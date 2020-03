Les fans de “The Office” peuvent vraiment tester la recette de Kevin au Chili

L’Office est l’une des émissions de télévision les plus populaires jamais réalisées sur le petit écran. Il a lancé une révolution culturelle, changé la façon dont beaucoup de gens regardaient le travail de bureau au quotidien et créé une tendance à la télévision qui perdure encore aujourd’hui.

Bien que The Office ait cessé ses activités en 2013, les fans adorent regarder les épisodes de la série de manière excessive, revivant tous les moments qui les ont fait tomber amoureux de la série à l’origine. L’un des épisodes les plus notoires a impliqué un pot de chili renversé. Et récemment, l’acteur qui figurait en bonne place dans cette scène a révélé sa propre recette de piment «secrète».

Qu’est-ce qui a rendu «The Office» si populaire?

Lorsque The Office a été créé en 2005, de nombreux fans n’avaient jamais rien vu de tel. L’Office est en fait basé sur une série télévisée britannique, et bien que celle-ci soit emblématique à part entière, la version américaine est vraiment unique en son genre. L’émission a été filmée dans un style fictif, les personnages s’adressant directement à la caméra comme s’ils faisaient un documentaire sur la vie dans le bureau de la Dunder Mifflin Paper Company.

Mettant en vedette des talents comme Steve Carell, John Krasinski, Jenna Fischer, Rainn Wilson, Angela Kinsey et B.J. Novak, The Office a été bien accueilli par les critiques ainsi que par les fans. L’émission a remporté plusieurs prix au cours de son passage à la télévision, dont quatre Emmy Awards, un Peabody Award et deux Screen Actor’s Guild Awards.

Bien que l’émission ait subi des changements majeurs au cours de la dernière partie de la série, y compris le départ de la star Steve Carell, les fans ont continué à regarder avec impatience jusqu’à l’épisode final début 2013.

Kevin Malone et son célèbre piment

L’un des personnages principaux de l’émission était Kevin Malone, joué par Brian Baumgartner. Bien que Malone soit un acteur polyvalent et ait joué de nombreux rôles avant et après The Office, il est surtout connu pour Kevin, maladroit socialement. Il a figuré en bonne place dans de nombreux épisodes tout au long de la série, mais il y a eu un épisode particulier qui est devenu tristement célèbre parmi les fans de The Office.

L’épisode en question est de la cinquième saison de l’émission, intitulée «Vendredi décontracté». Dans l’épisode, Kevin parle de son «célèbre piment» à tout le monde au bureau, promettant de l’apporter pour que chacun puisse l’essayer par lui-même.

Le grand jour arrive et Kevin se présente avec un énorme pot plein de piment. Il fait un ou deux pas dans le bureau avant de trébucher sur ses propres pieds et de renverser le pot de piment partout. La maladresse du moment est ensuite portée au niveau supérieur lorsque Kevin glisse et tombe dans le piment. La scène était un peu de génie comique, et les téléspectateurs de partout pouvaient comprendre à quel point Kevin se sentait misérable à ce moment-là.

Les fans de “The Office” peuvent recréer le chili de Kevin à la maison

Brian Baumgartner | Matt Winkelmeyer / . pour SBIFF

Bien que la scène elle-même soit hilarante, le piment lui-même avait l’air plutôt délicieux. Maintenant, les fans ont un moyen de tester par eux-mêmes le célèbre chili.

Récemment, Brian Baumgartner a fait équipe avec Bush’s Baked Beans pour créer une version du chili signature de Kevin. Comme l’a révélé Baumgartner, il «adore» faire du chili et le considère comme une forme d’art en soi.

La recette de Baumgartner comprend des ajouts de piment classiques, comme des haricots, de l’ail, de la pâte de tomate et des échalotes, ainsi que quelques surprises, comme des «poivrons» verts. Mieux encore, la recette peut être préparée en moins d’une heure, ce qui laisse suffisamment de temps pour regarder The Office. Baumgartner recommande même de le faire dans un grand pot en argent, tout comme Kevin – bien qu’avec un peu de dextérité, espérons-le.