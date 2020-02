«Les fans du baccalauréat» disent que cette saison est une «épave de train» après que Peter Weber ait commis cette 1 «énorme erreur»

Si vous regardez cette saison de The Bachelor, vous connaissez déjà le «pilote» Peter Weber et son voyage confus pour trouver l’amour. Avec deux nouveaux épisodes la semaine du 3 février, les fans se prononcent contre Weber après qu’il ait fait la seule chose qui, selon beaucoup, prouve qu’il ne sait pas ce qu’il veut.

[Warning: Spoilers from the Feb. 3 and Feb. 5 episodes ahead]

Peter Weber fait partie des célibataires les moins aimés

Peter Weber répond aux questions des co-animateurs de Daily Pop Carissa Culiner et Morgan Stewart sur le plateau | Aaron Poole / E! Divertissement / Banque de photos NBCU via .

Dire que Peter Weber figure sur la liste des «célibataires les moins aimables» est un euphémisme. Après la fin de la saison de Hannah Brown de The Bachelorette, Bachelor Nation s’est enracinée pour que Mike Johnson ou Tyler Cameron remportent la couronne.

Cameron a refusé l’offre, mais certains ne peuvent pas oublier le camouflet de Johnson. Pourtant, beaucoup ont donné à Weber une chance de prouver qu’il pouvait assumer la responsabilité de sortir avec 30 femmes. Jusqu’à présent, il ne l’a pas fait, selon certains.

Que ce soit en autorisant l’ancien concurrent, Alayah Benavidez, à rentrer dans la maison après l’avoir renvoyée chez elle, ou en remettant une rose à Kelsey Weier lorsqu’elle a fait une visite impromptue dans ses quartiers privés, le pilote en est frustré pour beaucoup.

De plus, demander à Hannah Brown de rejoindre le parti prouve que Weber ne semble pas savoir ce qu’il veut et que Bachelor Nation en a marre.

“Donc, de toute façon, je pense que les producteurs de #TheBachelor viennent de choisir un horrible groupe de femmes car le gag est à la fin de la saison Peter va continuer à dire qu’il est amoureux de Hannah Brown et ils finiront par être ensemble après le spectacle. c’est tout ce que j’ai à dire », a tweeté ce fan.

“Et si les producteurs choisissaient des femmes si horribles pour que personne ne soit fou quand Peter se retrouve avec Hannah Brown #TheBachelor”, a déclaré un autre.

Même l’ancien concurrent, Jordan Kimball, a pesé en disant: «Pete a une chose en tête. Hannah Brown. “

Les fans sont furieux de la décision de Weber d’envoyer ce candidat à la maison

Bien que Weber ne semble pas avoir de favori jusqu’à présent, deux des femmes sont devenues précoces très tôt: Victoria Paul et Victoria Fuller. Bien que Victoria F. ait en quelque sorte fait son chemin à travers le dernier drame, c’était le choix de Weber de renvoyer Victoria P. qui a laissé les fans crier sur leurs téléviseurs.

La décision a été prise lors d’une brève conversation entre Weber et Victoria P., où elle a admis avoir l’impression que les choses s’étaient atténuées et s’est demandé s’il ressentait la même chose. Il s’est avéré qu’il l’a fait et a décidé alors et là, il ne pouvait pas la voir comme sa femme.

Il n’a pas fallu longtemps avant que les tweets et les mèmes ne commencent à affluer sur le choix de Weber, en particulier quelques jours après l’annonce de la campagne offensive de Victoria F.

“Wtf Victoria F ??? Vous avez toujours peur des rendez-vous et des “allers-retours” à cause des autres filles ??? C’est #TheBachelor », a tweeté ce fan.

Un autre a dit: “wow, il a vraiment rompu avec Victoria P comme ça #TheBachelor”

«J’aime ça dans le dernier épisode. Victoria F. harpe Kesley pour être emo et lui dit avec condescendance: «Il faut une femme forte pour être ici -» Et puis cette merde continue ce tête-à-tête avec Pete et tire quelque chose comme ça? ! Hypocrite beaucoup? », A souligné un autre.

De toute évidence, il n’y a pas d’amour perdu pour certains qui ont été renvoyés chez eux (désolé, Tammy), mais le débat entre lequel Victoria méritait d’être là fait encore plus rage.

Pourquoi beaucoup appellent le voyage de Weber une «épave de train»

Le compte Twitter officiel de Bachelor a osé demander comment les téléspectateurs se sentaient après avoir regardé les épisodes, et les réponses n’étaient pas si gentilles.

Cette saison est une épave de train absolue. Et pas d’une manière amusante et observable », a tweeté ce fan.

«Victoria est sur mes nerfs. Peter aussi. Et Tammy. Et Hannah Ann et Kelsey. Décidément », a déclaré un autre.

Certains ont dit en plaisantant qu’amener l’un des célibataires les plus détestés, Juan Pablo, serait beaucoup moins douloureux que la saison de Weber.

“Pouvons-nous recommencer avec toutes les nouvelles filles ????”, a demandé cette personne. “Et un nouveau célibataire ???”, a ajouté un autre.

Tous les célibataires de l’histoire de la franchise ont fait des erreurs, mais il est clair que Weber n’était pas prêt pour ce voyage et ne sait peut-être pas ce qu’il veut à la fin.

Comme certains l’ont souligné, Weber a été accusé d’avoir rompu avec une petite amie après avoir été choisi pour la saison de Hannah B. de The Bachelorette, donc il ne travaille pas exactement à partir d’une table rase.

Ce n’est peut-être pas la saison la plus dramatique de The Bachelor, mais c’est certainement l’une des plus discutées au sein de Bachelor Nation – même si cela veut dire qu’ils détestent vraiment vraiment ça.

Le Bachelor est diffusé le lundi à 20 h. ET sur ABC.