a récemment annoncé qu’elle se retirerait

En novembre 2019, Kourtney Kardashian s’est exprimée et a déclaré qu’elle prévoyait de passer moins de temps à filmer la télé-réalité de sa famille parce qu’elle voulait «mettre plus d’énergie» pour devenir maman. Bien qu’elle (et quelques autres membres de la famille) ait précisé qu’elle apparaîtrait toujours sur Keeping Up with the Kardashians de temps en temps, il ne faisait aucun doute qu’elle ne se voyait plus comme une star de la réalité à plein temps. Beaucoup ont spéculé qu’en plus de passer plus de temps avec ses enfants, Kardashian voulait mettre plus d’efforts dans son site Web de style de vie, Poosh.

Cependant, dans une récente interview avec Ellen DeGeneres, Kris Jenner a déclaré qu’en fait, Kourtney Kardashian serait sur la nouvelle saison de l’émission et est en train de filmer de nouveaux épisodes. Lorsque DeGeneres a mentionné les déclarations précédentes de Kardashian au sujet de la retraite, Jenner a révélé que sa fille aînée avait juste besoin d’une “petite pause”. Alors que certains spéculent sur le fait que Jenner a refusé de laisser Kardashian s’éloigner de Keeping Up with the Kardashians, de nombreux fans ont entièrement terminé la conversation.

Les fans sont sérieusement ennuyés par Kourtney Kardashian

Récemment, certains fans de Reddit ont discuté de l’attitude délirante de Kourtney Kardashian envers Keeping Up with the Kardashians. Quelques-uns ont suggéré que l’attitude inversée de Kardashian pourrait être due à un conflit de salaire avec sa famille. Certains autres ont déclaré que bien que la raison du départ de Kardashian soit valable et que personne ne puisse lui reprocher de vouloir plus d’intimité, à ce stade, ses allers-retours constants deviennent simplement «ennuyeux».

Il est difficile de prédire ce que la nouvelle saison de Keeping Up with the Kardashians tiendra, ou si les showrunners aborderont le drame de Kourtney Kardashian à la caméra – mais il semble que toute la famille devra intensifier son jeu si elle le souhaite pour que les téléspectateurs reviennent chaque semaine pour de nouveaux épisodes.