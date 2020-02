Les fans disent que c’est le seul personnage à avoir une fin correcte

En tant que dernier opus d’une saga de neuf films, Star Wars: The Rise of Skywalker allait inciter à la controverse.

Il avait encore plus d’attentes à ce sujet en raison de la nature conflictuelle du film précédent de la série, Star Wars: The Last Jedi. Pourtant, personne n’aurait pu prédire la tempête de feu que le film a provoquée et le nombre de plaintes que les fans auraient.

Pourtant, avec tous les problèmes supposés du film, il y a un personnage emblématique qui pourrait avoir obtenu la fin parfaite.

Que disent les fans de «The Rise of Skywalker»?

John Boyega, Daisy Ridley et Oscar Isaac | Jun Sato / WireImage

The Rise of Skywalker a été chargé de la tâche difficile d’envelopper les arcs d’environ cinq personnages différents et de rendre hommage aux huit films précédents tout en créant une histoire qui pouvait se suffire à elle-même. C’était une tâche presque impossible pour n’importe quel film, encore moins avec des millions de fans dans le monde entier, tous avec leurs propres idées sur la façon dont le film devrait descendre.

Par conséquent, il n’est pas vraiment surprenant que les fans aient signalé de nombreux problèmes avec le film à succès. Quelques-uns des problèmes signalés comprennent des trous de tracé béants, un mauvais CGI (dans le cas d’une version plus jeune informatisée de Carrie Fisher), de l’humour qui n’a pas tout à fait atterri, et, bien sûr, certains personnages n’obtiennent pas la fin qu’ils méritaient .

Les fans ont déclaré qu’en plaçant Rey sur une planète désertique déserte, tout seul, comme elle l’était lorsque le public l’a rencontrée dans Star Wars: The Force Awakens, c’est une fin horrible pour le personnage et honnêtement, tout simplement déprimant.

Sa conclusion solitaire est venue juste après qu’elle ait apparemment trouvé l’amour avec le racheté Kylo Ren, maintenant Ben Solo, qui a fini par mourir dans les bras de Rey après avoir donné sa vie pour la sienne. Dans l’ensemble, une tournure plutôt optimiste des événements pour une saga qui, pour beaucoup, concerne l’espoir, l’amour et le pouvoir de la famille.

Quel personnage a obtenu une fin correcte?

De tous les personnages de The Rise of Skywalker qui ont conclu leur scénario, c’est un non-humain qui a probablement reçu le traitement le plus gentil. C-3PO, un droïde exprimé par Anthony Daniels, est le seul personnage qui est apparu dans les neuf films de la saga.

Pour de nombreux fans, le droïde de protocole d’or est une pierre de touche de la série et l’une des constantes de l’univers Star Wars.

Par conséquent, il semble approprié qu’il ait apprécié un peu plus d’aventure dans ce film, et était avec les héros de la Résistance pour la majorité du film, apprenant les secrets des Sith maléfiques et, finalement, sauvant la journée. Il avait même une ligne qui est un rappel direct à la première fois que le public a vu C-3PO dans Star Wars: Un nouvel espoir en 1977: “avez-vous entendu cela?”

Même si la plupart des autres personnages ont terminé le film de façon triste, C-3PO, à la fin du film, était entouré de ses meilleurs amis et de ses proches.

Y aura-t-il plus de films «Star Wars»?

Dans le sillage de Star Wars: The Rise of Skywalker, de nombreux fans demandent une coupe plus longue du film, ce qui serait censé «corriger» bon nombre des défauts du film.

De plus, le tollé des fans à propos de la mort de Ben Solo a été intense, certains fans ayant même créé une collecte de fonds pour l’organisme de bienfaisance d’Adam Driver, Arts in the Armed Forces, pour montrer sa reconnaissance pour son interprétation perspicace du personnage.

Pourtant, les gros bonnets de Disney n’ont probablement pas l’intention de rétablir les pièges du film. Plus de contenu Star Wars est encore à venir, avec plusieurs projets Disney + en préparation et une trilogie encore sans nom de Rian Johnson dans un avenir lointain.