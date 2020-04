Les fans de «The Bachelor» aperçoivent Peter Weber et Kelley Flanagan ensemble dans une vidéo TikTok

Il semble que Peter Weber et Kelley Flanagan du Bachelor traînent toujours ensemble après avoir été repérés à Chicago au milieu de la pandémie de coronavirus (COVID-19). Le 1er avril, plusieurs fans de Bachelor Nation ont présenté une vidéo TikTok mettant en vedette le pilote de 28 ans avec son ancien concurrent. Et comme prévu, le court clip a ravitaillé les rumeurs de rencontres autour de Weber et Flanagan.

Peter Weber, Kelley Flanagan et Dustin Kendrick de Bachelor Nation apparaissent ensemble dans une vidéo TikTok

Dans la vidéo TikTok partagée par les fans de Bachelor Nation – y compris le blogueur franchisé Reality Steve – Weber, Flanagan et Dustin Kendrick de The Bachelorette ont passé du temps avec deux autres amis à l’intérieur. Les cinq copains ont créé leur propre interprétation du défi de danse virale «Something New».

Weber a lancé la vidéo et elle s’est poursuivie comme prévu. Mais Flanagan a fait une apparition surprise à la fin du clip, laissant les fans de The Bachelor stupéfaits.

Cela dit, ce n’est pas la première fois que Weber et Flanagan sont vus ensemble depuis leur rupture avec The Bachelor. Et le 25 mars, Reality Steve a dévoilé des photos de Weber, Flanagan et Kendrick au Chicago Riverwalk.

«Ils étaient juste en face de Marina Towers. Ils semblaient simplement traîner dans la promenade », a déclaré un témoin à E! Des nouvelles du Meetup. “Peter vibrait et il semblait qu’à un moment donné, Kelley avait sa jambe sur ses genoux.”

À l’époque, personne ne savait depuis combien de temps le trio se réunissait. Le 21 mars, l’Illinois a émis un ordre de «rester à la maison» en raison du coronavirus. Mais maintenant, il semble que Weber, Flanagan et Kendrick traînent toujours.

Peter Weber et Kelley Flanagan sortent-ils maintenant?

Bien qu’ils aient récemment passé du temps ensemble, Weber et Flanagan n’ont pas encore confirmé ou nié leur relation actuelle. Mais après la finale de The Bachelor le 10 mars – ainsi que les ruptures de Weber avec Hannah Ann Sluss et Madison Prewett – Flanagan a confirmé qu’elle ne sortait pas avec Pilot Pete.

“Je ne suis pas avec Peter”, a déclaré Flanagan à E! Nouvelles du 12 mars. “Je promets de ne pas sortir avec Peter. Je ne sors pas avec Peter. “

Maintenant, deux semaines se sont écoulées depuis que Flanagan a fait ses remarques. Il est donc possible que les choses aient changé. Mais dans une interview avec Us Weekly le 2 avril, Kendrick a laissé entendre qu’il ne serait pas opposé aux rencontres avec Weber et Flanagan. Mais c’est à eux de décider de ce qui va se passer ensuite, que cela signifie se réunir ou même informer le public de leur relation.

“Je pense qu’il est juste pour eux de sortir et de dire ce qu’ils veulent dire”, a déclaré Kendrick. «Mais la seule chose que je peux dire, c’est qu’ils ont l’air vraiment mignons ensemble et leurs interactions sont vraiment mignonnes aussi… Je suis sûr que vous entendrez peut-être des trucs à l’avenir de leur part, mais je vais les laisser dire cela. “

Je veux commencer par reconnaître l’incroyable groupe de femmes que j’ai eu le privilège de connaître cette saison. Merci d’être venu dans ce voyage avec moi. J’ai appris tant de leçons de vous tous que j’emporterai avec moi. Madi, merci pour ta patience et ton amour inconditionnel. Vous êtes la quintessence d’une femme qui se porte avec grâce, défend ce en quoi elle croit et aime de tout son cœur. Cet amour est quelque chose que je me sens tellement reconnaissant d’avoir ressenti et j’en emporterai toujours un morceau. Madi et moi avons décidé mutuellement de ne plus poursuivre notre relation. Croyez-moi, cela n’a pas été facile pour nous deux, mais après de nombreuses conversations honnêtes, nous avons convenu que c’était ce qui avait le plus de sens pour nous deux. L’amour et le respect que j’ai pour Madi continueront de perdurer. Hannah Ann, vous avez donné l’exemple aux femmes du monde entier il y a quelques nuits. Vous êtes une femme si forte et confiante et vous méritez tout l’amour du monde. J’accepte l’entière responsabilité de mes erreurs dans notre relation et je vous souhaite le meilleur. Cela a été une expérience émotionnelle et je suis tellement reconnaissante pour le soutien que j’ai reçu des amis, de la famille et de la nation bachelor au cours des derniers jours. Merci à vous tous! Ceci est juste un autre chapitre de mon histoire. Celui que je n’oublierai jamais et celui que je chérirai toujours ❤️

Il a ajouté plus tard: “Après que tout soit fini, Peter et Kelley pourraient être une” chose “. Je ne suis pas contre. D’après ce que j’ai vu, ils sont très mignons ensemble. Alors j’espère bien. “

Pendant ce temps, la récente vidéo de TikTok a fait resurgir les inquiétudes des fans de Bachelor Nation qui craignent que les téléréalités ne pratiquent pas correctement la distanciation sociale au milieu du coronavirus. Cependant, Kendrick a affirmé que les copains étaient en quarantaine ensemble depuis environ deux semaines.

“Nous ne sommes que trois à rester dans l’appartement de Kelley. Nous venons de nous détendre, de faire des vidéos TikTok, d’essayer de ne pas avoir de problèmes avec les gens », a-t-il déclaré. “Je vais être ici [quarantining with Peter and Kelley] jusqu’à la fin. Avec un peu de chance, ce sera fini à la fin du mois, donc, nous allons voir comment ça se passe. “

