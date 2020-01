Les fans de «This Is Us» sont prêts pour que cet acteur apparaisse dans un autre film de super-héros

Sterling K. Brown est devenu l’un des acteurs les plus doués des États-Unis, mais aussi l’un des plus omniprésents. En plus de jouer Randall sur This Is Us de NBC, il a été vu dans d’innombrables films et projets télévisés de premier plan. Certains ont probablement oublié qu’il est apparu dans une importante franchise de super-héros.

Certains fans pensent que la participation de Brown à Black Panther en 2018 imite certaines des héroïques qu’il a montrées dans un récent épisode de This Is Us. Ceux qui regardent ce dernier spectacle régulièrement savent que Randall a dû faire face à un envahisseur domestique qui avait un couteau. Randall a réussi à faire preuve de courage, malgré des problèmes d’anxiété.

Dans de nombreux esprits, c’est la meilleure tactique de super-héros. Maintenant, beaucoup pensent que Brown devrait essayer de jouer un super-héros, ou du moins très humain.

Certains fans pensent que Randall ressemble beaucoup à Batman

Si l’on pouvait au départ se moquer de l’idée que Randall est comme Batman, rappelons-nous que Bruce Wayne a traversé de l’anxiété et a également montré des émotions ouvertes. Après tout, Bruce a perdu son père d’une manière horrible, tout comme Randall. Derrière le masque de Bruce, il y a aussi un homme au cœur plein de douleur.

Quelqu’un sur Reddit l’a souligné et a noté que cela faisait partie de l’histoire d’origine de Batman. Comme point majeur, tout le monde a rappelé le rôle de Sterling K. Brown dans Black Panther.

Bien qu’il jouait un rôle mineur, il a joué le père de Killmonger, N’Jobu, donnant à Brown une coche pour être dans l’un des films de super-héros les plus importants jamais réalisés.

Il n’y a pas de mot s’il sera de retour dans la suite éventuelle. Il ne sera peut-être même plus dans un autre film de super-héros, même s’il est dans pratiquement tout le reste.

Les fans de Reddit, au moins, soulignent avec facette que l’épisode récent de This Is Us était presque comme une nouvelle version de Batman.

“This Is Us” a sa propre version de super-héros

Peut-être que tout le monde n’est pas fan des décisions de vie de Randall dans l’émission. Au moins, c’est un père de famille réfléchi qui s’est lancé la tête la première dans la politique après avoir souffert de crises d’angoisse parfois étouffantes.

Cela ressemblait définitivement à la trajectoire de Bruce Wayne, sans compter les méchants. Lorsque cet intrus a pénétré dans la maison de Randall, sa tactique était plus qu’intelligente. Il faut cependant se demander ce que Randall aurait fait si l’intrus avait essayé de monter les escaliers.

Il n’y a pas besoin d’action pour faire des enfants Pearson de vrais super-héros. Leurs trajectoires à travers la vie sont déjà comme le meilleur type de super-héros pour reconnaître leurs erreurs et vivre les idéaux fixés par leurs parents.

Randall, cependant, devrait être considéré comme le meilleur des enfants Pearson. Sa capacité à garder la famille connectée et à éviter les ennuis est également un trait de super-héros, quelque chose que Batman n’aurait probablement pas pu faire s’il avait eu des frères et sœurs.

Sterling K. Brown jouerait-il jamais un super-héros comme Batman?

Ne pensez pas nécessairement que Brown n’accepterait pas un autre film de super-héros. Il est l’un des acteurs les plus diversifiés de l’entreprise et pouvait jouer n’importe qui ou n’importe quoi.

Il suffit de regarder ce qu’il a déjà joué, qu’il s’agisse de flics, d’avocats, de romantiques ou de doublage dans des films d’animation. À travers tous ses récents rôles d’acteur, il montre toujours une vulnérabilité qui fait de grands super-héros.

Dans un univers alternatif, il serait peut-être devenu le premier Batman afro-américain qui aurait peut-être les mêmes traits que Randall.

Alors que l’avenir de Batman semble plus sombre à DC (basé sur la direction d’acteur de Robert Pattinson), une version de Sterling K. Brown aurait probablement eu beaucoup plus d’humanité.