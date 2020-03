Les fans de Patrick Stewart paniquent sur la façon dont la star de Picard dépense son auto-quarantaine

Sir Patrick Stewart divertit les fans depuis des décennies. Vraiment, l’acteur de 79 ans a travaillé dans presque tous les genres. Du théâtre à la télévision et au cinéma, Stewart a joué tant de personnages populaires et touché tant de vies. Lui-même est devenu une légende vivante.

Pourtant, maintenant, Hollywood a officiellement fermé ses portes. De nombreuses productions cinématographiques et télévisuelles sont en suspens en raison du coronavirus. Étant donné que les célébrités restent, elles se tournent vers les médias sociaux pour se connecter avec les fans et exprimer leur créativité d’autres façons. Mais personne ne l’a fait comme Stewart.

Patrick Stewart visite le studio SiriusXM Hollywood | Emma McIntyre / .

Patrick Stewart est de retour dans son rôle le plus célèbre

Avant de voir comment Stewart passe son temps dans l’isolement, il convient de noter ce qu’il a fait au niveau du travail. Bien sûr, l’acteur a fait ses adieux au professeur Charles Xavier dans la série X-Men avec Logan en 2017. Mais il a récemment revu son autre rôle de science-fiction emblématique: Jean-Luc Picard de Star Trek.

L’acteur a joué le capitaine du vaisseau spatial pendant sept saisons sur Star Trek: The Next Generation. Stewart a ensuite repris le rôle pour plusieurs aventures sur grand écran. Mais il n’avait pas joué au capitaine Picard depuis près de 20 ans lorsque CBS All Access a lancé sa nouvelle série, Star Trek: Picard.

L’émission n’a été diffusée sur le service de streaming qu’en décembre 2019, mais a déjà été renouvelée pour la saison 2 avant sa première. Et parce que Star Trek: Picard a déjà terminé son premier lot d’épisodes, la production n’a pas encore été affectée par la pandémie de coronavirus.

Maintenant, il a trouvé un moyen de puiser dans ses racines shakespeariennes

Ces dernières années, les fans n’ont pas seulement été séduits par le travail de Stewart. L’acteur a favorisé une impressionnante audience sur les réseaux sociaux. Souvent, il laissera des followers dans sa vie personnelle, partageant même des photos de sa célèbre amitié avec la co-star des X-Men Ian McKellen. Alors, bien sûr, Stewart a trouvé le moyen idéal de passer son auto-quarantaine pendant cette pandémie.

Après avoir tweeté une vidéo de lui-même récitant le “Sonnet 116” de William Shakespeare, Stewart a été submergé par la réponse des fans. Il a donc commencé à publier des vidéos similaires chaque jour pendant son auto-quarantaine. Shakespeare a rendu célèbre une collection de 154 sonnets en 1609. Stewart a donc du pain sur la planche. À partir du 22 mars, il a commencé avec «Sonnet 1.

“Quand j’étais enfant dans les années 40, ma mère coupait des tranches de fruits pour moi (il n’y en avait pas beaucoup)”, a écrit Stewart alors qu’il commençait cette aventure shakespearienne, “et comme elle le mettait devant moi, elle dirait: “Une pomme par jour éloigne le médecin.” Que diriez-vous “Un sonnet par jour éloigne le médecin”? “

Les fans adorent la façon dont l’acteur passe son auto-quarantaine

Bien sûr, les fans – dont certains sont probablement plus familiers avec le travail télévisé et cinématographique de Stewart que sa longue course shakespearienne sur scène – ont adoré la chance de voir l’acteur revenir à ses racines. En fait, la gravité et la passion de Stewart pour le matériau ont servi de phare pendant cette crise mondiale.

“Vous, monsieur, faites-moi sourire”, a tweeté un fan. “S’il vous plaît, n’arrêtez pas d’être vous pendant cette période sombre.” Un autre a noté comment Stewart apporte la même présence aux sonnets que Star Trek. “Je vous remercie. D’une certaine manière, vous récitant Shakespeare me donne juste le sentiment que tout ira bien », a déclaré le fan. «Presque comme si vous étiez Jean-Luc Picard en train de faire un discours. Merci Monsieur! Je vous remercie!”

Stewart a peut-être commencé à publier ses lectures shakespeariennes sur une alouette. Mais il est devenu un compte à rebours pour de nombreux fans alors que les effets complets de la pandémie de coronavirus se font connaître. Au moins, Stewart a suffisamment de matériel pour lui durer quelques mois, grâce à Shakespeare.