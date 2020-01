Les fans de Marvel sont furieux du possible “ mensonge ” de Kevin Feige

Habituellement, avec les films Marvel, nous obtenons une grande success story après l’autre. Dernièrement, cependant, les nouvelles ont eu tendance à pencher vers le côté négatif. Pire encore, certains fans pensent que le recul est originaire du sommet.

De nombreux fans ont applaudi lorsque Marvel a annoncé qu’il inclurait un personnage trans dans l’un de leurs prochains films. Cependant, Disney est revenu sur cette annonce, disant que le personnage n’apparaîtrait pas avant un moment.

Maintenant, certaines personnes sont frustrées et accusent Kevin Feige de ne pas dire la vérité.

Kevin Feige | Emma McIntyre / . pour HFA

Marvel ou Marvel n’inclura-t-il pas un personnage trans?

Tout a commencé lorsque le président de Marvel, Kevin Feige, a pris la parole à la New York Film Academy et, par IndieWire, a été demandé si les futurs films de Marvel incluraient bientôt des personnages LGBT. Feige a répondu «Feige a répondu:« Oui – absolument, oui. Et très bientôt. Dans un film que nous tournons en ce moment. “Cela semblait indiquer The Eternals, qui devrait sortir en novembre.

Cependant, il s’est avéré que la réponse de Feige a été mal interprétée. Il ne faisait apparemment référence qu’à la partie gay et lesbienne, pas à la partie trans. Certains fans ne se sont pas amusés à discuter du problème sur Reddit. L’un d’eux a accusé la société de s’incliner devant les marchés étrangers, qui censurent parfois les moments LGBT:

«Les gens finiront par se lasser de l’appât que Marvel fait. Je suis LGBT aussi, mais je n’ai aucun espoir que cela se produise parce que 1.) L’argent Disney 2.) L’argent Chine 3.) L’argent Marvel fanboys. ”

D’autres fans ont souligné que les Eternals auront au moins un caractère gay. Dans le même temps, les fans ont de bonnes raisons d’être sceptiques car Disney a été nerveux avec les problèmes de représentation dans toutes ses grandes propriétés: ses propres films, Marvel et Star Wars.

Les antécédents LGBT douteux de Disney

Disney a fait la une des journaux en 2017 en révélant que la version en direct de Beauty and the Beast inclurait un personnage gay: LeFou, joué par Josh Gad. Cependant, les fans ont été déçus par la scène finale, qui ne présentait qu’un rapide coup de LeFou dansant avec un autre homme. Cela a été considéré comme beaucoup de bruit pour peu.

Disney a fait quelque chose de similaire avec The Rise of Skywalker, avec certains points de vente rapportant un «premier kis gay historique», mais c’était un autre moment de clignement des yeux et vous manquez-le, avec le baiser se produisant en marge d’une scène entre des personnages mineurs. Disney a été accusé de «bavardage» sur la question.

Certains fans ont déclaré que Captain Marvel faisait fortement allusion à une relation lesbienne entre le personnage principal et Maria Rambeau, mais cela est aussi loin que possible. Tessa Thompson a applaudi au Comic-Con l’année dernière quand elle a dit que Valkyrie cherchait «sa reine», mais une scène faisant référence à cela avait été coupée de Thor: Ragnarok.

Disney et Marvel ont pris quelques coups ces derniers temps

Ce «mensonge» à propos d’un personnage trans survient au milieu d’une vague de gros titres négatifs sur les films et les émissions Disney. L’histoire de «Release the JJ Cut» a été un fléau pour The Rise of Skywalker. Le showrunner du redémarrage de Lizzie McGuire avec Hilary Duff s’est séparé de ce projet.

Marvel a également annoncé qu’elle avait besoin d’un nouveau directeur pour Doctor Strange dans le multivers de la folie, avec Scott Derrickson partant au milieu de «différences créatives».

Ceci aussi devrait passer. C’est peut-être une correction de cap face au succès record de Disney, le studio ayant sept des 10 meilleurs succès de 2019 et ces films totalisant 10 milliards de dollars, une réalisation sans précédent.

L’oncle Ben de Peter Parker a déclaré que «avec un grand pouvoir vient une grande responsabilité» – et beaucoup dans la communauté LGBT diraient que Disney ne respecte pas cette dernière partie.