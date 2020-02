Les fans de ‘NCIS’ disent que Torres est comme ces 2 personnages combinés: pour le meilleur ou pour le pire?

NCIS a vu sa juste part d’acteurs familiers et de nouveaux venus d’Hollywood – certains viennent à l’émission pour planter leur visage sur le programme le plus populaire de la télévision, tandis que d’autres – déjà développés à Tinseltown – viennent pour quelques saisons pour satisfaire leurs fans. De Jamie Lee Curtis et Maria Bello (faisant partie de ce dernier groupe) à Cote de Pablo et Michael Weatherly, de nombreux acteurs sont venus et sont partis, et de nombreux piliers ont été remplacés. Cependant, comme c’est toujours le cas, lorsque quelqu’un de nouveau essaie de marcher dans la peau de quelqu’un disparu, cela ne peut se faire que de deux façons.

Wilmer Valderrama comme agent Torres dans «NCIS» | Monty Brinton / CBS via .

L’un des personnages – qui a fait l’objet d’un accueil mitigé – est devenu similaire à deux autres personnages de NCIS pendant son séjour dans la série. Et, alors que certains fans trouvent ces connexions avec d’autres agents NCIS attachantes, d’autres trouvent que c’est un signe d’écriture paresseuse. Alors, qui fait penser à Torres (Wilmer Valderrama) dans NCIS, et que disent les fans de sa ressemblance avec d’autres agents bien-aimés?

L’agent Torres est-il juste Tony DiNozzo et Ziva David réunis dans «NCIS»?

Quand vous pensez à l’agent Torres dans un sens général, c’est un beau mec qui sait passer un bon moment, mais il peut aussi vous emmener au corps à corps. En conséquence, beaucoup estiment que les écrivains du NCIS ont sculpté un personnage qui prend le meilleur de Ziva et le meilleur de Tony pour créer un agent à coups de pied et à langue rapide. Dans une discussion en ligne concernant Torres, un fan a déclaré:

Il est comme le mélange parfait entre Tony et Ziva, peut s’amuser mais sait où tracer la ligne et est un enquêteur hautement qualifié.

Utilisateur Reddit

Le fan ci-dessus a noté que Torres est comme Tony; cependant, alors que Tony allait souvent un peu trop loin – oubliant parfois complètement que la sobriété est nécessaire à certains moments – Torres peut lire une pièce. Un autre fan est intervenu, souscrivant au commentaire du fan ci-dessus, déclarant:

Il est littéralement Tony si Tony pouvait se battre comme Ziva

Utilisateur Reddit

Et, tandis que certains fans apprécient Torres en tant que personnage avec la disposition de Tony et les compétences de Ziva, d’autres trouvent les comparaisons avec Tony paresseux, car pourquoi le beau personnage masculin doit-il porter le même shitick narratif banal que son prédécesseur?

Les fans qui estiment que les scénaristes de «NCIS» ont laissé tomber Torres (concernant sa ressemblance avec les autres personnages)

Certains fans de NCIS notent que Torres est devenu plus similaire à Tony au fil du temps. Ils se demandent si les scénaristes poussent le comportement de Tony comme un moyen de gagner des points de brownie parmi les fans qui n’aiment pas l’agent. Les fans ont noté:

J’ai l’impression qu’ils lui ont fait une copie carbone de Tony. Et à cause de cela, je n’aime pas le personnage. Je ne déteste pas le personnage, mais je ne l’aime pas non plus, car c’est juste une répétition de Tony, mais sans les problèmes de papa.

Utilisateur Reddit

… Les scénaristes semblent essayer de forcer les similitudes Tony quand ils ne sont vraiment pas vraiment nécessaires ou vraiment voulus. Bien sûr, à la télévision, les plus beaux et charismatiques bavards sont les mêmes; cependant, en pratique, ils peuvent être de toutes sortes et de toutes formes.

Utilisateur Reddit

Alors, les similitudes de Torres avec Tony et Ziva sont-elles pour le meilleur ou pour le pire? Améliorent-ils son caractère ou ruinent-ils son potentiel d’individualité? Les fans restent divisés.