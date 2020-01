Les fans de l’hôpital général disent que ce personnage est inutile

L’Hôpital général, comme de nombreux feuilletons, est connu pour avoir une grande variété de personnages. Depuis sa première en 1963, le spectacle a présenté de nombreuses personnes à sa ville fictive de Port Charles. Cependant, cela ne signifie pas que tout le monde a été reçu par des téléspectateurs à bras ouverts.

En fait, il y avait un nouveau personnage qui est apparu pour la première fois sur General Hospital il y a quelques mois et a été détesté par beaucoup de fans pour être “inutile”. Lisez ci-dessous pour savoir qui est ce personnage et pourquoi les téléspectateurs ne les aiment pas.

Les fans ne savent pas pourquoi Kendra est apparu à «General Hospital»

«Hôpital général» – Bal des infirmières | Todd Wawrychuk / Walt Disney Television via .

Le personnage de Kendra (joué par Michelle Argyris) a été vu pour la première fois en août 2019 comme un gourou du fitness qui a travaillé en étroite collaboration avec Alexis Davis (Nancy Lee Grahn). Nous l’avons vue pour la première fois dans le parc lorsqu’elle a félicité Alexis après une course de charité. Après s’être éloignée d’Alexis, le comportement amical de Kendra s’est transformé en quelque chose de plus sinistre, et il est devenu évident que cette nouvelle fille deviendrait un méchant dans l’histoire d’Alexis.

Kendra, en effet, a essayé de faire des ravages sur la vie d’Alexis tout en se faisant passer pour son amie. À un moment donné, Kendra a réussi à empoisonner la boisson protéinée d’Alexis, ce qui a entraîné son hospitalisation.

Plus tard, Kendra a assommé Alexis et a essayé de la renverser sur une autoroute. Cependant, avant qu’elle ne puisse le faire, un autre personnage a percuté la voiture de Kendra et l’a effectivement tuée.

L’histoire avec Kendra n’a duré que quelques mois, et de nombreux fans ont pensé qu’elle était courte et inutile. Un téléspectateur sur Reddit.com a demandé: “Quel était l’intérêt de Kendra autre que de donner à Alexis quelque chose à faire et de faire avancer l’intrigue?”

Quelqu’un d’autre a dit: «J’étais d’accord avec cette histoire mais pas fan de la façon dont elle s’est terminée. Il y a eu beaucoup d’accumulation pour qu’il se bloque si rapidement (jeu de mots voulu). »

Kendra est venue à Port Charles pour se venger de son frère mort

La justification des écrivains pour la création du personnage de Kendra semble être qu’elle était à Port Charles pour se venger de son frère, Kiefer Bauer (Christian Alexander), qu’Alexis a tué en 2009.

Pour récapituler, Kiefer est sortie avec la fille d’Alexis, Kristina (Lexi Ainsworth), et a souvent été physiquement violente envers elle. Il est finalement décédé après qu’Alexis l’ait accidentellement frappé avec sa voiture, d’où la raison pour laquelle Kendra a tenté de renverser Alexis pour se venger.

Les fans pensent que les histoires sur «General Hospital» ont été médiocres ces derniers temps

Outre le scénario avec Kendra, les fans de General Hospital ont également des problèmes avec quelques autres nouveaux scénarios de la série, qu’ils attribuent au changement de scénariste en chef de la série qui s’est produit en juin. Un fan a commenté sur Reddit que “l’écriture est partout depuis un moment”.

Par exemple, une histoire qui dérange beaucoup de téléspectateurs est celle concernant le bébé Wiley, qui est en fait Jonah, l’enfant de Michael Corinthos (Chad Duell) et de son ex-petite amie Nelle Benson (Chloe Lanier). Cette histoire se concentre sur le fait que beaucoup de gens croient que Jonah est mort, mais Wiley est, en fait, Jonah, bien qu’il ait été élevé par des personnes qui ne sont pas ses propres parents. En raison du grand secret entourant qui est Wiley, il y a eu beaucoup de drames associés et pas mal de gens ont été blessés en cours de route.

Cependant, de nombreux fans n’aiment pas la façon dont les scénaristes ont tellement traîné l’histoire. Un téléspectateur a déclaré: «L’Hôpital général doit conclure l’affaire Wiley. Michael a besoin de connaître la vérité. Prenez cette histoire à un nouveau niveau. “

Que l’on soit satisfait ou insatisfait des récents complots sur l’Hôpital général, de nombreux téléspectateurs semblent toujours espérer que 2020 apportera de grandes choses à Port Charles qui les laisseront au bord de leurs sièges.