Les fans de «The View» entraînent Elisabeth Hasselbeck à son retour en tant que co-animatrice invitée

Elisabeth Hasselbeck a fait son retour triomphal à The View après un an depuis la dernière fois qu’elle est apparue. Le co-hôte conservateur a rejoint le panel complet composé de Whoopi Goldberg, Joy Behar, Sunny Hostin et Meghan McCain. C’était un genre de spectacle différent car en raison de l’épidémie de coronavirus, le spectacle devait continuer sans public en studio. L’émission a couvert les derniers «Hot Topics» et les fans se sont souvenus pourquoi elle était si grinçante en premier lieu.

Elisabeth Hasselbeck | Lou Rocco / Walt Disney Television via .

Le coronavirus divise le panneau

Le problème principal était l’épidémie de coronavirus et les dames avaient des opinions divergentes sur le sujet. Hasselbeck a dit qu’elle se sentait bien à propos du «leadership fort» par la façon dont Donald Trump gère la pandémie.

“Nous sommes à l’avant-garde de tout cela en ce moment, et je me sens à l’aise et confiant qu’en raison d’un leadership fort”, a déclaré Hasselbeck, à qui elle a reçu un flack de Hostin et Behar.

“Où est le leadership fort?” Demanda Behar.

«Il n’y a que 12 États plus D.C., vous savez, qui ont des congés payés, et puis vous avez un Américain sur quatre qui n’a pas de congés payés, en particulier les travailleurs à bas salaires. Ils vont travailler quand ils ne se sentent pas bien parce que cela fait la différence pour leur famille. Donc, quand vous regardez la réponse, Elisabeth, de cette administration, ça n’a pas été bon. Je ne vois pas de véritable leadership », a ajouté Hostin.

C’est McCain qui a apporté le raisonnement à la table pour un changement. Elle a pu prendre la parole des deux côtés opposés et conclure avec un joli arc.

“Je pense que c’est différent pour quelqu’un comme mes amis en Arizona, ils ne sont tout simplement pas au même niveau de panique que les New-Yorkais”, a déclaré McCain. «Je pense donc que c’est quelque chose qui, comme, les élites côtières se sentent d’une manière différente que les gens du milieu du pays, ce qui est plus que bien.»

Les fans réagissent au commentaire d’Elisabeth Hasselbeck

Cette fois, les fans n’ont pas réagi à McCain et l’ont spammée avec négativité sur les réseaux sociaux. C’est Hasselbeck qui a reçu la plupart des commentaires horribles des téléspectateurs qui regardaient en direct.

“Irresponsable de l’émission d’avoir quelqu’un qui n’a pas de prise sur [the] la vérité », a déclaré un fan. «Elisabeth Hasselbeck est un risque, elle pourrait faire des morts avec ses inexactitudes. Vous devez faire mieux The View. “

“Même ole Elisabeth”, a ajouté un spectateur. “Je viens de me rappeler encore une fois pourquoi je ne l’aimais pas sur The View. Elle est horrible et sans aucune idée. Je suis tellement contente que Joy et Sunny l’aient vérifiée et corrigée. Elle l’a essayé. Elle l’a vraiment fait. “

“Wow, avoir Elisabeth dans l’émission me fait vraiment apprécier Meghan”, a commenté un utilisateur de Twitter. “Au moins, elle n’essaie pas de combattre un virus mortel en priant et en l’aimant.”

«J’avais presque oublié à quel point Elisabeth est folle. Priez le coronavirus … c’est un nouveau “, a tweeté un autre fan.

“S’il vous plaît ne ramenez pas Elisabeth”, a écrit un autre téléspectateur. “Elle vient de dire que ce n’est pas une situation de panique, c’est de la prudence. Elle pense que Purell le résoudra et s’est moquée de Joy. »

“Je ne peux tout simplement pas me remettre des déclarations ignorantes d’Elisabeth Hasselbeck aujourd’hui”, a ajouté un autre utilisateur de Twitter. «Je suis sidéré par ses commentaires sur le virus au peuple américain. Pourquoi donnons-nous à ces personnalités publiques une plate-forme pour répandre leur ignorance auprès des masses? Je suis content qu’elle ne soit de retour que pour une journée. “

The View est diffusé en semaine à 11 h (HE) et à 10 h (CT / PT).