Les fans de Kylie Jenner la supplient de ramener la «vie de Kylie»

En tant que cinquième personne la plus suivie sur Instagram, il est clair que Kylie Jenner n’est pas à court de fans. La jeune femme de 22 ans poste quotidiennement sur la plateforme, documentant des parties de sa vie pour les 161 millions de ses abonnés. Le milliardaire donne aux fans un aperçu des derniers produits de Kylie Cosmetics, montre son style de vie luxueux et partage des images de sa fille de 2 ans, Stormi. Mais, malgré toutes les actions de Jenner, ses stans les plus fidèles en demandent toujours plus. En fait, ils exigent actuellement qu’elle ramène son émission de télé-réalité, Life of Kylie.

Kylie Jenner | Taylor Hill / FilmMagic

La vie de Kylie

Un spin-off de Keeping Up with the Kardashians, Life of Kylie a été créé en août 2017. Le spectacle a tenté de donner aux fans un aperçu des coulisses du style de vie somptueux de Jenner. Âgée de 20 ans à l’époque, la série promettait de montrer à Jenner sa propre place et de prendre ses propres décisions. Cela a également été considéré comme un moyen pour Jenner de se connecter avec ses nombreux fans fidèles. Mais malgré la renommée et la fortune de Jenner, le spectacle a été extrêmement éphémère. Un mois seulement après sa première, Life of Kylie a diffusé son dernier épisode. Les frères et sœurs de Jenner de Kardashian ont prouvé dans le passé que les émissions dérivées ne sont jamais aussi réussies que Keeping Up with the Kardashians, et l’émission de Jenner n’a pas fait exception à la règle.

Les fans demandent Life of Kylie Saison 2

Mais malgré le fait que le spectacle ait échoué, Jenner stans exige toujours une deuxième saison. Le 5 février 2020, Jenner a publié sur son Instagram une nouvelle vidéo. La vidéo semble être une photo en coulisse du tournage de Jenner pour Keeping Up with the Kardashians. Les fans étaient excités par la vidéo et l’un des stans les plus vocaux de Jenner a suggéré qu’elle devrait filmer une autre saison de Life of Kylie. «KUWTK. Vous devriez faire une autre saison de Life of Kylie », a écrit un fan à la jeune maman.

Les fans de Kylie Jenner pensent que sa fille, Stormi, devrait être dans la série

Voyant cette suggestion, de nombreux fans de Jenner ont fait écho à l’idée. Ils ont ajouté que maintenant que Jenner est une maman, elle pourrait inclure sa fille, Stormi, dans l’émission également pour du contenu supplémentaire. «La vie de Kylie et Stormi plssss», a écrit une personne. “Oui !!! @kyliejenner maintenant Stormi sera dedans !! 😍😍 », a déclaré un autre utilisateur d’Instagram. «Je suis d’accord 😍 avec Stormi. ce serait le meilleur littéral ❤️ », s’est exclamé un autre fan de Life of Kylie. “Yasss !!! J’aimerais voir à quoi ressemble sa vie de maman !!! Ce serait emblématique !! Nous avons besoin d’une autre saison !!! 👌👌👌👌 ”encore une autre personne co-signée.

Les Stans sur Instagram ont des idées pour le spin-off

D’autres fans étaient ouverts à une autre saison de Life of Kylie mais avec certaines concessions. «Mais comme un spectacle qui montre réellement sa vie. La plupart de ses trucs ressemblaient à des choses générales qui nous importaient peu. Désolé Kylie, je t’aime. @kyliejenner HMU si vous voulez des idées », a déclaré un utilisateur d’Instagram. “Oui! et je pense que c’est le meilleur moment car elle est maintenant une mère et son entreprise a tellement grandi. elle aura plus à partager et je pense que plus de gens seraient prêts à regarder “, a convenu une autre personne.

Pourquoi le spectacle a été annulé

Bien sûr, tout le monde n’était pas réceptif à l’idée. Certaines personnes ont estimé que le spectacle était finalement ennuyeux et qu’il a donc reçu de mauvaises notes. “Non, cette merde était ennuyeuse”, a déclaré une personne. “Les cotes étaient mauvaises, c’est pourquoi ce n’était qu’une saison”, a déclaré un autre fan. Les autres fans ne se préoccupaient pas du contenu mais de Jenner elle-même. Ils ont spéculé que Jenner détestait le tournage de Life of Kylie parce que c’était trop envahissant. “Elle ne le ferait jamais, elle détestait faire ce show qu’elle est privée et ça va 😊” Bien que nous n’appellerions pas Jenner une personne privée, nous convenons qu’il est peu probable que Life of Kylie revienne pour une deuxième saison. Après tout, ce n’est pas comme si Jenner avait besoin d’argent.