Les fans de 'RHOD' veulent que LeeAnne Locken soit renvoyée après des allégations de racisme

LeeAnne Locken a été critiquée pour sa langue sur Les vraies femmes au foyer de Dallas. La star de Bravo est en désaccord avec Kary Brittingham, qui a immigré du Mexique. Locken a commencé à agir contre la nouvelle femme au foyer en évoquant sa nationalité pour l'insulter.

LeeAnne Locken | Banque de photos Karolina Wojtasik / Bravo / NBCU via .

"Il y a quelque chose dont je dois me défaire", a déclaré Westcott à Locken lors de la finale de la saison. "Quand nous parlons de Kary (Brittingham), vous ne parlez pas toujours d'elle de manière positive. Je veux vraiment que vous m'expliquiez pourquoi diable vous avez dit: "C'est une Mexicaine pimpante." "

L’autre co-vedette de Locken, D’Andra Simmons, a également souligné qu’elle devait cesser d’utiliser des termes désobligeants lorsqu'elle faisait référence à Brittingham.

"Il a été utilisé avec des mots désobligeants, mais la partie mexicaine n'était pas désobligeante", a expliqué Locken.

Apportant cela à la caméra, Locken a estimé qu'elle devait s'excuser auprès de Brittingham, mais cela ne s'est pas passé comme prévu.

"Je veux dire que si je vous appelle un Mexicain vous offense, je ne le répéterai jamais", s'est excusé Locken. «Je ne l'ai jamais considéré comme désobligeant. Je m'excuse si cela vous a blessé. »

"Merci de vous être excusé, mais j'ai l'impression que vous avez été forcé de le faire", a répondu Brittingham. "Si Kameron ne m'a jamais rien dit, tu ne me le dirais pas pour le moment."

Les fans demandent le licenciement de LeeAnne Locken

Après la diffusion de la finale de la saison, les fans se sont rendus sur les réseaux sociaux pour faire entendre leur opinion. Les téléspectateurs de Bravo ont été surpris par les commentaires de Locken et ont demandé sa suppression. Une pétition a été lancée qui appelait à son licenciement à la suite de ses paroles insensibles.

"LeeAnne est un menteur et un hypocrite", fan a écrit. "Je ne peux pas la laisser mentir **. La virer déjà. "

"LeeAnne devrait avoir très honte et Bravo devrait la renvoyer de l'émission", a visionneuse ajoutée. «Je n'ai jamais vu quelqu'un vomir autant de négativité et de haine à la télévision depuis tant d'années. Elle ne saurait pas zen si ça la mordait dans le cul. "

«LeeAnne est définitivement raciste. Elle savait exactement ce qu'elle disait, "un autre fan commenté.

«LeeAnne est dégoûtante, veuillez la retirer du spectacle», a Utilisateur Twitter mentionné.

"J'ai regardé RHOD et juste regardé la finale ", un autre Un utilisateur de Twitter a expliqué. «(Je) suis horrifié par le racisme que LeeAnne Locken (avait) envers Kary. LeeAnne doit être supprimée de RHOD. Bravo et Andy Cohen pourraient être considérés comme complices de son comportement. »

LeeAnne Locken s'excuse

Après que le contrecoup que Locken a reçu sur les réseaux sociaux pour ses commentaires, elle a publié une déclaration s'excusant de ses paroles.

«Je suis profondément désolé pour ceux que j'ai blessés ou offensés par certains de mes commentaires sur Real Housewives of Dallas saison 4," elle a écrit sur Twitter. «Je n'ai jamais eu l'intention de blesser qui que ce soit et je vais l'utiliser comme une expérience d'apprentissage pour être plus conscient de mes commentaires à l'avenir. Mon engagement pour aller de l'avant est de continuer mon travail de lutte pour l'égalité et l'acceptation de tous les humains. »

Dans une interview précédente, Locken a également nié cibler les minorités car elle croit en «l'inclusion et l'égalité». Bravo, ni Cohen, ont annoncé une décision sur l'avenir de Locken dans l'émission.