Les fans de «This Is Us» réagissent aux calendriers alternatifs de Randall et personne n’est OK

Les téléspectateurs savaient exactement comment This Is Us Season 4, Episode 17 leur ferait ressentir, mais ils l’ont quand même regardé. Le 17 mars, le drame de NBC a livré un épisode de simulation pour montrer à quoi ressemblerait la vie si Jack (Milo Ventimiglia) vivait. Les meilleurs et les pires scénarios ont été exposés du point de vue de Randall (Sterling K. Brown) lors d’une séance de thérapie avec le Dr Leigh (Pamela Adlon). Et même si nous l’avons tous vu venir, les fans de This Is Us pleuraient collectivement sur les chronologies alternatives de Randall à propos de Jack.

Que s’est-il passé dans la chronologie alternative idéale de Randall à propos de Jack?

L’épisode de This Is Us Saison 4 intitulé “After the Fire” offrait deux chronologies différentes si Jack vivait – la version idéalisée de Randall et une interprétation moins que souhaitable. Dans le fantasme de Randall, tout le monde survit au feu, y compris le chien. Ensuite, tout ce qui se passe ensuite est le même, mais en mieux.

Immédiatement après l’incendie, Rebecca parle à Jack de William (Ron Cephas Jones), le père biologique de Randall. Ils le disent à l’adolescent Randall (Niles Fitch) et ils contactent William. Jack a ses réserves parce qu’il a peur que William utilise toujours. Mais quand Randall rappelle à Jack qu’il est aussi un toxicomane, William et Jack assistent à des réunions ensemble et finissent par devenir amis.

Plus tard, Randall fréquente toujours Carnegie Mellon, qui est le collège où il est allé dans la chronologie originale. Randall continue donc de rencontrer Beth (Rachel Hilson). Pendant ce temps, Randall est toujours en colère contre Rebecca pour avoir gardé le secret sur William. Cependant, lors d’un dîner en famille Pearson, Beth le redresse, lui rappelant à quel point il a de la chance d’avoir sa famille. Tout est bien.

Au fil du temps, William, Rebecca et Jack profitent de la vie de Randall. Ils sont là quand Randall épouse Beth (Susan Kelechi Watson) et quand Tess est né. Le cancer de l’estomac de William est également détecté tôt. Ensuite, Jack et Randall commencent à voir des signes de problèmes de mémoire de Rebecca. Cependant, c’est là que la chronologie fantastique de Randall est coupée.

Que s’est-il passé dans le scénario du pire scénario de Randall à propos de Jack?

Dans le pire scénario hypothétique de Randall après la survie de Jack, Rebecca – encore une fois – parle de William à Jack. Mais la conversation déchire le couple et Randall entend accidentellement tout. Jack et Randall rendent toujours visite à William, mais il nie tout. Donc à la fin, Randall part pour l’Université Howard parce qu’il n’a aucune raison de rester.

Bientôt, Randall grandit et sa relation avec Rebecca et Jack n’est jamais réparée, et Jack continue de blâmer Rebecca. Puis, lors du mariage de Kevin (Justin Hartley) et de Sophie (Alexandra Breckenridge), il est clair que Randall n’a jamais rencontré Beth, car son rendez-vous est une femme sans nom. Randall n’a pas non plus de liens étroits avec Kevin et Kate. Pendant ce temps, William meurt toujours d’un cancer de l’estomac, laissant Randall avec ses affaires.

Néanmoins, cette chronologie a toujours une fin quelque peu heureuse. Après s’être réveillé avec une autre femme sans nom, Randall reçoit un appel de Jack. Rebecca ne va pas bien et il demande à son fils de venir pour Thanksgiving. Randall accepte l’invitation. Puis, quand il arrive à la maison, Randall embrasse Rebecca. Tout semble pardonné.

Les fans de «This Is Us» réagissent aux chronologies alternatives de Randall

Après la saison 4 de This Is Us le 17 mars, les fans ont envahi les réseaux sociaux pour exprimer leurs réflexions sur l’épisode. Et pour la plupart, il semblait que de nombreux téléspectateurs étaient navrés par les calendriers alternatifs de Randall poursuivant la survie de Jack.

“Pourquoi #ThisIsUs joue avec nos émotions !!?” un fan a écrit sur Twitter. “Et si Jack était vivant taquine ???”

“Je ne me suis jamais senti aussi heureux et navré en même temps #ThisIsUs”, a tweeté un autre fan.

D’autres fans ont montré leur dédain pour la version du scénario le plus défavorable de Randall. “Non, je n’aime pas ça. Revenons à la première version pls #thisisus », a écrit un fan.

Un autre spectateur a ajouté: «Whoa. Ce fut une course folle dans le spectre des réalités de This Is Us. Je ne souhaite pas non plus continuer ainsi. »

Et bien sûr, tout le monde était furieux quand Randall n’a pas fini avec Beth. “Randall peut-il arrêter d’embrasser ces filles qui ne sont pas Beth LMFAO #ThisIsUs”, a écrit un fan.

Niles Fitch dans le rôle de Randall et Milo Ventimiglia dans le rôle de Jack dans «This Is Us»

Mais à la fin, les fans de This Is Us sont arrivés à des conclusions assez perspicaces. “Parfois, nous avons envie de” et si “notre vie, puis nous réalisons que les choses se sont passées exactement comme elles étaient censées #ThisIsUs”, a tweeté un fan.

“Aucune réalité, alternative ou non n’est parfaite”, a écrit un autre fan.

Pendant ce temps, Vintimille a révélé qu’il y avait un autre gros point à retenir qu’il voulait que les téléspectateurs reçoivent en regardant l’épisode This Is Us.

“Les gens se demandent ce qui se serait passé si d’autres décisions avaient été prises”, a déclaré l’acteur à People le 17 mars. “C’était l’un de ces épisodes, un bon rappel pour que les gens réfléchissent aux décisions que nous prenons et aux engagements nous prenons ces décisions, notre avenir et ce qui en sera vraiment le résultat final. »

Peu importe ce que vous avez retiré de «After the Fire», ce fut certainement un voyage émotionnel. Mais restez à l’écoute et ne vous débarrassez pas des tissus pour l’instant. La finale de la saison 4 de This Is Us est diffusée le mardi 24 mars. Alors préparez-vous.

