Les fans demandent que le bord de l’extinction se termine à la fusion

Lorsque l’île Edge of Extinction a commencé dans la saison 38, cela ne s’est pas bien passé. Cela a été très critiqué, alors maintenant que Jeff Probst l’a ramené dans Survivor 40: Winners at War, les fans ont beaucoup à dire. Pour rendre les choses justes, ils supplient les producteurs de mettre fin à la torsion à la fusion.

Que s’est-il passé sur ‘Survivor 38: Edge of Extinction’ qui a tellement fait que les fans le détestent?

À chaque nouvelle saison de Survivor, Jeff Probst et les autres scénaristes / producteurs essaient de trouver de nouvelles façons de rendre le jeu agréable. Depuis que le spectacle dure depuis vingt ans maintenant, il est logique qu’il devrait grandir et changer. Sinon, CBS a peur que les fans arrêtent de regarder.

Ainsi, pour Survivor Saison 38: Edge of Extinction, Probst a apporté une touche intrigante. Lorsque les joueurs ont été élus, ils ont eu le choix d’aller sur une plage déserte et abandonnée avec encore moins de nécessités que l’île principale. Là, ils reçoivent des indices sur la localisation du riz ainsi que des avantages pour les aider à reprendre le jeu.

Lors de la fusion tribale, les concurrents de l’EoE ont participé à un défi pour revenir dans le match. Un gagnant – Rick Devans – est revenu sur l’île principale. Les autres pourraient choisir de retourner à EoE – et devenir les premiers joueurs du jury – ou de quitter complètement. Puis, au jour 35, lors de la finale de la saison, les joueurs restants ont participé à un dernier défi pour tenter de revenir dans le match. Chris Underwood a gagné, a réintégré le jeu, puis a remporté le prix d’un million de dollars.

Le contrecoup après que Underwood a remporté le titre de Sole Survivor a été intense. Ce fut la «pire saison» avec le «pire gagnant de tous les temps», selon Leigh Oleszczak de Surviving Tribal. Selon Dalton Ross de Entertainment Weekly, Underwood avait l’avantage le plus injuste en créant des liens sur EoE avec les personnes qui sont devenues son jury.

Les fans craignent que le pire ne se répète avec Edge of Extinction sur «Survivor 40: Winners at War»«

Dans l’épisode 4 de Survivor 40, les joueurs d’EoE ont la lourde tâche de grimper au sommet de l’île pour collecter 20 morceaux de bois de chauffage. Ils devaient transporter chaque pièce un par un avant le coucher du soleil pour gagner un jeton de feu.

À la fin, deux fois survivant du cancer, Ethan Zohn s’est presque évanoui et ressemblait à la mort. Les trois autres naufragés de l’île l’ont soutenu en grimpant au sommet de l’île avec lui sur sa dernière pour un soutien moral.

Le moment a été considéré comme beau par beaucoup. Cependant, il reçoit également un contrecoup, car il illustre exactement ce qui s’est passé dans la saison 38. Les quatre candidats sur EoE forment des liens durables qui pourraient les aider à gagner les 2 millions de dollars s’ils reviennent dans le jeu.

“C’est si doux et mignon, mais cela illustre si fort pourquoi EoE s’il doit exister, doit être une fin à la fusion si le jeu de Survivor est toujours à propos de déjouer, de survivre, de jouer”, a écrit un utilisateur de Reddit à propos de lien entre Natalie Anderson et Ethan.

“L’existence d’EoE signifie que les joueurs créent des liens qui n’ont aucune chaîne attachée parce qu’ils sont en dehors de la construction du jeu”, a-t-elle ajouté. “Et plus ils sont puissants et liés, comme ce qui s’est passé dans cet épisode, plus c’est injuste.”

De nombreux fans conviennent que la personne qui intervient à la toute fin du jeu de EoE a un énorme avantage sur les autres joueurs. Il sera intéressant de voir si le rebond se poursuit toute la saison ou si Probst prend les suggestions des critiques et des fans pour y mettre fin à la fusion.

Pourquoi Probst a-t-il ramené Edge of Extinction dans «Survivor» 40 après avoir reçu tant de haine?

“La raison numéro un”, a déclaré Probst à Dalton Ross de Entertainment Weekly, “c’est que je sentais que lorsque nous appelions les gagnants, s’ils pensaient que c’était un et un -” Je suis voté et j’ai terminé ” – leurs chances de dire oui n’étaient pas aussi élevées que si ce serait le cas si je disais «Quoi qu’il en soit, vous aurez une autre chance de remporter le prix.»

Ainsi, les fans doivent décider s’ils sont plus heureux de retrouver tous leurs favoris ou s’ils préfèrent avoir moins de gagnants sans EoE.

D’après la promo de l’épisode 5, il semble que le moment soit venu pour la fusion. Nous découvrirons assez rapidement si l’EoE reste pour de bon. Survivor est diffusé le mercredi à 20 h HE sur CBS.

