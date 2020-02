Les fans et les critiques de football réagissent à Beyoncé et Jay-Z ne se tenant pas debout pendant “ l’hymne national ” au Super Bowl 54

La belle interprétation de Demi Lovato de “L’hymne national” lors du Super Bowl 2020 n’était pas la seule chose qui a suscité l’intérêt des téléspectateurs. Alors qu’elle a diffusé l’hymne américain, une caméra de fans a enregistré Beyoncé et Jay-Z restant assis plutôt que de rester solidaires, comme cela est généralement attendu.

Jay-Z et Beyonce 2018 | Jose Carlos Fajardo / MediaNews Group / East Bay Times via .

Ces protestations sont en vigueur depuis des années après que la recrudescence des violences policières contre les Noirs et les Bruns a été largement diffusée. Alors que certains choisissent de s’asseoir pendant la chanson, d’autres s’agenouillent dans leur opposition. Les réactions à la supposée protestation de Carter ont été mitigées, mais la conversation en ligne se poursuit.

Source: YouTube

Les critiques critiquent Beyoncé et Jay-Z pour ne pas être restés debout pendant «l’hymne national»

Les gens ont été sévèrement critiqués concernant la décision de Carter de rester assis pendant le chant de l’hymne national et ont exprimé leurs opinions à haute voix sur Twitter.

«#Beyonce et #JayZ sont tous les deux si odieux. Je suis gênée qu’elle soit de Houston “, a écrit l’un d’eux.”

Source: Twitter

“# Beyoncé et #JayZ ne se sont pas présentés pendant l’hymne national du Super Bowl pour faire une déclaration … Je ne pense pas, je pense qu’ils ont montré à quel point ils étaient tous deux dégoûtants”, a déclaré un autre.

Source: Twitter

Un autre commentateur a écrit sur le manque de respect qu’elle ressentait en restant assis représenté envers l’armée américaine, en écrivant: «Wow! Juste wow. Répugnant. #Beyonce #JayZ. Ils ne pouvaient pas être dérangés pour défendre nos braves hommes et femmes. “

Source: Twitter

D’autres ont félicité Beyoncé et Jay-Z pour être restés assis pendant “The National Anthem”

Alors que beaucoup étaient dégoûtés par le couple puissant, d’autres ont montré leur soutien.

“Assis ici en attendant que Trump tweete une folie à propos de #Beyonce et #JayZ afin que je puisse regarder le #Beyhive déconstruire tout son régime”, a commenté un fan de Beyonce en prévision du retour de bâton.

Source: Twitter

“#Beyonce et Jay-Z réagissent [to] tous les partisans de Trump détestent après ne pas avoir défendu l’hymne national », a écrit l’un d’eux avec un mème de quelqu’un disant« Ne vous en souciez pas ».

Source: Twitter

Un autre a souligné que Beyonce et Jay-Z n’étaient identifiés que par leur race, tandis que d’autres restaient également assis.

“Sensationnel! Ce sont des Américains qui croient que vous “devez” défendre l’hymne national “, ont-ils écrit. “C’est intéressant. Ce n’est pas vrai. Ça a toujours été un choix. Dans d’autres nouvelles, personne n’est en colère contre le gars blanc assis à côté d’eux assis pendant la chanson? #Beyonce #JayZ #SuperBowl

Hou la la! Ce sont des Américains qui croient que vous “devez” défendre l’hymne national. C’est intéressant. Ce n’est pas vrai. Ça a toujours été un choix. Dans d’autres nouvelles, personne n’est en colère contre le gars blanc assis à côté d’eux assis pendant la chanson? #Beyonce #JayZ #SuperBowl

– Ms.Queenie.Educates (@MrsQueenieJ) 3 février 2020

Source: Twitter

Beyoncé ou Jay-Z ont-ils fait des déclarations depuis le Super Bowl 54?

Ni Beyoncé ni Jay-Z n’ont commenté leur décision de siéger pendant «l’hymne national». Ces dernières années, Beyoncé a utilisé son art pour prendre position avec sa position politique et sociale.

Elle a attiré à la fois des éloges et des critiques pour sa dernière performance au Super Bowl en 2016, dans laquelle elle et ses danseurs ont revêtu tout noir et ont utilisé des images et des symboles du pouvoir noir tout au long de sa routine. Elle a célèbre son poing tout au long de la représentation en solidarité avec les injustices qui se produisent à travers le pays avec la brutalité policière et les personnes de couleur privées de leurs droits.

Source: YouTube

La critique est venue principalement de ceux qui pensaient que sa performance était militante et du sentiment que le Super Bowl est un endroit où les gens de toutes les couleurs s’unissent. Quoi qu’il en soit, sa performance a baissé comme l’un des plus grands spectacles de mi-temps de tous les temps.

Jay-Z, d’autre part, a été l’objet de critiques et de questions récurrentes concernant son partenariat avec la NFL. Il a fait savoir qu’il avait l’intention d’inciter au changement de l’intérieur mais beaucoup ne sont pas convaincus.

Super Bowl de Beyonce 2016 | Zoom sur le sport / .

Il convient également de noter que pendant que Lovato chantait, Beyoncé se balançait comme si elle appréciait vraiment sa performance – ce qui donne plus de perspicacité que son reste assis a peu à voir avec l’appréciation de la performance et plus à voir avec ses points de vue politiques et sociaux.