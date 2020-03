Les fans de «This Is Us» prédisent Jack et Lucy révéleront le sort de Kate dans le futur

La finale de la saison 4 de This Is Us est enfin là, mais nous ne sommes toujours pas préparés à toutes les grandes révélations à venir dans l’épisode du 24 mars, intitulé “Strangers: Part Two”. Comme nous l’avons vu dans l’aperçu, Jack Damon (Blake Stadnik) et sa femme, Lucy (Auden Thornton), reviendront à l’avenir. Pendant ce temps, Kate (Chrissy Metz) et Toby (Chris Sullivan) fêteront l’anniversaire de bébé Jack de nos jours. Et bien que nous soyons ravis de voir les deux chronologies s’entrelacer, nous en savons encore très peu sur Kate (Chrissy Metz) dans un avenir lointain. Les fans de This Is Us Us ont théorisé que le flash-forward de Jack et Lucy révélera le sort de Kate.

Ce que nous savons de Kate dans le futur de «This Is Us»

Pour l’instant, This Is Us n’a pas encore montré Kate dans une scène très lointaine. Cependant, nous avons reçu quelques indices. Dans la première de la troisième saison, Toby a répondu à un appel de Randall dans une séquence flash-forward.

Au téléphone, Randall a demandé à Toby s’il «descendait». Mais il n’était pas sûr. “Elle veut que vous soyez là”, a déclaré Randall. La femme en question n’a pas été identifiée et Toby ne portait pas sa bague de mariage.

Puis dans la finale de This Is Us Season 3, le drame NBC est revenu à la future chronologie. La famille Pearson se réunissait au domicile de Kevin (Justin Hartley) pour Rebecca (Mandy Moore), qui semblait être sur son lit de mort.

Néanmoins, quand Toby est arrivé, il a noté à quel point la maison de Kevin était «immense». Il a également révélé qu’il venait de parler avec son fils, Jack. “Ils sont en route”, a expliqué Toby. Bien qu’il n’ait jamais précisé avec qui Jack était.

Pendant tout ce temps, Kate n’a été ni vue ni mentionnée, et de nombreux fans pensent que le personnage de This Is Us est soit mort, soit divorcé de Toby. Mais même ainsi, les écrivains n’ont pas donné aux téléspectateurs suffisamment d’informations pour former une réponse définitive.

Les fans de «This Is Us» pensent que la mort de Kate sera révélée par Jack et Lucy lors de la finale de la quatrième saison

Comme mentionné, Jack et Lucy reviendront dans la finale de This Is Us Season 4. Le couple a été présenté pour la première fois dans la première, intitulé “Strangers”. Puis juste avant de larguer la bombe que Jack est le fils de Toby et Kate, la série NBC a révélé que Lucy était enceinte de six mois.

Maintenant, nous n’avons pas vu grand-chose de Jack et Lucy, à part un doux moment à Thanksgiving. Cependant, la promo de This Is Us Season 4, Episode 18 a montré le couple à l’hôpital pour une raison qui reste à déterminer.

Après la sortie de l’aperçu, un fan de This Is Us sur Reddit a partagé une théorie sur Jack et Lucy dévoilant la vérité sur le sort de Kate dans la finale du 24 mars.

“Je me suis donc demandé où était Kate dans la future chronologie et j’ai toujours pensé / supposé qu’elle était morte”, a écrit le fan. «Dans la vidéo promotionnelle, on a montré où Future Jack et sa femme sont à l’hôpital et où ils attendent l’enfant.»

Le fan a poursuivi: “Mes attentes sont: ils auront une belle fille et la nommeront Kate, de la même façon que Kate a nommé son fils Jack d’après son père décédé.”

En toute honnêteté, nous ne ferions pas passer cette théorie au-delà de l’équipe de This Is Us, car ils aiment un moment de bouclage complet. Pendant ce temps, un autre fan a noté que la mort de Kate expliquerait pourquoi Toby est toujours “très bien accepté par les Pearsons”. Mais peu importe, si la mort de Kate est confirmée par Jack et Lucy nommant leur nouveau-né après elle, la révélation nous détruirait en effet.

À quoi s’attendre de Kate dans la finale de la saison 4 de «This Is Us»

Chrissy Metz dans le rôle de Kate Pearson dans «This Is Us» | Banque de photos Ron Batzdorff / NBC / NBCU via .

En parlant à Glamour de la finale de This Is Us Saison 4, les producteurs exécutifs Elizabeth Berger et Isaac Aptaker ont taquiné le scénario de Kate et Toby. Mais sera-t-elle aussi dévastatrice que la théorie des fans? C’est un peu difficile à déterminer.

“Oui, nous avons un grand [story for them] la semaine prochaine », a déclaré Aptaker lorsque la publication a posé des questions sur la relation entre Kate et Toby. “C’est vraiment spécial qui arrive dans un endroit vraiment inattendu.”

Berger a ajouté: «C’est un très bel épisode écrit par Connie Liou Dan Fogelman lui-même, et il a fait un travail incroyable avec le script. Les acteurs sont incroyables dans ce qu’ils en ont fait, et nous ne pouvons pas attendre que tout le monde le voie. C’est un épisode de télévision très excitant. “

Donc, grand et magnifiquement écrit signifie-t-il nécessairement que le dernier épisode apporte de la joie aux personnages? Nous allons devoir attendre et voir.

