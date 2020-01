Les fans de “Saturday Night Live” ont une nouvelle raison de voter pour Elizabeth Warren

L’élection présidentielle américaine de 2020 se réchauffe. Et alors que les candidats démocrates rivalisent pour gagner la nomination de leur parti, Saturday Night Live s’amuse à tous. Après tout, Donald Trump d’Alec Baldwin ne peut pas avoir tout le plaisir.

La sénatrice du Massachusetts Elizabeth Warren a mené une campagne particulièrement difficile pour la nomination démocrate de 2020. Et SNL s’est appuyé sur l’impression de Kate McKinnon pour donner un coup de poing à ses croquis politiques. Maintenant, Warren a donné aux fans de SNL une nouvelle raison convaincante d’envisager de voter pour elle.

La sénatrice Elizabeth Warren lors d’un rassemblement à New York | Kena Betancur / .

“Saturday Night Live” a une longue histoire de satire politique

La tradition de la SNL de satiriser les politiciens remonte beaucoup plus loin que de nombreux fans ne le pensent. En fait, les premiers jours de l’émission dépendaient des impressions de Dan Aykroyd et Chevy Chase sur les présidents Richard Nixon et Gerald Ford, respectivement. À partir de ce moment, SNL a fait un effort concerté pour commenter chaque nouveau président américain ainsi que les principales histoires politiques.

Bien sûr, à cause de cela, SNL a connu une énorme augmentation des cotes d’écoute dans la période précédant l’élection présidentielle de 2016. La victoire de Trump – et les apparitions de Baldwin le jouant – ont ravivé l’intérêt de nombreux téléspectateurs pour l’émission. McKinnon a également été une raison essentielle pour laquelle cette dernière série de croquis politiques a fonctionné aussi bien qu’elle l’a fait.

Au cours des dernières années, l’actrice lauréate d’un Emmy a incarné Hillary Clinton, une candidate à la présidence et, plus récemment, a perfectionné les impressions de plusieurs membres actuels et anciens de l’administration Trump. Cependant, le rôle le plus populaire – et le plus prometteur – de McKinnon est celui de la sénatrice Warren elle-même.

Elizabeth Warren aime l’impression que Kate McKinnon a d’elle

Pour sa part, Warren a enregistré un record en tant que fan incontesté de l’impression de McKinnon. Lors d’une récente apparition dans Late Night avec Seth Meyers, Warren a de nouveau partagé ses réflexions sur son homologue SNL. Elle est ensuite allée plus loin dans un appel flagrant aux électeurs.

“Je dois dire, [McKinnon] est vraiment fabuleux. Elle est intelligente, elle est fiancée, vous savez, elle apporte beaucoup d’énergie. Nous portons les mêmes vestes », a déclaré Warren. “Et regardez, voici l’accord: élisez-moi président des États-Unis, et nous aurons huit ans de plus de Kate McKinnon sur Saturday Night Live.”

Warren peut utiliser en plaisantant la popularité de McKinnon pour augmenter ses perspectives en tant qu’adversaire potentiel de Trump. Cependant, elle fait un point sur ce que son élection signifierait pour SNL. Peut-être parce que les producteurs ne s’attendaient pas à ce que Trump gagne, leur casting de Baldwin a compliqué la série depuis.

Le pouvoir d’être choisi comme président des États-Unis sur «SNL»

Tout comme être président américain est une énorme responsabilité, jouer le rôle de président sur SNL est un gros problème. Quiconque joue ce rôle est presque garanti une présence plus importante dans le spectacle. Par exemple, regardez combien de fois Baldwin est revenu en tant qu’invité. Donc, si Warren devait gagner, le profil de McKinnon dans la série ne ferait qu’augmenter.

Avec son impression de Clinton, McKinnon a failli saisir l’occasion de jouer le président américain. Et comme sans doute l’acteur SNL actuel le plus reconnaissable, cet honneur est celui qui continue de lui échapper. En tant que membre féminin le plus ancien, McKinnon a le droit de jouer la première femme présidente de la série.

Son impression précise de Warren ne suffira peut-être pas à faire voter les électeurs qui ne soutiennent pas les politiques du sénateur. Mais au moins, les fans de SNL auront plus de McKinnon à espérer si Warren se rendra jusqu’à la Maison Blanche. Nous découvrirons assez tôt comment les élections de 2020 se déroulent.

Saturday Night Live revient le 25 janvier 2020 avec l’animateur Adam Driver et l’invité musical Halsey.