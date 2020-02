Les fans de «The Bachelor» pensent que Victoria Fuller pourrait enseigner une classe de maître en manipulation après son argument avec Peter Weber

Regarder The Bachelor Season 24 est un peu comme la relation de Peter Weber avec Victoria Fuller – nous ne pouvons tout simplement pas y renoncer, peu importe le nombre de fois où des étrangers nous supplient d’arrêter. L’épisode du 17 février a souligné trois dates typiques de ville natale. Puis tout le drame a explosé une fois que Weber est arrivé à Virginia Beach pour la ville natale de Victoria F. Finalement, la paire s’est retrouvée dans une dispute animée. Et maintenant, les fans de The Bachelor appellent Victoria F. pour avoir manipulé à nouveau Weber.

L’ex de Peter Weber accuse Victoria Fuller de rompre les relations

Le rendez-vous de Victoria F. et Weber dans The Bachelor Week 8 a commencé sans drame. Les deux prennent des photos anciennes, passent du temps avec le chien de Victoria F. et se retrouvent lors d’un concert de Hunter Hayes. Ils semblent le lancer comme le chanteur star du country, “Je ne veux pas facile, je veux fou.” Convient pour ce qui est à venir.

Après le concert, l’ex-petite amie de Weber, Merissa Pence, se présente. Elle a déjà daté du baccalauréat actuel en 2012 et elle connaît Victoria F. – ainsi que le passé du représentant médical. Pence dit à Weber que son rendez-vous a rompu plusieurs relations.

Naturellement, Weber panique. Alors, quand il arrive chez Victoria F. pour rencontrer sa famille, il prend un moment pour discuter de la situation. “[Merissa] m’a dit que vous aviez mis fin à de nombreuses relations. Je ne sais pas de quoi elle parle. Mais ce sont ses mots », dit Weber.

“Pour elle de dire cela, c’est très décevant. Je n’ai rompu aucune relation », répond Victoria F. “Quelle relation a-t-elle dit que je rompais?”

Quand Weber explique que Merissa n’a donné aucun détail, Victoria F. ne veut pas continuer à parler. Elle dit qu’elle est «dégoûtée» et «en a fini» avec le drame. Weber demande alors la vérité, mais elle ne plonge plus. Weber ne revient plus sur ces allégations.

Victoria Fuller tourne la table à Peter Weber dans «The Bachelor» Week 8

À ce stade de leur argumentation, le récit tourne. Weber se demande pourquoi son concurrent est si disposé à abandonner. Maintenant, Victoria F. semble offensée. «Vous êtes littéralement juste venu ici pour agir comme ça? Vous plaisantez j’espère?” elle dit.

Weber est pris au dépourvu et dit: “Excusez-moi?” À quoi Victoria F. répond: “Excusez-vous, quoi?” Elle ajoute plus tard: “Vous êtes censée rencontrer ma famille ce soir et vous avez décidé ce que Merissa vous a dit est plus important que de rencontrer toute ma famille.”

Encore une fois, Victoria F. essaie de s’enfuir. “Vous battez-vous pour quelque chose que vous voulez vraiment?” Demande Weber. Victoria F. dit qu’elle le fait et quand le célibataire mentionne qu’il s’est battu pour elle, le candidat dit: «Vraiment, vous l’avez été? Ca c’est drôle.”

Après quelques allers-retours, Victoria F. échappe aux caméras. Plus tard, Weber la trouve et s’excuse. “Je ne suis vraiment pas venu ici pour essayer de vous attaquer”, dit Weber. “Et si d’une manière ou d’une autre il s’est avéré que je prenais son parti, et pas le vôtre, je suis désolé pour cela. Ce n’est pas ce que je faisais. “

Victoria Fuller et Peter Weber dans «The Bachelor» | Francisco Roman via .

Victoria F. dit qu’elle voulait dire à Weber qu’elle tombait amoureuse de lui. Cependant, elle est effrayée “parce que comment suis-je censé … vous êtes assis là et dites essentiellement que vous prenez le parti de cette fille stupide?”

