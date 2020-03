Les fans de Riverdale découvrent un défaut majeur dans le plan secret de Jughead et Betty

Depuis des semaines, les fans de Riverdale attendent de connaître la vérité sur le soi-disant meurtre de Jughead. Mais lorsque le mystère a finalement été découvert dans l’épisode du 4 mars, certains téléspectateurs ont estimé que les détails ne s’additionnaient pas vraiment. Lisez la suite pour voir les principaux fans de défauts trouvés dans le plan secret de Betty et Jughead.

[Spoiler alert: This article contains spoilers for Riverdale season 4, episode 15.]

Riverdale – Lili Reinhart, Camila Mendes et Cole Sprouse | Dean Buscher / The CW

Comment ‘Riverdale’ a créé la mort de Jughead

Depuis le début de la saison 4, Riverdale taquine la mort inévitable de Jughead (Cole Sprouse). À travers des scènes flash-forward, chaque épisode laisserait un tout petit soupçon de ce qui allait arriver. En petits morceaux, les téléspectateurs ont vu comment Betty (Lili Reinhart), Veronica (Camila Medes) et Archie (KJ Apa) étaient accusés du meurtre de Jughead, et ont même vu son père F.P. (Skeet Ulrich) identifie le corps.

Enfin, dans l’épisode 13, Archie, Veronica et Betty font face à la mort apparente de Jughead. Les trois ont brûlé leurs vêtements après la fête des Ides de mars et sont rentrés chez eux pour raconter à leurs parents trois histoires différentes sur ce qui s’est passé. Aucun d’eux ne parle de voir le corps de Jughead dans les bois, ou de Betty debout au-dessus de lui avec un rocher à la main.

Betty insiste sur le fait qu’elle est innocente et dit à Veronica et Archie que Donna Sweet (Sarah Desjardins) tente de les accuser du meurtre de Jughead. Lorsque F.P. se rend compte que son fils a disparu, il prend une partie de recherche dans les bois où ils trouvent le corps de Jughead.

«Riverdale» révèle enfin la vérité

Dans la saison 4, épisode 15, «Chapter 72: To Die For», qui a été présentée en avant-première le 4 mars, les téléspectateurs ont finalement appris ce que l’équipe de Riverdale préparait. Alors qu’Alice (Mädchen Amick) raconte son enquête documentaire, Archie, Veronica et Betty pleurent leur amie bien-aimée.

Ils organisent un service commémoratif avec toutes leurs familles présentes. Mais Donna et Bret (Sean Depner) se présentent et créent une scène. Donna insiste sur le fait que Jug est vivant et que Betty fabrique le tout. Cheryl (Madeline Pesch) voit Betty et Archie tenir la main à Pop’s alors qu’ils pleurent Jughead. Et plus tard, elle les prend en photo dans la salle de musique de l’école.

Vers la fin de l’épisode, Jughead apparaît bien vivant. Il s’est caché tout le temps dans le bunker. Et ses amis font un acte pour garder la ruse de sa mort.

Les fans trouvent un trou majeur dans l’intrigue

À l’heure actuelle, les fans de Riverdale savent s’attendre à l’inattendu. Donc, comme l’émission a poussé l’histoire du meurtre de Jughead, beaucoup pensaient que c’était une mauvaise direction et ils avaient la foi qu’ils reverraient Jughead vivant.

Mais comme le plan secret de Jughead et Betty a été révélé, les téléspectateurs ont commencé à remarquer une faille majeure. Dans l’épisode 14, Archie et Veronica demandent à Betty si elle a quelque chose à voir avec la mort de Jughead. Betty insiste sur le fait que non. Puis dans l’épisode 15, quand Archie et Betty sont seules à Pop’s, Betty pleure de ne plus jamais pouvoir revoir son petit ami.

“Pourquoi Veronica et Archie se sont inquiétés quelques épisodes en arrière et se demandent si Betty a tué jughead s’ils y étaient”, a écrit un utilisateur de Reddit. «Ce n’est pas comme s’ils agissaient pour le cacher l’un en face de l’autre. Ils étaient seuls. “

Le spectacle peut insinuer que les amis de Jughead agissaient juste pour qu’ils puissent correctement tromper les Stonewall Preppies. Cependant, comme l’a souligné un Redditor, “Les pierres ne se trouvaient pas dans la pièce la plupart du temps … et pour l’amour du spectateur, c’est juste un peu ennuyeux.”

De plus, si tout le monde savait que Jughead était vivant, pourquoi y avait-il toutes ces scènes de Betty et les autres pleurant / étant bouleversées en privé? Je vais avoir besoin d’un récapitulatif coup par coup dans le prochain épisode pour donner un sens à tout cela … #Riverdale pic.twitter.com/PiRU2hHr09

– Geekazoid (@JiffyPopCulture) 5 mars 2020

D’autres fans de Riverdale ont attribué le tout à une mauvaise écriture. «Ce sont essentiellement les auteurs qui ne savent pas comment écrire un mystère convaincant sans tout gâcher complètement», a écrit un utilisateur de Reddit. “Ils doivent inciter les personnages à faire et dire des choses qui n’ont pas de sens afin d’essayer de dérouter les téléspectateurs.”

Eh bien, il reste encore beaucoup d’épisodes dans la saison. Et peut-être, juste peut-être, il y a une explication raisonnable pour expliquer pourquoi Archie, Betty et Veronica ont exagéré autant qu’ils l’ont fait.