Les fans de «NCIS» révèlent les «Ziva-Isms» les plus drôles de tous les temps

De son intrépidité et de ses prouesses au combat à sa loyauté et sa compassion, trouver des raisons d’aimer Ziva David (Côte de Pablo) est sans effort. Le personnage de NCIS a fait son apparition dans la première épisode de la saison trois “Kill Ari: Part 1”, et a rapidement trouvé son chemin dans le cœur des téléspectateurs.

Côte de Pablo sur «NCIS» | Sonja Flemming / CBS via .

Considérant que Cote de Pablo a été amenée à remplacer Kate Todd de Sasha Alexander, elle avait de grosses chaussures à remplir. Todd était déjà un agent de terrain préféré des fans, et elle avait une dévote qui suivait la sienne. Cependant, avec un peu de coups de pied et quelques idiomes confus, Ziva est devenu un personnage parfaitement équilibré et facile à apprécier, car les caprices sont devenues des qualités et les tendances sont devenues des comportements. Et, en parlant des idiomes américains qu’elle a confondus tout au long de son émission, les fans ont quelques favoris.

Lorsque vous discutez de vos «Ziva-Isms» préférés dans un forum de discussion en ligne, certains semblent apparaître un peu plus souvent que d’autres. Et, étant donné que Ziva était sur la scène pendant un certain temps avant son départ éventuel, les fans ont un large éventail d’erreurs parmi lesquelles choisir. Alors, plongeons-nous dans les plus drôles.

1. “Puis-je faire une sieste de chauve-souris?”

Avec juste le passage d’une seule consonne, Ziva avait les gardes du parc qui étaient présents perplexes. Alors que les idiomes confus sont souvent drôles, en eux-mêmes, les réactions qu’elle reçoit peuvent également constituer une grande partie de ce dont les fans se souviennent. Elle a également dit une fois à Tony, “c’est pourquoi cela s’appelle une sieste de chauve-souris” quand Tony lui a jeté un stylo, et elle l’a attrapé dans sa main, malgré son apparence endormie. Sa confiance a vraiment vendu le moment.

2. “Une fois dans un lagon bleu.”

La façon dont Ziva a trouvé celui-ci est une supposition. Ziva a eu une conversation avec Fornell, comme l’explique un fan dans la discussion en ligne, au cours de laquelle elle a déclaré qu’elle détesterait être mal comprise. Lorsque Fornell a demandé si elle était souvent mal comprise, c’était la réponse épique de Ziva. L’ironie.

3. “Vous et McGee allez bien que la chienne de sept ans.”

Ziva a une fois dit cela à Tony, commentant la relation entre les deux; cependant, Tony l’a corrigée plus tard, expliquant que le bon mot est “démangeaison”. Cependant, l’erreur de Ziva semble également tout à fait appropriée étant donné la dynamique de chamaillerie de Tony et McGee.

Quelques plus mémorables…

“Vos idiomes américains me poussent dans le couloir.” “Vous voulez que je tienne votre buse?” “J’ai frappé un mur de pierre.” “Qu’est-ce qui ne va pas McGee? On dirait que vous avez vu une chèvre. ”

Ziva a toujours eu un moyen de faire rire les fans. Dans les moments difficiles, sa sobriété et sa sombre disposition sont parfaites; cependant, lorsque NCIS a besoin d’un petit soulagement comique, Ziva était là quand Tony ne pouvait pas être. Ziva, avec confiance, a foiré les idiomes et les phrases, rendant chaque erreur plus drôle que celle qui la précède.