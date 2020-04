Les fans de Kylie Jenner l’appellent pour “Blackfishing” après avoir vu des photos récentes

On pourrait penser qu’après avoir vu sa sœur Kim Kardashian se faire traîner sur Internet pour son appropriation culturelle des coiffures noires et la retouche apparente de ses photos pour donner l’apparence d’une peau plus foncée, Kylie Jenner en saurait mieux. Apparemment, ce n’est pas le cas.

Jenner a présenté son propre groupe de critiques l’appelant pour «pêche au noir» après avoir publié une photo récente sur Instagram. Est-ce que ce sera le tollé qui incitera finalement la star à considérer l’impact de ses actions, ou le blackfishing est-il devenu un moyen facile d’obtenir les gros titres pour la famille?

Ce n’est pas la première fois que Kylie Jenner est accusée de “pêche au noir”

Jenner a certainement déjà entendu cette critique. Peut-être plus particulièrement, elle a été appelée par l’actrice de Hunger Games Amandla Stenberg après que Jenner ait posté une photo avec ses cheveux en cornrows. Stenberg a souligné que Jenner s’est empressée de s’approprier l’imagerie culturelle noire mais n’a pas utilisé son pouvoir et ses privilèges pour aider à lutter contre l’oppression raciale.

Plus tard, Jenner était à nouveau dans l’eau chaude après avoir posté une photo d’elle avec ses cheveux en torsion. Une fois de plus, les critiques ont eu l’impression qu’elle utilisait des coiffures traditionnellement afro-américaines comme costume, s’appropriant une culture sans reconnaître les problèmes de le faire.

La pêche au noir, c’est bien plus que des cheveux

Alors que certains considèrent que les accusations de «pêche au noir» ne sont pas très graves, les spécialistes de la culture expliquent rapidement qu’il s’agit de bien plus que de cheveux ou de vêtements.

D’une part, la plupart des publications sur les réseaux sociaux de femmes blanches posant avec des traits noirs font partie de leur statut d’influenceuse. Qu’il s’agisse d’une célébrité comme Jenner ou de quelqu’un qui essaie de sortir du peloton et de se démarquer sur Instagram, de nombreuses personnes utilisent leur portée avec leurs followers pour gagner de l’argent en s’associant à des marques.

Lorsque les Blancs utilisent des images noires et se connectent ensuite à des marques, ils enlèvent des opportunités aux vrais Noirs qui essaient d’attirer l’attention de ces mêmes marques.

«Vous leur enlevez», a expliqué Dara Thurmond, une infirmière qui s’est prononcée contre la pratique.

Elle a poursuivi en expliquant comment les normes changent: «Nous entrons dans une époque où vous voyez beaucoup de femmes noires vraiment s’exprimer et entrer dans leur noirceur, la posséder et n’en plus avoir honte. Il est donc logique de comprendre pourquoi cela se produit – parce que je suppose que certaines personnes qui présentent des blancs ont l’impression de ne plus être la norme. Alors maintenant, ils essaient de faire des choses pour rester pertinents et garder leur popularité. “

Kylie Jenner a de nouveau irrité les critiques

Malgré ses précédents coups de critiques pour la pêche au noir, Jenner est à nouveau à l’honneur pour la pratique. Cette fois, elle a publié une série de photos d’elle-même que beaucoup considèrent comme culturellement appropriées.

Les utilisateurs de Twitter ont rapidement souligné sa peau foncée et son apparence similaire à Beyonce. “POURQUOI DÉCOUVREZ-VOUS COMME AU-DELÀ?” demanda un spectateur en colère.

Un autre a ajouté une déclaration plus générale: «Vous êtes une femme blanche. Arrête de cosplayer les femmes noires et brunes, ce n’est pas ton costume. »

D’autres fans ont comparé les images modifiées et très maquillées à des photos récentes de Jenner sans maquillage.

L’un d’eux a sous-titré les photos avec «la façon dont la quarantaine a transformé Kylie Jenner en fille blanche» comme une référence apparente à la controverse sur la pêche au noir. Certaines personnes ont rapidement défendu son apparence comme étant simplement différente sans maquillage, mais beaucoup ne sont pas convaincus par cette explication.

Ce n’est pas simplement que l’apparence de Jenner est moins soignée quand elle est sans maquillage (c’est vrai pour pratiquement toutes les célébrités). Le problème est que Jenner ne se contente pas de se mettre en forme lorsqu’elle se maquille; elle ressemble à quelqu’un d’une race complètement différente. C’est l’appropriation de ces fonctionnalités qui a frustré les fans.