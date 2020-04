Les fans de YouTube Star Steve Cash ont le cœur brisé après avoir appris sa mort

La star de YouTube Steve Cash, mieux connue pour ses vidéos «Talking Kitty Cat», est décédée par suicide. L’homme de 40 ans a été retrouvé chez lui à Nampa, Idaho, le matin du 16 avril, E! Nouvelles rapportées. Il n’y avait aucun signe de jeu déloyal.

Cash, dont la chaîne YouTube compte 2,44 millions d’abonnés, est devenu célèbre avec sa série de vidéos amusantes mettant en vedette son chat grincheux chat noir Sylvester. Les vidéos présentent des conversations entre Cash et Sylvester ainsi que les interactions de Sylvester avec les autres animaux de la maison.

Cash a rejoint la plateforme en 2007, partageant finalement 69 vidéos qui ont récolté plus de 770 millions de vues. Une vidéo a été téléchargée pour la dernière fois sur la chaîne en décembre 2019. La plus populaire de ses vidéos, intitulée «Bad! Mauvais! Bad !, ”a été regardé 17 millions de fois.

La femme de Steve Cash dit qu’elle a perdu son meilleur ami et son compagnon

L’épouse de Cash, Celia DeCosta Cash, a confirmé la nouvelle de la mort de son mari dans un article sur Facebook, qui a ensuite été partagé sur la page de fans de Sylvester le chat qui parle.

«C’est tellement difficile», a-t-elle écrit. «Je ne sais même pas quoi dire, ni d’ailleurs quoi faire. Je viens de perdre mon meilleur ami, mon acolyte, mon amant, mon mentor, mon tout absolu, ce matin. Je suis tellement triste de dire que mon mari, Steve Cash s’est suicidé ce matin 16/04/2020. Ça me fait mal de partager ça. Veuillez comprendre, donnez à la famille le temps de pleurer, mais sachez que Steve ne souffre plus. »

Cash avait parlé de sa santé mentale dans le passé, E! Nouvelles notées. En septembre 2019, après qu’un fan a remarqué qu’il était plus actif sur les réseaux sociaux, Cash a répondu qu’il était «juste bipolaire. Je suis en pleine folie en ce moment », a-t-il déclaré. “Quand je retomberai dans la dépression, je quitterai tout.”

En plus d’être un YouTuber, Cash était également musicien, producteur audio / vidéo et guitariste du groupe Pause for the Cause, selon sa biographie Instagram.

Les fans de Cash et Sylvester sont dévastés

Les vidéos de Talking Kitty Cat ont été suivies fidèlement, et la nouvelle de la mort de Cash a durement frappé ses fans. Des milliers de personnes ont partagé leurs condoléances et exprimé leur chagrin sur Facebook. Beaucoup ont qualifié la perte de «déchirante» et ont dit qu’ils pensaient à sa femme, à sa famille et à ses amis, ainsi qu’à ses animaux de compagnie bien-aimés.

«Steve nous a donné tellement de joie et de rires», a écrit l’un d’eux.

D’autres ont rappelé comment les vidéos de Cash les ont aidées à traverser leurs propres périodes sombres.

“Beaucoup de larmes coulaient sur mon visage”, a commenté quelqu’un sur Facebook. «Chaque fois que j’avais du mal, je retrouvais le rire et mon esprit renouvelé en regardant Steve et Sylvester et le gang. Merci d’être là.”

“Je souhaite qu’il ait pu ressentir la même chose pour lui que pour nous”, a commenté un autre.

Comment obtenir de l’aide: Aux États-Unis, appelez le National Suicide Prevention Lifeline au 1-800-273-8255. Ou envoyez un SMS HOME au 741-741 pour vous connecter avec un conseiller de crise qualifié à la ligne gratuite Crisis Text Line.