Puis avant que Weber ne parte pour la nuit – sans rencontrer les parents – Victoria explique pourquoi elle est contrariée. «J’ai finalement eu l’impression que vous étiez quelqu’un avec qui je pouvais être», dit-elle. «J’avais juste de grands espoirs pour vous de rencontrer ma famille et je suis tellement déçu. Mais je suis tellement gêné maintenant. “

Le lendemain matin, Victoria F. vient s’excuser. Encore une fois, elle lui dit qu’elle tombe amoureuse. Pendant ce temps, Weber exprime ses préoccupations, admettant qu’il est effrayé et confus à propos de tout le drame et du manque de communication. “C’est la chose la plus terrifiante pour moi de continuer à vouloir investir avec la possibilité que vous vous retiriez”, dit-il.

Quoi qu’il en soit, Victoria F. dit que c’est à Weber maintenant. Elle est d’accord avec sa décision mais renforce qu’elle tombe amoureuse. Lors de la cérémonie des roses, Weber garde Victoria F.

Bachelor Nation réagit à l’argument de Victoria Fuller et Peter Weber

Suite à la dispute entre Victoria F. et Weber dans The Bachelor Week 8, le fandom est entré dans une frénésie. Mis à part les allégations formulées contre Victoria F., de nombreux téléspectateurs pensent que le candidat a tourné la table sur Weber, ce qui a fait que le célibataire s’est excusé d’avoir soulevé le sujet en premier lieu.

“Victoria F est la REINE de la manipulation”, a écrit un fan sur Twitter.

Puis lors du récapitulatif Access de l’épisode The Bachelor, Zuri Hall et Ashley Iaconetti Haibon et Kristina Schulman de Bachelor Nation ont donné leur avis sur la situation.

«Elle est si bonne pour le renverser. Et Peter est un si bon gars à l’air innocent qu’à la fin de celui-ci, elle attend qu’il s’excuse de ne rien faire », a déclaré Zuri.

«Ce qu’il a fait! Il s’est excusé », a ajouté Haibon, notant son incrédulité. “Ce fut deux phrases de” déni “, puis un flip total, le rejeta complètement.” Elle a également exprimé son choc que Weber n’ait pas répondu aux allégations plus d’une fois. Bien qu’il soit possible que ces scènes n’aient pas été retouchées.

Pendant ce temps, d’autres fans – y compris un certain nombre d’anciens de Bachelor Nation – ont accusé Victoria F. d’avoir allumé Weber.

“En regardant ce gaslighting de la touche #TheBachelor”, a écrit Derek Peth de The Bachelor et Bachelor in Paradise.

Quoi qu’il en soit, The Bachelor fandom n’est pas là pour que Victoria F. et Weber restent ensemble.

“Comment est victoria f encore ici?” YouTuber Gabi Demartino a écrit sur Twitter. “Je ne pourrais jamais imaginer parler à un homme ou un petit ami de cette façon … elle est manipulatrice et misérable. pourquoi tolère-t-il cela et poursuit-il ce comportement. »

«Très bien Victoria F est la pire personne à avoir jamais été célibataire… dans l’histoire… tellement manipulatrice et complice. Je suis tellement sur elle et ses actions toxiques “, a écrit un autre fan.

Peu importe comment les fans ont réagi pendant les villes natales, The Bachelor Season 24 continue et Weber a déjà choisi Victoria F. pour faire partie de ses trois derniers matchs. Mais Weber se fiancera-t-il au candidat controversé? Tout le monde devra attendre et voir.

Néanmoins, Weber a déjà défendu le personnage de Victoria F. Lorsque le scandale «White Lives Matter» a fait la une des journaux, le célibataire est intervenu. Il a déclaré à BUILD Series:

Tout ce dont je peux parler, c’est du temps que j’ai pu passer avec Victoria tout au long de cette expérience. Et j’ai vraiment apprécié mon expérience avec elle. Je sens vraiment que c’est une bonne personne. Elle a beaucoup de qualités attachantes. J’espère juste que les gens pourront se faire une opinion sur elle en se basant sur ce qu’ils voient entre nous deux et son passage dans la série. Elle n’est pas parfaite. Je ne suis pas parfait. Personne n’est parfait.

Lire la suite: La bande-annonce “The Bachelor: Listen to Your Heart” est tombée et les fans sont toujours hantés par Jed Wyatt