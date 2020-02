Les fans de «The Bachelor» pensent que les candidats de Peter Weber sont des «méchantes filles»

Chris Harrison ne plaisantait pas quand il a dit à Bachelor Nation que ce serait la saison la plus dramatique de tous les temps. Dès le départ, Peter Weber a eu les mains pleines de drames concurrents.

Peter Weber et Tammy Ly | John Fleenor / ABC via .

Tout d’abord, il y a eu le drame Alayah Benavidez (plusieurs femmes l’ont accusée d’être «fausse» – en particulier Sydney Hightower). Weber l’a renvoyée chez elle, puis l’a ramenée, puis renvoyée chez elle. Plus récemment, Tammy Ly et quelques autres femmes ont accusé Kelsey Weier de trop boire. Puis il y a eu la confrontation entre Tammy et Mykenna Dorn avant qu’ils ne soient tous deux renvoyés chez eux.

Quelque chose que Bachelor Nation a remarqué cette saison, c’est que les femmes sont particulièrement conflictuelles, voire méchantes les unes envers les autres. En plus d’appeler les candidats «immatures», c’est probablement le commentaire le plus courant des fans à propos des candidats de Weber.

«Mean Girls» de Peter Weber

À maintes reprises, les fans ont comparé les candidats de Weber aux personnages de Mean Girls de Tina Fey, un film sur les filles moyennes et populaires qui dirigent un lycée public de l’Illinois.

“Cette saison, c’est comme regarder Mean Girls et Peter est Lindsay Lohan”, a tweeté un fan.

“Sommes-nous toujours en train de regarder le baccalauréat ou est-ce des méchantes filles ????”

Alors, qui sont exactement les méchantes filles? Il semble que les fans pensent à peu près tout le monde, sauf Madison Prewett, Kelley Flanagan et Natasha Parker (Hannah Ann Sluss est un mélange).

Ce casting a grandi en regardant Mean Girls et ça se voit, mais surtout le déjeuner dans la salle de bain. #le célibataire

– Sydney Lotuaco (@SydneyLotuaco) 4 février 2020

“D’accord mais vrai discours, Tammy n’a pas tort. Sydney a commencé le drame. Chaque scène de Sydney est entourée de son «équipage» qui, par coïncidence, étaient les seules filles avec lesquelles nous avons vu Peter parler d’Alayah à la fête au bord de la piscine… Pour moi, c’est évident que Sydney et ses filles sont les méchantes filles », a écrit un fan.

«La saison de Peter, c’est vraiment comme regarder des filles méchantes et lui être au milieu de décisions horribles. La «princesse» Alayah, la fausse Victoria F et l’instable Kelsey et Victora P et Sydney sont également louches. Madison va gagner », a tweeté un autre.

Certains fans pensent que seule Tina Fey peut sauver ce groupe de femmes.

“Pouvons-nous faire venir Tina Fey pour Women Tell All afin qu’elle puisse arbitrer cette situation de Mean Girls de la vie réelle que nous avons entre nos mains?”, A tweeté un fan.

Les fans ont également déclaré qu’ils voulaient moins de drames à l’écran et plus de «reines sans problème».

“Madison est tellement mignonne, je veux plus de cela et moins de filles méchantes s’il vous plaît”, a écrit un fan.

Il y a de l’espoir pour Peter

Cependant, après que Weber ait renvoyé Sydney cette semaine, les fans se sentent plus optimistes qu’il sera en mesure de flairer qui est une «méchante fille» à l’avenir.

«Quand Peter a appelé Kelley et non Sydney! Les méchantes filles tombent j’étais tellement soulagée! Nous avons stan la reine sans problème Kelley », a tweeté un fan.

