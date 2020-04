Les fans de «The Bachelor» sont obsédés par Matt James; Il n’a même pas encore été sur la scène

L’un des candidats au Bachelor pour la saison à venir de Clare Crawley reçoit beaucoup d’attention. Les fans veulent savoir pourquoi il semble que tout le monde soit obsédé par l’ami de Tyler Cameron et Hannah Brown, Matt James, mais il n’a pas encore fait partie de The Bachelorette.

Matt James et Tyler Cameron | Paul Bruinooge / Patrick McMullan via .

Qui est l’ami de Cameron et Brown, Matt James?

James est le meilleur ami de Cameron, qui était sur le point de participer à la saison de Clare Crawley de The Bachelorette jusqu’à ce que le coronavirus frappe. Le spectacle allait commencer le tournage le 13 mars 2020; cependant, la production a été suspendue indéfiniment.

Bien qu’ABC puisse refondre le spectacle, il semble probable que James continuerait de considérer sa popularité auprès de Bachelor Nation. James travaille dans l’immobilier, fournissant des «services de courtage et de gestion des transactions», selon son profil sur CBRE.

Il est le fondateur d’ABC Food Tours, qui emmène des enfants à New York visiter des restaurants locaux et en apprendre davantage sur l’entrepreneuriat. Plus de 50% des étudiants desservis par l’entreprise sont sans abri, tandis que plus de 69% vivent dans la pauvreté.

«Nous pensons qu’en entourant les étudiants de restaurateurs, d’entrepreneurs et de propriétaires d’entreprise immigrants qui ont tous surmonté des difficultés similaires, ils peuvent commencer à envisager ces réalités par eux-mêmes», selon le site Web de l’entreprise.

Pourquoi Bachelor Nation est obsédé par Matt James?

Les fans de The Bachelor ont commencé à entendre parler de James via les comptes de médias sociaux de Tyler Cameron. Le véritable intérêt a pris racine lorsque ABC a annoncé que James était un concurrent de la saison de Crawley. Cependant, l’obsession pour James n’a augmenté que lorsque la quarantaine des coronavirus a pris le contrôle des États-Unis en mars 2020.

“Il est toujours la partie la plus divertissante de l’équipe de quarantaine (et cette intersaison dans son ensemble pour moi!)”, A écrit un fan. “Il est ce mec qui fait toujours monter le groupe d’amis en riant, quelle que soit la situation. Ses histoires me font rire aux éclats quand je les regarde. C’est bien d’avoir des journées comme celles-là! »

De nombreux fans disent également qu’il est hystérique et «agréable à regarder». D’autres ajoutent qu’étant donné qu’ils ne l’ont pas vu à la télévision, ils n’ont rien à lui reprocher.

“Il nous fournit du contenu lié au Bachelor dans la saison morte la plus vide de tous les temps”, a écrit un autre Redditor. “De plus, il est sexy et apporte de la joie aux gens.”

Où sont les fans de «The Bachelor» qui regardent Matt James, Tyler Cameron et Hannah Brown?

Les fans regardent de manière obsessionnelle l’équipe de quarantaine sur Instagram et TikTok. Le groupe de sept amis publie quotidiennement des histoires, des vidéos et des films de danse. Comme il n’y a pas de spoilers actuels sur la saison de Crawley, les fans ont besoin de quelque chose à regarder. On dirait que Matt James est en haut de ce radar.

“[James] peut ne pas faire partie de Bachelor Nation (pour l’instant!), mais il est plus pertinent que 90% des anciens candidats », a ajouté un autre fan. “De plus, il est un bébé total et a une grande personnalité. Tu ferais mieux de monter dans ce train car il sera notre prochain célibataire! »

Bachelor Nation regarde avidement James sur les réseaux sociaux et est prêt à ce qu’il fasse partie de l’histoire de la franchise. Dommage que nous devions attendre si longtemps pour le voir sur la saison de Crawley de The Bachelorette.