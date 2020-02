Les fans de “ The Bachelor ” ont peur que la saison de Peter Weber ne soit pas aussi excitante que le suggèrent les promotions

La saison 24 de Bachelor touche à sa fin, et les spéculations sur qui remportera le cœur de Peter Weber dans la finale est à un niveau record. Jusqu’à présent, le dernier épisode n’a pas encore été gâté. Pendant ce temps, toutes les personnes impliquées dans la série de télé-réalité ABC ont hâté la fin depuis la première en janvier. Mais maintenant, alors que The Bachelor entame sa neuvième semaine – avec Hannah Ann Sluss, Victoria Fuller et Madison Prewett pour compléter les trois derniers – les téléspectateurs commencent à douter que le choix final de Weber sera vraiment aussi sauvage que le suggère la série.

Peter Weber et Chris Harrison taquinent la finale de «The Bachelor»

Avant la première de The Bachelor le 6 janvier, Weber a parlé de son voyage lors d’une interview avec Access. La publication demandait si la saison de Weber se terminerait par un engagement de baccalauréat traditionnel ou se taillerait son propre chemin. Et finalement, le pilote Delta a promis aux fans une fin «unique».

“J’ai, sans aucun doute, tracé ma propre voie”, a déclaré Weber. «Chaque histoire d’amour a son propre cours et sa propre fin. La mienne est définitivement unique. »

Il a ensuite taquiné sa finale restera intacte jusqu’à ce qu’elle soit diffusée sur ABC. “Je suis vraiment excité et confiant que personne ne découvrira la fin”, a déclaré Weber. “Nous allons vivre ce voyage avec moi. C’est comme cela devrait être.”

Pendant ce temps, Chris Harrison de Bachelor Nation a laissé entendre que le vainqueur de Weber se lèverait après une “fin sauvage et turbulente”.

“Vous ne prédirez pas comment cela arrivera à une conclusion”, a déclaré Harrison au Hollywood Reporter. “Ce n’est pas une de ces fins où vous allez,” Oh, c’est celle-là. Et c’est cette grande et longue histoire d’amour folle et elle a toujours été celle depuis le début. Et c’est tellement simple et magnifique. “”

Il a poursuivi: «C’est une course folle. C’est une course turbulente, sauvage, émotionnelle et déchirante jusqu’au bout. »

Les fans de «The Bachelor» proposent une théorie simple pour savoir qui remporte la saison de Peter Weber

Peter Weber | Valerie Macon / . via .

Maintenant, alors que The Bachelor Season 24 approche de la semaine 9 le 24 février, les téléspectateurs sont toujours intacts. Alors naturellement, tout le monde bourdonne sur les réseaux sociaux, spéculant sur ce qui pourrait arriver dans la finale de Weber. Puis, dans un fil de discussion sur Reddit, une théorie a été formulée pour savoir qui gagne le cœur du célibataire cette année.

«Peter n’arrête pas de dire que la fin est unique. Jamais arrivé auparavant », a écrit le fan. “Je vais être tellement énervé si c’est juste quelque chose comme” Hannah Ann obtient la rose finale. Et jamais auparavant personne dans le baccalauréat n’a eu la première impression de rose ET la rose finale! »»

Le fan de Bachelor Nation a ensuite ouvert une discussion sur la “fin unique” de Weber et a demandé aux autres s’ils pensaient que la finale “serait quelque chose d’aussi banal” ou quelque chose de vraiment différent. Il semble que de nombreux fans aient convenu que la théorie était plausible.

“Ils disent à 100% que c’est unique en raison de quelques détails mineurs”, a écrit un fan. «OMI, tous ceux qui s’attendent à une fin unique et exceptionnelle sont dans une grande déception. Ce sera une version légèrement différente de la fin de CC. “

Cependant, d’autres n’étaient pas aussi convaincus, se demandant s’il y avait une explication plus profonde pour laquelle les spoilers pour la finale de The Bachelor n’avaient pas été révélés.

“Non, parce que si c’était aussi simple, comment Reality Steve serait-il incapable de gâcher ça?” a écrit un fan. Ensuite, l’affiche originale a répondu: “Parce que c’est tellement stupide.” Hilarant.

Mais pour la plupart, de nombreux fans pensent que cela pourrait aller dans les deux sens. Comme l’a expliqué un utilisateur de Reddit, de nombreuses fins «uniques» se sont déjà jouées sur The Bachelor. L’utilisateur a cité plusieurs exemples, indiquant que Weber pourchassant Madison serait trop similaire à ce qui s’est passé avec Colton Underwood. Pendant ce temps, sortir avec Madison et Hannah Ann semblerait être la saison de Charlie O’Connell. Et la liste continue encore et encore.

“Toutes ces fins ont été faites”, a écrit le fan. “Donc, à moins qu’ils ne parlent de certains détails mineurs comme uniques [first impression rose] étant [the final pick] alors il faudra [be] quelque chose de complètement fou, une fin invisible et aléatoire. “

Franchement, le mystère derrière qui remporte la saison de Weber de The Bachelor pourrait finir par être décevant. Ce ne serait pas la première fois que les fans du drame ABC égarent et parce que la finale est actuellement intacte, nous ne savons tout simplement pas. Mais même ainsi, il semble que Weber quitte le spectacle au bon endroit.

“Je peux dire que je suis très heureux de la façon dont tout s’est passé”, a déclaré Weber à People en décembre. “Et je suis très heureux que tout le monde se connecte.”

