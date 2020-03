Les fans de livres pensent que Marsali remplacera Malva cette saison

La saison 5 d’Outlander bat son plein et les fans sont rivés par chaque instant de la nouvelle vie de Claire (Caitriona Balfe) et Jamie (Sam Heughan) en Amérique coloniale. Mais pour ceux qui ont lu les livres d’Outlander, le spectacle semble laisser de côté un personnage majeur dans la vie du Fraser. Certains commencent à penser que Marsali (Lauren Lysle) remplace Malva Christie dans la version TV de l’histoire.

[Spoiler alert: This article contains spoilers for the Outlander book, A Breath of Snow and Ashes]

Lauren Lyle – Outlander | Starz

À quel point ‘Outlander’ suit-il les livres?

Le spectacle Starz est basé sur la série de livres de l’auteur Diana Gabaldon Outlander. Et bien qu’il suive de près l’histoire et les personnages du livre, le spectacle change les choses de temps en temps. La saison 5 est conçue pour suivre le cinquième livre de Gabaldon, A Fiery Cross.

Mais dans une interview avec Collider, Sam Heughan a révélé que les fans suivront également A Breath of Snow and Ashes, et présenteront des éléments introuvables dans les romans. “Donc, nous nous en tenons aux livres, bien sûr, mais nous utilisons également des parties du livre 6”, a déclaré Heughan. “Il y a aussi différentes intrigues là-dedans, qui ne sont pas dans les livres, donc il y aura aussi des surprises pour les fans du livre.”

Qui est Malva dans «Outlander»?

Malva Christie est un personnage que Gabaldon présente dans son cinquième livre, A Fiery Cross. Elle vient vivre à Fraser’s Ridge avec son père, Tom et son frère, Allan.

Dans Un souffle de neige et de cendres, Malva rejoint Claire à la clinique. Elle est une excellente élève et devient finalement l’apprentie de Claire. Elle aide Claire dans sa première opération à Fraser’s Ridge et apprend à utiliser l’éther comme anesthésie pour leurs patients.

Claire traite Malva comme une fille et commence à lui apprendre tout ce qu’elle peut sur la guérison. Mais bientôt Claire est aux prises avec une maladie mystérieuse et devient clouée au lit. Dans l’intervalle, Malva déclare qu’elle est enceinte et prétend que Jamie est le père.

Plus tard dans le livre, Malva est retrouvée morte dans une tache de laitue avec la gorge tranchée. Il est révélé que Malva avait utilisé les connaissances que Claire lui avait données pour infecter Claire. Elle avait été imprégnée par son frère, Allan, et essayait de tuer Claire pour qu’elle puisse épouser Jamie et couvrir l’inceste.

Quand Claire trouve le corps, elle essaie de sauver le bébé, mais il est trop faible pour survivre et meurt. Elle est accusée du meurtre de Malva, mais le père de Malva, Tom, en est responsable. Plus tard, Allan avoue à Claire qu’il a tué sa sœur.

Les fans pensent que Marasali prend la place de Malva cette saison

Jusqu’à présent, dans la saison 5 d’Outlander, il semble que Marsali prenne la place de Malva en tant qu’apprentie de Claire. Elle a tout appris sur la chirurgie et la pénicilline, et elle aide même Claire avec ses patients. Marsali est également enceinte, tout comme Malva, et commence à partager un lien de type fille avec Claire.

Certains fans pensent que l’émission a fait un bon appel en omettant complètement Malva. “L’histoire de Malva dans les livres est logique, mais c’est une grande partie de l’histoire / personnage secondaire des livres, donc il pourrait être logique de l’omettre pour la série”, a écrit un fan sur Reddit.

D’autres craignent que Marsali ne trahisse Claire dans la série comme Malva l’a fait dans le livre. “Je continue de m’inquiéter qu’ils vont faire de Marsali la nouvelle Malva et toute cette terrible situation. S’il vous plaît non, j’aime vraiment leur relation », a écrit un rédacteur.

Mais certains fans pensent que Marsali restera fidèle à son personnage et que la série omettra complètement le scénario de trahison-meurtre. Un fan pense que les notes de Claire publiées pourraient devenir la raison de son arrestation.

Fergus n’aurait pas pris de papier de la chirurgie de Claire, en particulier un morceau avec son écriture dessus », a écrit le fan de Reddit. «Mais… Sans Malva à tuer, Claire devra être arrêtée pour quelque chose. Trop tôt pour penser que c’est vers cela que nous nous dirigeons? »

Marsali pourrait remplacer Malva comme assistante de Claire cette saison. Mais j’espère qu’elle ne proposera pas la même trahison ni ne subira le même sort tragique.