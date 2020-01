Les fans de ‘RHONY’ craignent que la chanteuse de Ramona ne soit licenciée après la sortie du juge Tamra et de Vicki Gunvalson ‘RHOC’

Ramona Singer se dirige vers la saison 12 de The Real Housewives of New York City. La star de Bravo est présente depuis sa création et n’a pas sauté de saison. En tant que dernier OG de NY restant, les fans craignent qu’elle ne soit bientôt mise à la hache. Leurs craintes viennent du fait que Vicki Gunvalson et Tamra Judge ont annoncé leur sortie de The Real Housewives of Orange County.

Ramona Singer | Banque de photos Ralph Bavaro / Bravo / NBCU via .

Les fans sont allés sur Twitter pour partager leurs réflexions sur Singer et ce qu’elle apporte à RHONY.

«Ramona est la seule chose qui va sauver RHONY dans les saisons à venir depuis la sortie de Bethenny. Ramona est légendaire », a écrit un fan.

“Vous ne pouvez pas avoir NY sans Ramona, ce serait tellement ennuyeux”, a ajouté un spectateur.

“S’ils la licencient, ils devront être escortés par la sécurité ou elle emmènera la moitié de Bravo avec elle quand elle partira”, a commenté un utilisateur de Twitter.

“S’ils saccagent Ramona, j’en ai fini avec Real Housewives”, a expliqué un autre fan.

“J’émeuterais dans les rues s’ils tiraient sur Ramona”, a mentionné un autre spectateur.

Bethenny Frankel quitte ‘RHONY’

Avant la saison 12 de RHONY, Frankel a annoncé qu’elle quittait la franchise pour la deuxième fois.

“J’ai décidé de quitter la franchise” Housewives “pour explorer mon prochain chapitre”, a déclaré Frankel dans un communiqué en août 2019 via Variety. «Il est temps de passer à autre chose et de me concentrer sur ma fille, ma philanthropie et mon partenariat de production avec Mark Burnett, produisant et mettant en vedette des émissions qui représentent un changement dans la conversation pour les femmes. Avec les changements dans la culture moderne, je veux souligner la force, la confiance et le pouvoir imparable des femmes. »

Frankel a remercié son expérience sur le réseau Bravo pour lui avoir donné la plate-forme pour se développer professionnellement.

«Mon expérience chez Bravo a été une course incroyablement magique. Je leur suis tellement reconnaissante d’avoir souligné mon esprit d’entreprise et de m’avoir permis d’ouvrir la voie à de nombreuses femmes pour atteindre leurs objectifs. Je suis excité pour mon avenir. Le meilleur reste à venir », a-t-elle conclu sa déclaration.

Le casting de «RHONY» passe

Après la sortie de Frankel, RHONY va continuer et Luanne de Lesseps se sent soulagée que son ancienne co-star soit partie.

“Je pense que l’ensemble de la distribution est soulagé, d’une certaine manière, et cela laisse également de la marge de manœuvre pour que d’autres femmes brillent et montrent leur personnalité parce que beaucoup de Bethenny venait et volait la série”, a déclaré De Lesseps sur SiriusXM de Jenny McCarthy. spectacle. “Mais devinez quoi, elle ne peut pas voler notre émission. Cette saison est incroyable et j’ai hâte que tout le monde voie la nouvelle saison. “

La star de Countess and Friends a des opinions contradictoires sur Frankel et leur relation rocheuse témoigne de la façon dont ils ne se sont pas toujours entendus.

«Elle est très amusante. Elle peut être vraiment méchante. Elle est très drôle », a ajouté la star du cabaret. «Ce sont les gens pour lesquels vous vous levez le matin, car ils vous mettent au défi. J’ai toujours tenu tête à Bethenny. [She] et j’ai toujours eu cette relation, de haut en bas, et ce n’est pas une personne facile à gérer. J’ai juste l’impression que cette partie me manquera. C’est difficile. J’y ai trouvé une sorte de plaisir. Écoutez, elle me manquera mais en même temps, quand vous êtes avec elle, c’est comme marcher sur des œufs. “

Les Real Housewives de New York devraient revenir dans les prochains mois à Bravo.