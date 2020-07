Les fans de «Sister Wives» adorent détester les sourcils de Meri Brown

Les fans de Sister Wives ont beaucoup à se vanter en ce qui concerne Kody Brown et sa coterie d’épouses. Brown lui-même semble souvent présenter une cible prête pour les fans, et même s’il peut être le choix évident, il y a une autre personne qui attrape beaucoup de flak. Ou plutôt, une paire de sourcils sur une personne. Nous parlons ici de Meri Brown, bien sûr. Au fur et à mesure que la série était diffusée, son style a naturellement changé, mais une chose est restée la même: les fans adorent détester ses sourcils. Maintenant, après une nouvelle publication sur Instagram, les fans sont de retour.

Meri Brown est-elle prête à quitter Kody Brown?

Les fans de Sister Wives spéculent sur le fait que Meri Brown se prépare à quitter Kody Brown et sa famille depuis un certain temps maintenant. Bien qu’il semble que Brown soit toujours avec sa famille Sister Wives, certains changements les ont amenés à se demander à nouveau.

Meri Brown a récemment désactivé ses commentaires sur Instagram, amenant les fans à se demander si quelque chose se prépare. Brown laisse généralement des commentaires et interagit avec les abonnés sur Instagram assez régulièrement. Cependant, avec les commentaires désactivés et les sous-titres devenant de plus en plus mystérieux, les fans se demandent si elle s’apprête à arrêter.

De plus, Meri Brown a été vue sans son alliance au doigt. Les quatre femmes de Kody Brown portent généralement des bagues Claddagh assorties. Dans de récents articles Instagram, Brown ne portait pas la bague Claddagh, ce qui laisse les fans se demander si elle prend du recul par rapport à la famille.

Kody Brown dit qu’il perd de l’intérêt

Robyn Brown, Janelle Brown Meri Brown et Christine Brown de Sister Wives

Peut-être que Meri Brown n’est pas la seule à remettre en question ses choix conjugaux. Kody Brown a récemment déclaré publiquement qu’il n’était plus aussi sûr de son style de vie polygame. Cependant, il semble le craquer jusqu’à l’âge.

En février, Kody Brown a déclaré aux producteurs: «Quand j’étais plus jeune, c’était un grand plaisir pour moi quand je voyais mes femmes se moquer, jouer et s’amuser ensemble. Je suis blasé, je suppose. «

Brown a ajouté plus tard: «Je ne vois tout simplement pas le mariage plural de la même manière que par le passé. Je lutte avec le mariage plural et je lutte avec mes femmes et je lutte avec leur conflit. Nous en sommes maintenant à une étape de notre vie où nous sommes éloignés et nous avons du mal à nous entendre. «

Intéressant d’entendre un mari admettre ouvertement que voir ses femmes heureuses et s’amuser ne lui fait pas plaisir. D’une certaine manière, ce commentaire semble presque contradictoire, comme si Brown se sentait lié.

Brown a prêté une certaine crédibilité à cette idée quand, dans le même épisode, il a dit: «C’est moi ou eux. [For example,] « Eh bien, ma sœur épouse n’aime pas cette idée de maison, donc je vais me ranger du côté d’elle au lieu de mon mari. » «

Les fans de « Sister Wives » rôtissent les sourcils de Meri Brown

Meri Brown, Janelle Brown, Kody Brown, Christine Brown et Robyn Brown de Sister Wives

Que Meri Brown décide ou non de rester avec la famille Sister Wives et Kody Brown, les fans semblent satisfaits de ses choix de sourcils. Brown a récemment publié une photo Instagram après son entraînement du vendredi.

Les fans ont rapidement souligné les sourcils de Brown sur la photo. Un Redditor a même suggéré qu’il pourrait s’agir de sourcils tatoués. Un utilisateur a écrit: « Je ne sais pas laquelle des femmes a commencé cette tendance sourcilière, mais pour l’amour de toutes choses saintes, quelqu’un doit les aider. »

Un autre utilisateur lui a suggéré de récupérer son argent. « Si elle a payé quelqu’un pour faire ça, elle doit aller demander un remboursement, et se demander pourquoi personne n’est intervenu et a dit ‘Oh fille, non.’ Et deuxièmement, ma parole que le sourcil droit rampe si fort dans le territoire des sourcils gauches et le sourcil gauche s’enfuit plus vite que l’argent de Kody », ont-ils écrit.