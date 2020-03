Les fans de Madonna se demandent si elle va bien après avoir publié des vidéos sur la quarantaine des coronavirus

Les gouvernements des États et des villes prennent des mesures pour veiller à ce que les gens restent chez eux, et tout le monde trouve des moyens de se soutenir mutuellement, de se divertir en quarantaine ou de faire face aux divers défis que pose le coronavirus.

Certaines de vos célébrités préférées organisent des fêtes virtuelles, publient des vidéos sur le lavage des mains, envoient de l’argent ou offrent des mots d’encouragement.

Madonna est l’un des visages célèbres qui sautent sur les réseaux sociaux pour se connecter avec ses fans, mais certains de ses messages poussent ses followers à lui poser des questions et d’autres à la claquer.

La dernière vidéo est Madonna dans une baignoire

La chanteuse pop a partagé une vidéo sur Instagram et Twitter qui la montre assise dans une eau de bain laiteuse avec des pétales de fleurs flottant autour d’elle.

Les genoux repliés vers sa poitrine ornée de bijoux, Madonna parle de coronavirus. Il y a de la musique qui joue en arrière-plan alors qu’elle parle que c’est “le grand égaliseur”.

“C’est le truc avec COVID-19. Peu importe à quel point vous êtes riche, à quel point vous êtes célèbre, à quel point vous êtes drôle, à quel point vous êtes intelligent, où vous vivez, quel âge vous avez, quelles histoires incroyables vous pouvez raconter. C’est le grand égaliseur et ce qui est terrible c’est ce qui est génial.

Ce qui est terrible, c’est que cela nous rend tous égaux à bien des égards, et ce qui est merveilleux, c’est que cela nous rend tous égaux à bien des égards. “

Elle termine le clip en disant: “Si le navire tombe en panne, nous sommes

tout va ensemble. “

Les fans réagissent avec sarcasme et inquiétude

Bien qu’il y ait eu quelques commentateurs qui ont répondu au message

chaleureusement, les autres n’étaient pas si gentils. L’un d’eux a dit: «Vous êtes si plein de vous-même» et

un autre a ajouté: “Prêchez-le de votre bain laiteux.”

Sur Twitter, il y a

sont plus de 11 000 commentaires dans le fil où les gens se moquent de la

clip, appelant Madonna sourde, ou la pressant de faire un don. “Oui. Nous sommes égaux. Ma baignoire sur pattes est

également rempli de lavande et de pétales de rose alors que je mange des nouilles ramen avec de l’eau du robinet. »

Un utilisateur a déclaré: «Nous a tous rendus égaux à bien des égards» – Madonna, alors qu’elle était assise dans une baignoire pleine de pétales de rose avec une harpe jouant en arrière-plan.

Beaucoup ont comparé sa vidéo à un film d’horreur. Cependant, il y a aussi des fans qui demandent si quelque chose lui est arrivé.

Le poteau de baignoire suit Madonna chantant dans une brosse à cheveux

En ces temps, une foule de célébrités prennent à social

les médias pour chanter, danser, lire et faire des talk-shows impromptus. Mariah Carey fait

comme John Legend, et c’est pourquoi il n’était pas inhabituel de voir Madonna chanter dans

l’un de ses messages.

Avec une brosse à cheveux à la main, elle a bouclé une chanson sur la consommation de poisson à la mélodie de “Vogue”. Certains fans ont été amusés et la vidéo a recueilli plus de 6 millions de vues, mais beaucoup l’ont qualifiée de “bizarre” et ont commencé à remettre en question l’état mental de Madonna et la qualité de sa voix.

Il semble probable que Madge continuera à publier tout au long

cette période de quarantaine, donc les fans purs et durs devraient être préparés pour plus de musique

et le contenu visuel de la pop star de 61 ans. Nous sommes là-dedans ensemble.