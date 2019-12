Les fans disent que ce sont les meilleurs personnages de 'The Handmaid's Tale'

The Handmaid’s Tale regorge de personnages uniques et mémorables. Qui les fans considèrent-ils comme les meilleurs personnages de la série (sans compter juin)? Continuez à lire pour le découvrir. Certaines de ces réponses peuvent surprendre certains téléspectateurs de l'émission à succès Hulu.

Emilie

Alexis Bledel | Jeff Kravitz / FilmMagic

Le Dr Emily Malek, ou Ofglen (Alexis Bledel), comme elle sera plus tard connue de ceux de Gilead, est une autre servante qui a été piégée aux côtés de June. Elle risque la torture et est traitée comme une criminelle. Cependant, Emily ne se contente pas de prendre du recul. Elle se rebelle et court même sur un gardien avant d'être maîtrisée. Elle est clairement préférée des fans.

"Emilie. J'adore comment elle a f *** s *** de toutes les manières possibles », a écrit un utilisateur de Reddit. "Elle est du genre à ne pas voir l'opportunité de mettre un frein à Gilead et de ne pas la saisir. Je me demande honnêtement ce qu'elle aurait pu accomplir si elle avait eu l'opportunité de juin. »

L'intelligence d'Emily fait d'elle une force avec laquelle il faut compter. "Emilie

est ma préférée parce qu'elle est si froide quand il s'agit de ces noix, "

un autre utilisateur de Reddit a accepté. "Elle est intelligente, juste et essaie toujours de faire

quelque chose d'imprévisible. Elle mérite tellement sa fin heureuse. "

Serena Joy

Serena Joy (Yvonne Strahovski) est l’épouse d’un commandant qui subit de nombreux changements au cours du spectacle. Son impitoyabilité revient à la mordre à la fin, mais les fans apprécient tout de même la complexité de son personnage.

«Serena. Elle est complexe et la plus proche, étonnamment, du moins pour moi », a expliqué un utilisateur de Reddit. «C'est sa complexité, d'être une femme, une femme et son désir d'avoir un enfant. Et c'est un personnage très conflictuel et conflictuel dans son esprit. Je pense que Serena est honnêtement l'un des personnages les plus «réalistes» et les plus pertinents de la série. »

Serena est un personnage unique qui ne ressemble à personne sur le

séries. "Les autres personnages sont terriblement bidimensionnels, mais Serena Joy est

complexe ", un autre

L'utilisateur de Reddit a noté. "Elle lutte contre cette agitation intérieure intense tout en essayant

pour «garder un visage impassible». »

pseudo

Nick (Max Minghella) a un fan surprenant qui suit. Les spectateurs

espèrent vraiment le voir davantage au cours de la prochaine saison. Ils veulent aussi

en savoir plus sur sa mystérieuse trame de fond.

"J'aime Nick parce que je pense qu'il est si intriguant", a écrit un utilisateur de Reddit. «Je veux savoir toute la saleté qu'il a sur les Waterfords! Je pense que Max le joue très bien aussi. Même s'il est neutre sur les choses quand les Waterford sont là (enfin, Fred de toute façon), il a une façon d'émaner des émotions sans révéler ses vrais sentiments. »

"J'adore Nick", quelqu'un

dit autrement. "Il est probablement mon préféré et j'aime le développement du personnage

cela se produit lentement. Son personnage n'est pas là, mais son

rôle. C'est un combattant silencieux / silencieux (et sûr). Il équilibre souvent le mois de juin

attitude dangereuse. Peut-être qu'il joue trop prudemment? J'aimerais le voir se retrouver avec

Juin – mais c'est une autre question. "

Ce ne sont que quelques-uns des meilleurs personnages selon

Ventilateurs. The Handmaid’s Tale sera de retour avec une prochaine saison 4.