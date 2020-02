Les fans de Marvel ne croiront pas combien Robert Downey Jr. a fait pour ‘Infinity War’ et ‘Avengers: Endgame’

Le temps de Robert Downey Jr. dans l’univers cinématographique Marvel s’est apparemment terminé dans Avengers: Fin de partie, mais l’acteur ne s’est pas éloigné les mains vides. L’influence de Downey dans le MCU était inégalée au cours des trois premières phases, à commencer par Iron Man en 2008. Bien que ses jours en tant que Tony Stark soient terminés, les fans ne croiront pas combien Marvel l’a payé pour son travail dans la saga Infinity.

Captain America de Marvel, Robert Downey Jr. | Noam Galai / WireImage

C’est ce que Robert Downey Jr. a fait dans ses premiers films MCU

Lorsque Marvel a lancé Downey pour Iron Man pour la première fois, il était considéré comme un choix risqué pour le rôle. L’acteur avait très peu d’expérience dans les films d’action et avait un passé assez louche. Malgré cela, le président de Marvel, Kevin Feige, a vu quelque chose de spécial à Downey et lui a offert 500 000 $ pour diriger le projet.

Le film a largement dépassé les attentes de Marvel et a gagné environ

585 millions de dollars au box-office. Cela a fait grimper le salaire de Downey pour le film jusqu’à

au moins 2 millions de dollars.

Pour Iron Man 2 et Iron Man 3, Robert Downey Jr. a accepté un salaire de 10 millions de dollars. La suite a gagné un peu plus que le premier film de la franchise, et le troisième versement a rapporté plus d’un milliard de dollars.

Downey, bien sûr, a également gagné beaucoup d’argent en apparaissant dans

projets croisés. Dans The Avengers,

par exemple, le studio a donné à l’acteur 10 millions de dollars. Et après le box-office

les ventes ont été calculées, sa coupe finale dépassait largement les 50 millions de dollars.

Au total, on estime que Downey a fait près de 200 millions de dollars pour jouer Tony Stark dans le MCU, dont la majorité provient de transactions de backend en fonction de la quantité de films récoltés au box-office.

Dans le budget de casting de Marvel pour “Avengers: Infinity War” et “Endgame”

Compte tenu du succès du MCU au cours de la dernière décennie, Marvel

le budget de ses grands projets a considérablement augmenté.

Pour Infinity War

et Endgame, Marvel travaillait avec

un budget global compris entre 300 et 400 millions de dollars. Les deux films ont fait plus de 2 $

milliards au box-office, avec Endgame

bénéfice final à un record de 2,798 milliards de dollars.

Avec un budget aussi important, Marvel a payé tous les salaires élevés des stars du film. Chris Hemsworth et Chris Evans, par exemple, ont gagné environ 20 millions de dollars pour jouer respectivement Thor et Captain America.

En passant, Scarlett Johansson aurait retiré 20 millions de dollars pour avoir produit et joué dans son premier film MCU autonome, Black Widow.

Mais même ces chiffres ne sont pas comparables à combien Robert Downey Jr.a gagné pour son travail dans la saga Infinity.

Combien Downey a-t-il gagné pour «Infinity War» et «Endgame»?

Considérant comment Downey était le premier super-héros dans le MCU, il était

capable de négocier un contrat beaucoup plus important que toute autre personne apparue dans Infinity War et Endgame.

Selon The Guardian, Marvel a donné à Robert Downey Jr. environ 75 millions de dollars pour son apparition dans Infinity War et 75 millions de dollars supplémentaires pour Endgame. L’acteur a également été garanti un pourcentage des bénéfices globaux, ce qui a probablement poussé ses revenus globaux bien au-dessus de 100 millions de dollars.

Le salaire de Downey peut être un choc pour les fans, mais compte tenu de la façon dont

les films ont fait près de 3 milliards de dollars combinés, on peut dire que Marvel

pourrait facilement s’adapter à la facture.

Est-ce que Robert Downey Jr. retournera au MCU?

Bien que le personnage de Downey ait été définitivement tué dans Fin du jeu, il a été beaucoup question de lui reprenant son rôle à une date ultérieure. La rumeur veut que l’acteur ait un caméo dans Black Widow, mais avec le tournage du film dans le passé, il n’est pas considéré comme un véritable retour.

Au milieu de toutes les spéculations, des sources internes affirment que Downey est

intéressé à revenir sur la route, mais son prix demandé est un peu trop élevé

pour Marvel. En fait, une source affirme que Marvel et Disney ne veulent pas

ramener Downey parce qu’il coûte trop cher.

Marvel n’a pas confirmé les rumeurs sur le retour de Downey. Le studio pourrait ramener Tony alors qu’il explore le multivers, mais son retour ne se produira probablement pas avant la phase 5 au plus tôt.

En attendant, le prochain film de la programmation de Marvel, Black Widow, devrait sortir en salles le 1er mai. Si Robert Downey Jr. reprend son rôle d’Iron Man dans le film, ce pourrait être la dernière fois que nous voyons Tony en action. .