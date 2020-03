Les fans en ont assez de Nick Wilson se vantant du dernier aveugle sur les réseaux sociaux

La semaine dernière dans Survivor 40: Winners at War, la tribu Sele a aveuglé Ethan Zohn au bord de l’extinction. Cette semaine, un autre favori des fans a rejoint Edge, et de nombreux téléspectateurs n’en sont pas satisfaits. Ils sont encore plus ennuyés par le vainqueur de David contre Goliath, Nick Wilson, qui prend le crédit de l’aveugle sur les réseaux sociaux.

*ALERTE SPOIL* Cet article contient des informations révélées dans Survivor 40: Winners at War Episode 4.

Nick Wilson | Timothy Kurate

Nick Wilson et sa tribu ont voté pour Tyson Apostol

Dans l’épisode le plus récent, le vainqueur de 29 ans de David contre Goliath, Nick Wilson, a raté un défi d’immunité lors d’un puzzle qu’il avait précédemment remporté au cours de sa saison.

La grave erreur a dilapidé la formidable avance de sa tribu, envoyant Dakal au Conseil tribal. En raison de son erreur et de sa paresse perçue autour du camp, Tyson Apostol a presque immédiatement commencé à faire campagne pour le départ de Nick.

Même si tout le monde était d’accord avec le visage de Tyson, Yul Kwon, un allié de Nick, a dévoilé le plan et a suggéré de retourner le champion Blood vs. Water. Opposé à l’élimination de Tyson, Tony Vlachos a couru vers son alliée Sarah Lacina et a expliqué qu’ils deviendraient des cibles s’ils se débarrassaient du père au foyer.

Néanmoins, ils se sont conformés et ont envoyé Tyson au bord de l’extinction, qui a légué son jeton à Nick. Tout le monde sauf Tyson et Nick a voté pour le champion Blood vs. Water parce que Tyson a écrit le nom de Nick, et le natif du Kentucky est devenu un voyou et a voté pour Kim Spradlin-Wolfe.

Le champion de David contre Goliath a opté pour Kim parce que si Tyson jouait une idole, il irait au bord. En écrivant le nom de Kim, cela forcerait au moins une égalité, permettant à Nick de se sauver lors du nouveau vote.

Nick Wilson s’en est vanté sur les réseaux sociaux

Après la diffusion de l’épisode, Nick a téléchargé une photo de lui sélectionnant un buff au bordel en ligne à côté de Tony et Tyson, un autre de lui donnant quelque chose à Tyson dans leur refuge, suivi par l’un de Jeff Probst «snuffing» the Blood vs. La torche du vainqueur de l’eau, et la dernière a montré Nick souriant et applaudissant sur l’île.

Il l’a légendé: “Vous ne devriez jamais rencontrer vos héros, ils sont sûrs de décevoir. Sauf si je suis ton héros… parce que je suis le bébé Giant Slayer! ” Il a conclu en remerciant Tyson pour le jeton de feu et a qualifié le mouvement de «classe».

Pourquoi les fans en ont marre de Nick Wilson se vantant de l’élimination de Tyson Apostol

Quelques adeptes ont appelé le natif du Kentucky pour “frottement”, et Nick a promis que c’était “tout en s’amusant” parce que le champion Blood vs. Water est toujours son “idole”. D’autres pensent qu’il ne devrait pas prendre le crédit de la sortie parce qu’il a voté pour Kim.

Techniquement, Yul a mené la charge parce qu’il avait déjà planté la graine dans l’oreille de Sandra Diaz-Twine que Tyson lui avait ciblée. Sandra, le vote swing, a choisi de voter contre Tyson principalement à cause de ce que le vainqueur des îles Cook lui a dit.

Joindre le club!!

– Kentucky Nick Wilson (@ky_nickwilson) 7 mars 2020

De plus, Yul a informé Nick du plan de Tyson. Par conséquent, ils croient que Sandra et Yul devraient recevoir le crédit, pas Nick. De nombreux fans étaient également contrariés par le natif du Kentucky pour des raisons personnelles en choisissant soit le père au foyer comme choix gagnant, soit en appréciant ses confessionnaux hilarants.

Tyson reviendra-t-il dans le match? Regardez Survivor 40: Winners at War les mercredis à 20 h EST sur CBS pour le savoir.