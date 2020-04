Les fans du MCU sont prêts à voir le Spider-Man de Tom Holland grandir

Normalement, quand les gens disent à quelqu’un de «grandir», ce n’est pas un compliment. Mais dans le monde étrange et sauvage du fandom Marvel, cela pourrait en fait être un compliment en ce qui concerne Spider-Man.

Jusqu’à présent, les deux films autonomes Spider-Man de Marvel Cinematic Universe se sont concentrés sur un environnement lié au lycée, convenant aux origines du personnage à l’adolescence. Maintenant, certains fans aimeraient voir le personnage mûrir, bien qu’il y ait aussi le sentiment que peut-être Sony et Marvel ne devraient pas accélérer le processus.

Quel âge avaient les acteurs de Spider-Man?

Tom Holland | Tim P. Whitby / .

L’une des raisons pour lesquelles Tom Holland a été si apprécié est qu’il apparaît comme l’adolescent Spider-Man dans ses bandes dessinées originales des années 1960. En fait, Holland était un adolescent quand il a obtenu le rôle en 2015 – il a eu 19 ans cette année-là. Bien qu’il ait maintenant l’âge d’un récent diplômé d’université, ses traits de jeunesse le font toujours passer de manière convaincante comme lycéen.

En revanche, Tobey Maguire, qui a joué Spider-Man dans les trois films réalisés par Sam Raimi, avait 27 ans lorsque son premier film Spider-Man est sorti, même s’il jouait lui-même un lycéen. Bien qu’un argument puisse être avancé que Maguire a également un visage de bébé, sur un fil Reddit, un fan a déclaré: «La Hollande est en fait crédible en âge et en comportement d’un élève du secondaire. Il n’a pas 30 ans comme Tobey Maguire. »

Ensuite, il y avait Andrew Garfield, qui a joué le web-slinger dans les deux films Amazing Spider-Man. Il avait 29 ans lorsque le premier film est sorti, faisant de lui le plus vieux des joueurs de Sony Spider-Man quand il a commencé. Lui aussi a commencé en tant que lycéen, mais ses films ont le moins utilisé un cadre de lycée.

Pourquoi les fans veulent-ils que Spider-Man arrive à maturité?

Étant donné que Spider-Man de Garfield jouait plus ancien, les fans étaient prêts pour un changement lorsque le MCU a repris le personnage. Maintenant que Holland a joué un adolescent maladroit dans Spider-Man: Homecoming et Spider-Man: loin de chez soi, certains fans sont prêts à ce que le personnage vieillisse à nouveau.

Un fan de Reddit a déclaré: «Oui, les retrouvailles étaient géniales et FFH était bon, mais honnêtement, je suis sérieusement prêt pour Spider-Man à faire des excursions et à terminer ses études secondaires. Je comprends, il était l’enfant du groupe. Mais maintenant, il est une pièce maîtresse de la franchise. Il doit grandir et avoir des préoccupations au-delà du secondaire. »

Un autre fan a répondu: «Nous y arriverons. La grande partie est que Tom Holland est tellement passionné par le personnage que je suis sûr qu’il aimerait être Peter aussi longtemps pour le voir aussi loin. Lorsque vous débutez un personnage, ou un Spider-Man encore au lycée, vous avez la possibilité de voir son histoire pendant des années et des années. Nous n’avons vraiment pas besoin de nous précipiter. »

Combien de temps Tom Holland sera-t-il Spider-Man?

L’une des raisons pour lesquelles les fans ont tant pris en Hollande est son enthousiasme sans bornes. Même quand il semblait que Spider-Man pourrait quitter le MCU l’année dernière, Holland est resté positif, assurant aux fans que le personnage était entre de bonnes mains quel que soit le studio qui contrôlait l’histoire. En fait, certains rapports indiquent que Holland lui-même a joué un rôle déterminant dans la réparation des clôtures entre Disney et Sony.

Il semble y avoir une règle non écrite à Hollywood selon laquelle chaque franchise doit être une trilogie. Si Holland ne fait qu’une trilogie, il ne pourrait probablement pas avoir beaucoup de chance de grandir avec Spider-Man. Cependant, Holland a également déclaré qu’il pourrait se voir jouer le personnage pendant longtemps.

CinemaBlend a cité l’acteur disant: «Peter Parker est un personnage que nous voyons [in the comic books] comme un garçon de 15 ans puis comme un homme de 35 ans. J’ai donc une idée de ce que j’aimerais faire, et je l’ai présenté et il a déjà été introduit dans la salle de conférence. Ce serait vraiment cool si cela se déroulait, car cela signifie que je serais Spider-Man pendant très longtemps. »