Les fans de “ Teen Mom 2 ” se disputent à propos de la nourriture que Kailyn Lowry a approvisionnée pour ses enfants tout en isolant

Ce n’est pas parce que nous restons tous à l’intérieur que les stars de la réalité vont tout d’un coup cesser d’être des influenceurs.

La star de Teen Mom 2, Kailyn Lowry, a récemment visité Instagram pour publier une annonce pour un service d’épicerie en ligne (qui, si vous vendez quelque chose en ligne en ce moment, est un très bon service pour faire de la publicité).

Kailyn Lowry | Gregg DeGuire / WireImage

La publication Instagram de Kailyn Lowry qui a suscité une dispute

“Puisque nous sommes coincés à l’intérieur pendant un moment, les garçons et moi avons décidé de commander certains de nos aliments et collations préférés pour être sûrs que nous sommes tous approvisionnés! 🧃

L’épicerie en ligne est pratique et constitue un excellent moyen de rester en sécurité. Et l’application @fetchrewards permet d’économiser très facilement sur les achats en ligne lorsque vous connectez votre messagerie et / ou vos comptes Amazon. 🛒

Maintenant, je peux simplement appuyer sur un bouton et gagner des points à échanger contre des cartes-cadeaux dans certains de mes endroits préférés pour faire du shopping – tout d’abord, une carte-cadeau Amazon! » elle a sous-titré le poste.

La photo montre une cuisine remplie de nourriture sur toute l’île de Lowry. Il y a des collations comme des frites, des bagels, des barres de céréales, des gaufres Eggo et des Sour Patch Kids.

Lowry n’est pas étranger aux critiques en ligne. Depuis qu’elle a commencé à apparaître le 16 et enceinte, elle a reçu des messages négatifs en ligne. Ce poste particulier semblait recevoir plus que d’habitude.

“Juste [GMO] aliments… 🤮 pour de vrai, s’il vous plaît pour vos garçons. Ils ont besoin de vrais aliments, pas seulement d’aliments de transformation », a écrit un utilisateur Instagram sur le post.

«Tout ce que je vois, c’est du sucre», a écrit un autre.

“Aliments transformés sacrés!” commenta un autre.

“Tous les aliments qui sont transformés et qui ont des saveurs et des couleurs artificielles … horribles pour votre santé”, a écrit un autre.

Bien que Lowry ait reçu beaucoup de critiques pour son transport d’épicerie en ligne, elle a également reçu un certain soutien des fans.

«Tout le monde s’intéresse à la nourriture. Calme-toi Susan. Devinez quoi, dans mon frigo, nous avons des déjeuners et Snapple et nous avons de la crème glacée et dans le placard, j’ai du mélange à gâteau et du glaçage et des guimauves. Si je peux amener mon enfant à manger des légumes pour le dîner, c’est une victoire à ce stade, j’essaie de rester sain d’esprit. Elle a mangé de petits muffins pour le petit déjeuner. Hier, les céréales s’mores, devinez quoi, même si elle ne mange pas tout en une journée. Aucun parent de l’année n’est décerné ce mois-ci, asseyez-vous », a écrit un fan de la défense de Lowry.

«Qui donne un f * ck ce qu’elle a commandé à ses enfants mange, c’est tout ce qui compte. Je ne comprends pas pourquoi quelqu’un même des commentaires encore seul la suit pour être grossier Jésus-Christ. Je ne commente jamais le post des célébrités mais sh * t pourquoi attaquer quelqu’un pour avoir acheté sh * t pour son enfant? ” commenta un autre.

Kailyn Lowry a récemment publié un article controversé sur les médias sociaux

Ce n’est pas le premier article controversé sur les médias sociaux publié par Lowry depuis que les Américains ont été invités à commencer à s’isoler. Le 2 avril, Lowry a répondu à un tweet pour savoir si elle recevrait un vaccin contre le coronavirus.

«Absolument pas», a-t-elle écrit, ce qui a provoqué un tollé.

