Les fans et les critiques de DCEU comparent les représentations passées du croisé capé?

Le point de vue de Ben Affleck sur le Caped Crusader n’a pas été le plus acclamé par la critique, car Batman V. Superman: Dawn of Justice a été ridiculisé pour avoir minimisé l’histoire complexe de l’origine du super-héros. Le film était un spectacle cinématographique dépourvu de caractère et axé sur l’action qui a oublié la profondeur du personnage et n’a pas réussi à établir un but pour l’existence.

L’acteur Ben Affleck assiste à la première de New York «Batman V Superman: l’aube de la justice» | Mike Coppola / .

Le script était volumineux et la disposition stoïque et sévère d’Affleck n’était pas semblable à Bruce Wayne – un homme dont le silence est pensif, dont les regards sont exploratoires. Affleck visait, mais en raison d’un script manquant, il a raté la cible. Cependant, Ben Affleck était-il le pire acteur à incarner Batman? Ou, d’autres acteurs malavisés ont-ils sauté dans le costume pour décevoir une base de fans composée de critiques acharnés?

Selon une discussion en ligne sur le pire Batman, deux autres acteurs règnent en maître en ce qui concerne les terribles représentations de Batman.

1. George Clooney: «Batman & Robin»

Alors que George Clooney est peut-être l’un des acteurs les plus célèbres d’Hollywood – avec un portfolio rempli à ras bord de personnages complexes et de personnages convaincants – Batman n’était pas sa prétention à la gloire. Il a joué le personnage principal dans le film de 1997 Batman & Robin, mais il n’a pas réussi à incarner le croisé capé.

En discutant de l’acteur, les fans ont expliqué que (comme Affleck) Clooney souffrait d’un script faible; il aurait eu une chance décente dans le rôle si les scénaristes et le réalisateur avaient rendu hommage au matériel source. Clooney a regardé la partie en raison de son look hollywoodien et de son charme inné, mais il n’a pas répondu aux attentes concernant la représentation comique du personnage. En énumérant les mauvaises représentations de Batman, les fans ont déclaré:

clooney sans doute

Utilisateur Reddit

George Clooney est la seule bonne réponse

Utilisateur Reddit

En discutant de la performance de Clooney, Joe Morgenstern du Wall Street Journal a expliqué:

De tous les Batman modernes, George Clooney a la ressemblance physique la plus étroite avec le héros de la bande dessinée, mais il n’y a pas grand-chose à dire sur sa performance car il n’y a pas beaucoup de performances à discuter.

En bref, Clooney laissait beaucoup à désirer, et les mamelons exagérés de son costume de chauve-souris n’ont pas non plus aidé son cas.

2. Val Kilmer: «Batman Forever»

Batman de Val Kilmer en 1997 Batman Forever a été une autre déception, car il a du mal à trouver ce qu’il faut pour jouer la dualité inhérente au rôle Wayne / Batman; un décalage existe entre le super-héros et l’homme, mais il devrait y avoir une cohérence sous la surface, afin d’éviter les commutateurs qui se sentent brusques ou hors de caractère. Un critique a expliqué que, une fois de plus, le script n’a pas été à la hauteur, laissant Kilmer (avec un potentiel) cracher le dialogue de la bande dessinée au fromage:

Kilmer ne montre pas beaucoup de personnalité – il doit encore penser et parler dans des ballons de bande dessinée

Divertissement hebdomadaire

En bref, Kilmer et Clooney ont tous deux laissé beaucoup à désirer, mais comme les critiques, les fans ont également noté les inconvénients malheureux qu’un mauvais script peut entraîner. Et les talents de Kilmer et Clooney n’ont eu aucun espace pour briller.