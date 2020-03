Les fans de mariage improbables pensent que cela ferait une finale de série parfaite

Juste au moment où vous pensez savoir ce que les Kardashian vont faire ensuite, Kim Kardashian West décide qu’elle veut devenir avocate. Juste au moment où vous pensez savoir qui sort avec qui, soudain, il y a des rumeurs selon lesquelles Kylie Jenner et Travis Scott pourraient se remettre ensemble. Il y a tellement de choses qui se passent toujours, cela vous fait vous demander si la famille a commencé à suivre le rythme des Kardashian juste pour pouvoir suivre sa propre vie.

À ce stade, tout le monde peut deviner ce que l’avenir réserve à la famille Kardashian-Jenner – et c’est exactement ce que les fans ont décidé de faire. Sur un récent sujet Reddit, les fans ont donné leur avis sur l’endroit où ils pensaient que les filles seraient dans cinq ans. Les fans semblent d’accord: ce mariage improbable serait le meilleur moyen de conclure le spectacle.

Où les fans pensent que les Kardashian-Jenners pourraient être en 2025

Où vous voyez-vous dans cinq ans? Peut-être qu’il y aura un bébé à l’avenir? Ou peut-être un nouveau poste au travail? Tant de choses peuvent changer en cinq ans.

Pour la famille Kardashian, cinq ans est une éternité. Prenons l’exemple des cinq dernières années, depuis que Kris et Caitlyn Jenner ont finalisé leur divorce en 2015, Kylie Jenner a lancé sa propre entreprise (et est devenue milliardaire), et SIX nouveaux petits-enfants sont entrés dans les foyers Kardashian-Jenner.

Alors, que réservent les cinq prochaines années à la célèbre famille? En ce qui concerne Kim, la plupart des fans de Reddit conviennent que Kim et Kanye seront toujours ensemble. Cependant, ils conviennent que les deux ont fini d’avoir des enfants. Quant à l’avenir de Kim dans la loi, les fans sont divisés. Certains pensent qu’elle sera avocate, d’autres pensent qu’elle sera plus humanitaire.

Il existe également un consensus sur Khloé. Les fans pensent qu’elle reviendra avec Tristan Thompson et pourrait ou non avoir un autre enfant. Reste à savoir si les deux restent ensemble.

Quant aux filles Jenner, c’est là qu’il y a moins d’accord. Certains fans pensent que Kylie va vendre sa marque de cosmétiques populaire et en créer une autre, tandis que d’autres sont convaincus qu’elle se repliera dans une vie plus privée. Quant à Kendall, les fans sont vraiment déchirés. Certains disent qu’elle sera enceinte. Certains disent qu’elle sera mariée, et certains fans pensent qu’elle aura plusieurs mariages.

Kendall Jenner, Khloe Kardashian, Kim Kardashian West, Kris Jenner et Kourtney Kardashian | Christopher Polk / E! Divertissement / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via .

Les fans ont cette prédiction pour Kourtney

De toutes les sœurs Kardashian, Kourtney a toujours été celle qui a tout rassemblé et joue plus un rôle maternel. Il n’est donc pas surprenant que la plupart des fans voient la sœur aînée se marier au cours des cinq prochaines années. Mais à qui?

Les fans pensent qu’un mariage entre Kourtney Kardashian et l’ancien petit ami Scott Disick serait le moyen idéal pour mettre fin à la série. Bien que les deux ne soient plus ensemble, ils co-parent avec succès leurs enfants et Scott maintient une relation avec le reste de la famille.

Les prédictions seront-elles vraies?

Il n’y a aucun moyen de deviner ce qui se passera dans cinq ans. Il est assez probable qu’il y aura plus de bébés Kardashian à venir. En ce qui concerne les mariages, il y a également de fortes chances que l’une des sœurs fasse le noeud d’ici 2025.

Mais ce sera Kourtney? Au fil des ans, Kourtney et Scott se sont retrouvés maintes et maintes fois. Cependant, cette fois peut être différente. Scott sort avec la mannequin Sophia Richie depuis quelques années, et Kourtney entretient des relations avec Younes Bendjima depuis presque aussi longtemps.

Y aura-t-il un bonheur pour le célèbre ancien couple? Seul le temps nous le dira.