Les fans disent à Demi Burnett et à son nouveau petit ami de “ prendre une chambre ” après ces photos Instagram épicées

Après la saison de Colton Underwood de The Bachelor, Demi Burnett était un pari sûr pour Bachelor in Paradise grâce à sa personnalité fougueuse.

Là, elle a brisé les barrières en poursuivant une relation avec une femme nommée Kristian Haggerty, qu’elle avait rencontrée en dehors de la franchise et qui sortait à Los Angeles avant le tournage. À la fin de la saison, les deux se sont fiancés. Cependant, en octobre 2019, Burnett et Haggerty ont annoncé leur séparation sur Instagram.

Le nouveau petit ami de Demi Burnett, Slater Davis

Depuis ce week-end, Burnett publie un article sur sa nouvelle passion, Salter Davis. Davis est musicien à Los Angeles.

Le 22 février, Burnett a posté une photo d’elle et de Davis à dîner, vraisemblablement pour célébrer son anniversaire. Elle a sous-titré le message: “Le cadeau dont je n’ai jamais pensé avoir besoin.”

Les fans de Burnett auraient peut-être remarqué, environ une semaine auparavant, Burnett a posté une photo d’elle et de Davis, mais l’a appelé son ami dans la légende. Soit la star de téléréalité n’était pas prête à partager son nouvel amour avec le monde, soit ils n’étaient pas encore là.

Photos Instagram épicées de Demi Burnett d’elle et Slater Davis

Puis, tard dimanche, Burnett a posté quelques photos épicées d’elle et Davis en train de s’embrasser au bord de la piscine.

“À première vue, il a l’air nu lol”, a légendé Burnett.

Burnett a toujours défendu une sexualité sans honte. Elle en a parlé lors de l’émission «Women Tell All» d’Underwood: à ce jour, les femmes ne devraient pas avoir honte d’être «promiscuous» et elle promeut actuellement une ligne de vêtements appelée «Sex Positive», qui célèbre le même sentiment.

Pourtant, certains fans ont exprimé leur malaise avec les dernières photos Instagram de Burnett.

“D’accord, j’en ai fini avec ça. On ne se voit jamais », a commenté un utilisateur d’Instagram.

“Eww maman et papa ont une chambre !!!!” a écrit un autre, apparemment un ami de Burnett.

Burnett a répondu à quelques-uns de ses ennemis, car elle n’est pas du genre à laisser aller les commentaires mesquins.

«Tmi. Supprime s’il te plaît. Et rendez la bague », a commenté une personne, se référant à la bague que Burnett a reçue de Haggerty.

“Naw je suis tryna gage,” a répondu la star de la réalité.

“Vous êtes désespérément à la recherche d’attention ?? !!!” a écrit une autre personne.

“Juste une jolie photo que mon ami a prise, pourquoi êtes-vous si gêné par ma joie”, a répondu Burnett.

Bien que certains utilisateurs d’Instagram aient du mal à Burnett pour ses photos PDA avec son nouvel intérêt amoureux, il semble que la majorité soit ravie de voir Burnett heureuse.

“Yessssss QUEEN DEMI”, a écrit un fan.

“Allez-y demi”, a commenté un autre.

«Ça me fait plaisir de te voir si heureux Demi !! Cuties !!! ” a écrit un autre utilisateur Instagram.

Quant à Davis, il a récemment officialisé sa relation avec Burnett Instagram. Dimanche, il a posté deux photos d’eux avec lui regardant la caméra et Burnett regardant ailleurs.

“Bébé, regarde-moi”, il a légendé le post.

Depuis que Haggerty (quelqu’un en dehors de la franchise The Bachelor) est apparu sur BIP la saison dernière, les fans se demandent si Davis ira sur la plage cet été. Nous pensons très probablement que non. Alors que Burnett et Haggerty ne sortaient qu’avec désinvolture avant Paradise, Burnett et Davis pourraient avoir quelque chose d’un peu plus sérieux d’ici là, et BIP est pour les célibataires, après tout. Cela étant dit, nous espérons que Burnett et Davis seront heureux, qu’ils soient sur nos écrans de télévision ou non.

