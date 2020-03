Les fans de Sandra Diaz-Twine ont des réactions brutales à l’épisode 6

L’épisode 6 de Survivor 40: Winners at War comprenait l’un des côtés aveugles les plus vicieux de l’histoire du jeu. Les fans ont beaucoup à dire sur ce qui s’est passé. Voyons qui a été exclu et pourquoi les fans de Sandra Diaz-Twine paniquent.

Sandra Diaz-Twine | Robert Voets / CBS via .

Qui était aveugle sur «Survivor 40: Winners» à War Episode 6?

Au cours de l’épisode 6, Jeff Probst a déclaré aux naufragés que deux des tribus iraient à un conseil tribal ce soir-là. Dakal et Sele ont tous deux perdu le défi de l’immunité et sont retournés au camp pour déterminer qui voter ensuite.

Kim Spradlin-Wolfe, Tony Vlachos et Sandra ont décidé de voter contre Denise Stapley; cependant, Sandra voulait retourner son alliance à leur insu. Elle a donné à Denise son idole en échange de deux jetons de feu et lui a demandé de ne dire à personne qu’elle l’avait fait. La reine prévoyait toujours d’écrire le nom de Denise.

Sandra ne savait pas que Denise était sur le point de jouer deux idoles – une pour elle et une pour garder Jeremy Collins dans le match. Dans une tournure épique des événements, Denise a aveuglé la double championne en titre, la reine Sandra.

Les fans de «Survivor» de Sandra ont été scandalisés lorsque Denise l’a rejetée

“Je ne peux pas croire à quel point Denise a été déloyale après que Sandra l’a sauvée avec cette idole”, a écrit un fan sur Twitter. «Karma a un moyen de vous rembourser pour ce genre de choix; elle aurait dû s’en prendre à Tony ou à quelqu’un d’autre. »

Depuis que Sandra a remporté Survivor deux fois déjà, elle a une base de fans assez importante. Ses fans dévoués l’ont soutenue sur les réseaux sociaux après son aveugle.

“[Denise] Je l’ai eu pour toi tout le temps », a tweeté un fan. «Elle voulait juste que le temps d’antenne fasse un mouvement flashy. Un rat est un rat. “

Depuis que Denise a écrit le nom de Sandra avant le début du jeu, certains fans estiment que Denise visait intentionnellement Sandra.

“Vous avez été victime de quelqu’un qui voulait désespérément faire un grand et flashy mouvement malgré qu’il soit contre leur intérêt”, a écrit un autre fan sur Twitter. “C’est horrible à regarder, mais vous avez quand même joué incroyablement bien et votre héritage restera.”

D’autres fans pensent que le côté aveugle de Sandra par Denise a été la meilleure décision de l’histoire de «Survivor»

“C’est un jeu et un mouvement incroyable”, a répliqué un fan. «Elle aurait été la prochaine. Elle a déjoué Sandra. Le meilleur coup jamais !!! ”

De nombreux fans ont réitéré la même chose. Ils ont adoré le gameplay de Denise et l’ont trouvé un moyen épique d’envoyer “la reine” au bord de l’extinction.

“MEILLEUR BOUGER JAMAIS! DENISE GAGNERA LE JEU AVEC CE MOUVEMENT! » a tweeté un autre spectateur. «Qu’est-ce que Sandra apporte même? Au revoir et bon débarras! ”

Certains fans étaient contrariés que Sandra n’ait pas participé à de nombreux défis cette saison. Alors, ils étaient contents de la voir partir.

“J’aime Sandra mais pas cette saison”, a écrit un autre fan. “Assis sur presque tous les défis, je me suis retrouvé pas enraciné pour elle.”

D’autres ont commenté que la façon dont Sandra avait quitté le jeu était «adaptée à une reine». Bien qu’elle soit toujours sur Survivor 40 au bord de l’extinction pour l’instant. Survivor Winners at War est diffusé le mercredi à 20 h. sur CBS.

