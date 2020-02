Les fans disent que Blake Shelton et Gwen Stefani ressemblent à 2 personnes qui tombent amoureuses “ pour la première fois ”

Blake Shelton et Gwen Stefani sont l’un des couples les plus populaires de la musique. Le roi de la musique country et la princesse de la pop se fréquentent depuis des années, et les fans sont devenus obsédés par leur relation super douce.

Bien que les deux aient été mariés auparavant, il semble vraiment que cette fois, c’est pour de vrai. Et Shelton et Stefani continuent de prouver leur dévouement l’un envers l’autre avec des démonstrations publiques d’affection, comme leur tout nouveau clip, “Nobody But You”.

Quand Gwen Stefani et Blake Shelton ont-ils commencé à sortir ensemble?

Tout a commencé en 2014 lorsque Shelton et Stefani se sont rencontrés pour la première fois sur le plateau du concours de chant The Voice. Shelton et Stefani ont tous deux été embauchés comme entraîneurs de l’émission et ont rapidement compris qu’ils avaient plusieurs choses en commun.

Tout d’abord, ils partageaient tous deux un profond amour de la musique. Deuxièmement, Shelton et Stefani traversaient des périodes de difficultés dans leur mariage. Le mariage de Shelton avec Miranda Lambert était en train de s’effondrer au moment où l’union de longue date de Stefani avec Gavin Rossdale se dissolvait.

Stefani et Shelton sont devenus très proches, et en 2015, des rumeurs ont commencé à tourbillonner que les deux sortaient ensemble. Plus tard cette année-là, le couple a été aperçu en train de se tenir la main et de devenir confortable, confirmant apparemment qu’ils sortaient ensemble.

Début 2016, tout le monde savait qu’ils étaient un couple, et bientôt, Stefani et Shelton étaient sur les couvertures de magazines du monde entier. Depuis lors, les deux sont inséparables, travaillant ensemble, vivant ensemble et, semble-t-il, envisageant un engagement.

Stefani a fait l’éloge de Shelton, affirmant que leur amour est «pur» et que le crooner country est son meilleur ami.

Les fans adorent le nouveau clip de Gwen Stefani et Blake Shelton

Blake Shelton et Gwen Stefani | Patrick McMullan / Patrick McMullan via .

À la mi-janvier, Shelton et Stefani ont sorti le clip de leur duo très attendu, “Nobody But You”. La vidéo a offert aux fans l’occasion unique de voir le couple passer des moments intimes ensemble – des séances de câlins avec leur chien au glam joint performances, les deux ont filmé beaucoup de moments réconfortants juste pour la vidéo.

La vidéo montre même des extraits d’une maison en construction, indiquant que Shelton et Stefani veulent que leurs fans sachent à quel point ils sont sérieux l’un envers l’autre.

Un critique a même écrit, dans une revue détaillée de la vidéo, que Stefani et Shelton ressemblaient à “deux adolescents éprouvant de l’amour pour la première fois”. C’est peut-être la raison pour laquelle tant de fans se sont tellement investis dans leur relation. Ils peuvent ressentir l’amour entre les deux et apprécier à quel point ils semblent épris l’un de l’autre, malgré le fait qu’ils aient tous les deux vécu plusieurs relations passées.

Quand Blake Shelton et Gwen Stefani se marieront-ils?

Ils sortent ensemble depuis quatre ans, mais ne se sont toujours pas fiancés ni mariés. Pourtant, des sources affirment que le mariage est définitivement en préparation et que Stefani et Shelton prévoient de se marier à l’avenir.

Pour l’instant, cela pourrait être juste une question de timing. Stefani a trois garçons et attend probablement que tout s’aligne avant de se marier officiellement. De plus, comme ils ont tous deux été mariés auparavant, ils ne sont probablement pas pressés de descendre l’allée et ne ressentent aucun besoin de prouver quoi que ce soit à personne.

Les fans seront certainement en alerte cette année, car il semble que les fiançailles soient le moyen idéal pour célébrer le cinquième anniversaire de Stefani et Shelton. Si leur clip récent et révélateur est une indication, Stefani et Shelton pourraient même offrir à leurs fans un regard intime sur la cérémonie de mariage avec un autre clip doux.