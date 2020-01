Les fans disent que cette chose rend le NCIS difficile à regarder

Après 17 ans à l’antenne, c’est toujours un miracle que NCIS soit encore observable, étant donné que la plupart des émissions deviennent périmées avant la dixième année. Grâce au retour de Ziva (Côte de Pablo) cette saison, cela a insufflé une nouvelle vie au spectacle, notamment en rendant les épisodes passés qui l’ont référencée au fil des années après son départ encore plus intrigants.

Si cela revigore les cotes d’écoute, il y a un argument à faire valoir que la production de l’émission n’est pas parfaite. Les critiques de NCIS sur Rotten Tomatoes donnent un aperçu intéressant de ce que les fans aiment des dernières saisons et de ce qu’ils n’aiment pas.

Une critique négative a récemment porté sur quelque chose d’inhabituel: la bande originale de l’émission.

Non, cela n’a rien à voir avec le type de musique joué et plus le volume. Est-il vrai que NCIS rend leur musique de fond trop forte pour que les téléspectateurs ne puissent pas entendre le dialogue?

Mark Harmon comme agent spécial du NCIS, Leroy Jethro Gibbs. | Ali Goldstein / CBS via .

Est-ce vraiment vrai ou un examen de fraude?

Jetez un œil à la page des critiques de Rotten Tomatoes NCIS Saison 17, et quelqu’un a écrit ceci le 20 novembre 2019:

La musique domine l’histoire. La musique est beaucoup trop forte pendant que les acteurs parlent. Cela n’aide pas le drame si vous n’entendez pas ce qui se dit. Le pire jusqu’à présent était S17 Ep8.

Que ce soit une sorte de blague ou vraiment sérieux, cela vaut la peine d’être exploré, car la télévision n’est généralement pas connue pour avoir des bandes sonores criardes au point de dominer le dialogue. Si nous revenons à l’épisode 8, il y a des preuves que la musique était peut-être trop forte.

Ironiquement, cet épisode s’appelait Musical Chairs et concernait un groupe militaire où un meurtre a eu lieu. Apparemment, une partie de la musique jouée pendant cet épisode était parfois un peu autoritaire.

D’autres pourraient dire que la personne qui se plaignait n’avait tout simplement pas un système audio suffisant sur son téléviseur. Quelle que soit la vérité, cela ouvre une porte sur l’examen du problème des sons forts à la télévision et dans les films et s’il est fait délibérément.

Peut-être que «NCIS» essaie de rester branché avec un public plus jeune

Aujourd’hui, l’une des plus grandes erreurs médiatiques est de jouer de la musique trop fort en supposant qu’elle attire un public plus jeune. Avec une émission vieillissante comme NCIS, peut-être que jouer de la musique plus fort qu’elle ne devrait être est une tentative de garder la hanche avec les jeunes téléspectateurs… si cela attire vraiment ce groupe démographique.

Plus probablement, les téléspectateurs les plus fidèles sont plus âgés et regardent depuis le début. Les fans de Ziva sont probablement revenus également, ou du moins pour les épisodes où elle a apparu.

Tous les autres épisodes peuvent être renforcés pour garder les téléspectateurs à l’écoute lorsque les histoires de Ziva font une pause. En supposant que c’est vraiment ce qui se passe, cela pourrait être un faux pas de production en pensant que les fans veulent entendre une bande sonore puissante quand cela peut être trop ennuyeux.

Bien sûr, tout cela est également transféré au cinéma où le volume est toujours un problème dont beaucoup trop se plaignent trop doucement.

Les bandes sonores sont une partie importante du divertissement de nos jours

Regardez n’importe quelle émission de télévision aujourd’hui et les chansons jouées pendant l’émission sont généralement destinées à aider à vendre un album unique ou une bande sonore sur les services de streaming. Une sorte de chanson vocale est généralement jouée pendant une scène charnière vers la fin d’un épisode pour capturer le plus d’émotion.

NCIS le fait parfois aussi bien, mais pas tellement avec le chant. Leur musique de fond, cependant, peut parfois améliorer le drame et a été utilisée dans le passé pour vendre des albums de bandes sonores.

La musique est un moyen d’aider un spectacle à générer de nouveaux bénéfices. Une partie de cela peut être de jouer la musique plus fort pour aider le public à y prêter plus d’attention. Ce n’est pas que jouer plus fort aide toujours.

Les bandes-annonces de films et les publicités continuent d’augmenter le son, même si cela peut inciter les gens à ne pas écouter. NCIS (et, semble-t-il, d’autres émissions de CBS) devront peut-être en prendre note avant la fin de la série.