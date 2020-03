Les fans de Taylor Swift affirment qu’elle les aide financièrement au milieu des luttes contre le coronavirus

Plus d’une Swiftie s’est manifestée pour dire que Taylor Swift a en fait intensifié pour leur offrir une aide financière au milieu des difficultés induites par les coronavirus dans leur vie, et ce n’est pas parce qu’ils l’ont demandé.

Après avoir publié sur Tumblr qu’elle se débattait avec “aucun emploi, aucun revenu, aucun moyen de payer mes factures” après que des inquiétudes concernant la pandémie de COVID-19 en cours aient entraîné la fermeture de son lieu de travail, Samantha Jacobson a déclaré avoir reçu 3000 dollars de Swift.

Parler à Gens A propos du don, Jacobson a déclaré qu’elle était sous le choc. “Je suis resté sans voix. Je ne pouvais pas croire que quelqu’un que j’avais admiré et aimé et respecté pendant si longtemps ait tendu la main avec tant de générosité.”

Jacobson a déclaré que Swift l’avait simplement contactée, apparemment après avoir vu son poste, et avait offert son aide. En fin de compte, Jacobson a déclaré que Swift lui avait envoyé 3 000 $, qu’elle avait l’intention d’utiliser pour payer ses factures.

Cela semble être le nombre sur lequel Swift a décidé d’aider ses fans, comme un autre fan de New York, Holly Turner, a déclaré que la pop star lui avait offert le même chiffre après avoir déploré qu’elle pourrait devoir quitter sa maison à New York. en raison d’un manque de travail.

Photographe de musique indépendante, la fermeture de NYC et de l’industrie de la musique elle-même a eu un impact énorme sur sa capacité à gagner de l’argent et donc à payer ses dépenses régulières.

J’ai fait un post sur tumblr sur la façon dont j’avais peur de ne pas pouvoir vivre à New York à cause de ce que Corona a fait à l’industrie de la musique. @ taylorswift13 m’a littéralement sauvé la capacité de rester ici. je ne peux même pas en croire mes yeux en ce moment pic.twitter.com/3hAxkSVvGo

– holly turner (@ittybittyholly) 25 mars 2020

c’est moi AH CE QUE LA BAISE

(mais si vous essayez de suivre ce tumblr et je vous connais imma block ur ass fyi) https://t.co/ycSerpWIOv

– holly turner (@ittybittyholly) 25 mars 2020

Dans la capture d’écran, qui montre des fonds provenant de Taylor Nation, LLC, Turner a reçu le message: “Holly, tu as toujours été là pour moi. Je veux être là pour toi en ce moment. J’espère que cela aide. Amour, Taylor. “

“J’ai travaillé toute ma vie pour pouvoir vivre à New York et je pensais que ça allait être pris, et elle l’a gardé pour moi. Donc, je suis tellement, tellement, tellement reconnaissant”, a déclaré Turner. E! Nouvelles.

Un troisième fan de Swift a également déclaré qu’elle avait reçu 3 000 $ de la chanteuse après avoir tweeté que son nouvel emploi avait été fermé pendant six mois en raison du virus. TooFab a contacté des représentants de Swift concernant ces dons.

En résumé: je tremble et je pleure et je suis juste tombé sur un tapis dans ma précipitation pour demander à mon frère si le message de Taylor était réel et maintenant je suis probablement (définitivement) déconcerté 🥺🥰❣️ ♥ ️

Ce virus m’a enlevé mon nouveau travail de rêve, mais @taylorswift m’a donné un peu de joie ce soir par pure bonté, je suis– #BEKind pic.twitter.com/13nSKM2uZH

– India Rose “GARDER GROOVIN ‘/ UTILISER LE GRAMMAIRE CORRECT” (@hopefulgoodgirl) 26 mars 2020

“Je tremble et je pleure et je suis juste tombé sur un tapis dans ma course pour demander à mon frère si le message de Taylor était réel et maintenant je suis probablement (définitivement) déconcerté”, India Rose a sous-titré une capture d’écran d’un message qui semble certainement venir depuis le compte Twitter officiel de Swift.

“Je suis désolé que les choses soient difficiles en ce moment et j’aimerais vous donner 3 000 $ pour aider à atténuer cette pression”, lit le message.

Et ce ne sont pas les seuls fans à partager des histoires similaires en ligne. Swift n’a rien dit publiquement à ce sujet, mais ses fans éclairent Twitter avec leurs propres histoires – et apprécient – sa générosité. Voici un petit échantillon:

Pouvons-nous parler de la façon dont Taylor Swift donne à mon colocataire 3000 $ pic.twitter.com/HowCrdYFVw

– Shan (@Shannon_Lyver_) 25 mars 2020

💰 | Taylor Swift a fait don de 3000 $ à un autre fan sur Tumblr après avoir fait face à des difficultés financières en raison de l’absence de chèque de paie dans un avenir prévisible

“Leah, je suis vraiment désolée que cette situation vous ait causé tant de stress et j’espère qu’un cadeau de 3000 $ vous aidera.” pic.twitter.com/Q56KkWVEwK

– Taylor Swift News (@TSwiftNZ) 26 mars 2020

Imaginez détester Taylor Swift pic.twitter.com/X0u72EnN8n

– Mary🦋 (@cucchiaia) 25 mars 2020

taylor swift aime tellement ses fans que je suis en admiration devant sa gentillesse et son altruisme et que tout wow me rend si fière et heureuse de l’appeler mon modèle

– Audrey 🍍 (@almostfuckingdo) 25 mars 2020

Taylor Swift donne de l’argent aux fans pendant une période de besoin? Elle est littéralement la plus grande bénédiction pour beaucoup d’entre nous.

– Dylan (@dylansswift) 25 mars 2020

