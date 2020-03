Les fans de «The Bachelor» se tournent vers la mère de Peter Weber, Barbara, après ce qu’elle a dit à propos de Madison Prewett lors de la finale

Nous l’avons fait – nous avons réussi la finale de la saison 24 de Bachelor le lundi 9 mars. Mais franchement, ce fut une course folle et nous sommes prêts à partir maintenant parce que c’est de la folie. Bien sûr, il y a encore beaucoup à découvrir quand After the Final Rose sera diffusé le mardi 10 mars. Cependant, le premier épisode de The Bachelor finale a fait passer tout le monde en boucle, en particulier lorsque la mère de Peter Weber, Barbara Weber, a montré un côté d’elle-même fans ne s’attendait pas à ce qu’elle discute des intentions de Madison Prewett.

[Spoiler alert: The Bachelor Season 24, Episode 11.]

Qu’a dit la mère de Peter Weber, Barbara, à propos de Madison Prewett dans la finale de «The Bachelor»?

Peter Weber | Noel Vasquez / .

Tout au long de la saison 24 de Bachelor, Barbara a occupé une place spéciale dans le cœur du fandom pour sa superbe performance dans les promos. Essentiellement, la matriarche Weber était la star de la version de Peter du tristement célèbre saut de clôture de Colton Underwood dans la saison 23. Cependant, lorsque nous sommes finalement arrivés sur les lieux de la finale, le moment a pris tout le monde par surprise.

Dans The Bachelor Saison 24, Episode 11, Barbara rencontre les deux derniers de Peter – Madison et Hannah Ann Sluss. Puis à la fin, Barbara tombe amoureuse de Hannah Ann. Cependant, elle est préoccupée par la possibilité que Madison veuille changer son fils, car les modes de vie du couple ne correspondent pas exactement.

Comme nous le savons, Madison est très religieuse. Pendant ce temps, Peter n’est pas tout à fait au même niveau. Rappelez-vous qu’il est le gars qui a couché avec Hannah Brown de The Bachelorette à quatre reprises dans un moulin à vent. Mais même ainsi, Madison est honnête avec la famille de Peter au sujet de ses valeurs, notant qu’elles sont tout aussi valables que Peter dans une relation. Et à la fin de la journée, elle prend soin de lui.

Après le départ de Madison, Barbara tombe en panne. Elle dit à Peter que Madison n’est pas là pour lui. Puis elle se porte garant pour Hannah Ann, rien qu’elle ne puisse voir à quel point le modèle l’aime.

«Hannah Ann vous aime de tout son cœur. Ne la laisse pas partir. Ramenez-la chez nous », explique Barbara. «Nous l’accueillerons à bras ouverts. C’est un rêve devenu réalité. Dieu l’a placée là pour vous, et c’est de cela que sont faites les histoires d’amour. ” Et dans un confessionnal, Barbara dit: «Madison est une fille adorable, une fille adorable. Mais Hannah Ann est un ange sur terre. “

Quoi qu’il en soit, Peter ferme instantanément les appels de sa mère. “Vous devez arrêter de faire cela”, dit-il. “Cela me détruit littéralement en ce moment.” Il admet qu’il ne veut que Madison plus que tout.

Les fans de «The Bachelor» appellent Barbara Weber la nouvelle méchante de la saison

Dieu a placé Hannah Ann là pour toi, Peter ???? Mais les décisions de Madi sont à cause de sa foi, sortez d’ici, Barb. #le célibataire

– Tia Booth (@ tiarachel91) 10 mars 2020

Après que The Bachelor a diffusé les cris de Barabara, l’hôte Chris Harrison a pris le temps de faire un sondage. Il a demandé aux fans si Barbara avait droit à ce qu’elle disait ou aurait dû garder ses opinions pour elle. Le public en direct semblait divisé 50/50. Cependant, ce n’était pas exactement le cas sur les réseaux sociaux. La plupart des fans n’aimaient pas la façon dont Barbara parlait de Madison.

«Dieu a placé Hannah Ann là pour toi, Peter ???? Mais les décisions de Madi sont à cause de sa foi, sortez d’ici, Barb », a écrit Tia Booth, ancienne de Bachelor Nation, sur Twitter.

“Je suis frustré en ce moment”, a écrit un fan. «Il semble que Barbara juge Madison pour avoir exprimé ses sentiments et ses normes en fonction de sa foi. Mais Barbara dit ensuite qu’elle prie que le Seigneur guide Pierre…. ??? ”

Pendant ce temps, la saison de Peter de The Bachelor a été appelée pour la quantité excessive de méchants par rapport aux saisons précédentes. Et maintenant, certains téléspectateurs pensent que la finale a réclamé un autre méchant – cette fois à Barbara.

“La mère de l’OMG Peter était le méchant tout le temps et elle détestait Madison”, a tweeté un fan.

“Barb est le plus récent ajout aux méchants célibataires”, a écrit un autre fan aux côtés de photos de Barbara, Chad Johnson, Luke Parker et Jed Wyatt.

Néanmoins, il y avait des fans qui ont défendu certaines des remarques de Barbara dans la finale de The Bachelor.

“La mère de Peter qui cherche Peter est tout”, a écrit Demi Burnett, une diplômée de Bachelor in Paradise.

Indépendamment de ce que vous pensez des commentaires de Barbara sur Madison dans la finale du baccalauréat, son plaidoyer émotionnel illustre à quel point elle veut que son fils soit heureux, et, finalement, comment cela affecte Peter à l’avenir. Et en parlant avec Variety le 7 mars, le chef de la programmation alternative d’ABC, Rob Mills, a révélé l’importance du moment.

“Il vit avec sa famille, donc vous verrez une dynamique familiale comme nous ne l’avons jamais vraiment vue dans une finale”, a déclaré Mills. «Les rencontres avec les parents sont très réelles et très différentes. Tout cela est vraiment fascinant, et en le regardant à travers cet objectif, vous voyez vraiment comment cela informe la décision de Peter. “

Maintenant, nous attendons patiemment la saison de Peter de The Bachelor pour conclure sa finale le mardi 10 mars. Et comme Harrison l’a mentionné, nous n’avons pas vu le dernier de Barbara. Mais recevra-t-elle une licence au niveau du paradis? Restez à l’écoute.

