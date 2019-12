Les fans de la photo récente de Troll Khloé Kardashian pour dire qu'une autre sœur est “ la plus jolie ''

Les sœurs Kardashian-Jenner ont des millions de fans. Et les sœurs adorent également publier sur les réseaux sociaux – y compris des photos avec d'autres membres de leur famille. Mais quand Khloé Kardashian a publié une photo mettant en vedette les cinq filles de Kardashian-Jenner, certains ont estimé que c'était le bon moment pour parler de la beauté de quelqu'un dans la famille à part Khloé.

Les sœurs Kardashian-Jenner | Kevin Mazur / . pour Yeezy Saison 3

Les sœurs Kardashian-Jenner sont toujours restées proches

La famille filme leur émission de téléréalité, Keeping Up With the Kardashians, depuis 2007. Et les fans ont vu toute la vie des femmes changer considérablement depuis la première du premier épisode. Mais quelque chose qui n'a pas changé, c'est la relation qu'ont les frères et sœurs les uns avec les autres. Bien sûr, beaucoup de drames et de nombreux combats ont eu lieu au cours des douze dernières années, mais les femmes sont toujours restées extrêmement proches. Et bien que Rob Kardashian ne soit plus dans la série, il reste toujours une grande partie de la famille dans les coulisses. L'avenir de l'émission semble un peu flou en ce moment, mais les frères et sœurs réparent toujours les choses chaque fois que les temps sont durs.

Les femmes ont pris un peu de chaleur pour leurs apparitions ces derniers temps

Ces dernières années, les femmes ont apparemment eu plus de travail sur le visage que jamais auparavant. Ils n’ont pas été timides au sujet de leur utilisation de produit de remplissage, bien qu’ils aient tous nié avoir subi une véritable chirurgie plastique (à l’exception d’une augmentation mammaire de Kourtney Kardashian). Cependant, les fans ont de plus en plus remarqué que les apparitions des sœurs dans leurs publications sur les réseaux sociaux semblent changer de jour en jour. Les accusations de Photoshop sont devenues plus importantes et les fans ont accusé les femmes de paraître méconnaissables sur certaines de leurs photos. Pourtant, cela ne semble pas changer la quantité de charge qu'ils injectent dans leurs lèvres et leurs visages.

Les fans ont laissé des commentaires sur la photo de Khloé Kardashian pour dire que Kendall Jenner est "la plus jolie"

Khloé Kardashian a récemment posté une photo aux côtés de ses quatre

sœurs, Kim, Kourtney, Kendall et Kylie. Kourtney avait accueilli le

fête de Noël annuelle de la famille, et ce fut l'une des rares fois où le

les femmes ont toutes été photographiées ensemble. Bien que tous aient l'air glamour,

certains fans ont pris le poste de Khloé pour parler de la beauté de sa sœur cadette

Kendall l'est.

"Qui d'autre pense que Kendall est la plus jolie?", A demandé un utilisateur. "Absolument. Elle est la beauté la plus naturelle. Totalement magnifique », a répondu un autre utilisateur. "Kendal (sic) est si jolie", a déclaré quelqu'un d'autre, avec un emoji en forme de cœur. Chacun des commentaires a reçu des dizaines, voire des centaines, de likes.

Kendall Jenner est la seule sœur qui n'a pas changé son visage

Certains pourraient suggérer que Kendall est la plus jolie sœur parce que

son look est un peu plus naturel que ses frères et sœurs ». Kendall n'a pas reçu

toute charge sur son visage (à notre connaissance), ce qui lui donne un look différent

que ses autres sœurs. Kendall est également plus discrète que ses sœurs, et elle

n’apprécie pas autant la publicité que les autres. Elle garde sa vie

très privé et fait de son mieux pour ne laisser entrer personne. Kendall a un très

carrière de mannequin réussie, mais apparaît très rarement sur la famille

télé réalité.