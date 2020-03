Les fans furieux demandent des explications à Idris Elba à propos des célébrités sans symptômes obtenant des tests de coronavirus

Peu de gens comprennent exactement ce qui se passe

avec la pandémie de coronavirus (COVID-19). Le virus ressemblait à un

préoccupation lointaine et abstraite il y a peu de temps. Et maintenant? Le monde est devenu un

un endroit complètement différent presque du jour au lendemain, les citoyens étant contraints de rester

maison pour freiner la propagation du virus.

Heureusement, nous avons toujours Internet pour nous garder tous

connecté. Les célébrités affluent

aux médias sociaux pour partager leurs opinions sur la quarantaine et exhorter les fans

observer les nouvelles règles de l’éloignement social. Pendant ce temps, quelques célébrités notables

même admis avoir testé positif pour COVID-19.

Vous pensez que le fait d’entendre des A-listers partager des messages d’espoir pendant la pandémie aiderait à calmer les gens. Mais au lieu de cela, les fans sont absolument furieux que les célébrités aient accès aux tests de coronavirus – qui sont rares – tandis que d’autres personnes plus malades sont obligées de s’en passer.

Comment les célébrités et les athlètes professionnels ont-ils accès au coronavirus

tests?

Même pendant une pandémie mondiale, la richesse et la notoriété sont

toujours votre meilleur ticket pour obtenir ce dont vous avez besoin. Rapports de test de coronavirus

les pénuries n’ont rien fait pour ralentir le nombre de personnes de premier plan

testés, même s’ils ne présentent aucun symptôme. Pendant ce temps, les citoyens moyens

qui ne présentent que des symptômes bénins de coronavirus sont renvoyés chez eux

les hôpitaux avec des instructions d’auto-quarantaine au cas où. Il n’y a tout simplement pas

assez de tests pour faire le tour.

Ces personnalités publiques sont pour la plupart restées maman sur le sujet. le

Le New York Times a rapporté que beaucoup ont «refusé de préciser» comment

ils ont pu se faire tester malgré leur absence de symptômes, et ont également déclaré:

«De tels cas ont provoqué des accusations d’élitisme et de traitement préférentiel.»

Cependant, une célébrité testée positive pour le coronavirus a pris la parole pour se défendre sur Twitter.

Les fans se sont demandé comment l’acteur Idris Elba avait accès à un

test de coronavirus sans symptômes

Ce matin, j’ai été testé positif pour Covid 19. Je me sens bien, je n’ai jusqu’à présent aucun symptôme mais j’ai été isolé depuis que j’ai découvert mon exposition possible au virus. Restez à la maison et soyez pragmatique. Je vous tiendrai au courant de la façon dont je fais. Pas de panique. pic.twitter.com/Lg7HVMZglZ

– Idris Elba (@idriselba) 16 mars 2020

Une célébrité qui a récemment testé positif pour le coronavirus a décidé de révéler comment et pourquoi il a été testé. L’acteur britannique Idris Elba a indiqué qu’il ne présentait aucun symptôme.

Il a écrit: «Ce matin, j’ai été testé positif pour Covid 19. Je me sens bien, je n’ai jusqu’à présent aucun symptôme, mais j’ai été isolé depuis que j’ai découvert mon exposition possible au virus. Restez à la maison et soyez pragmatique. Je vous tiendrai au courant de mes progrès. Pas de panique.”

Les fans ont immédiatement soutenu la situation, mais ils n’ont pas hésité à poser des questions urgentes également. “J’adore Idris de tout mon cœur”, a répondu un fan de Twitter. «Mais j’aimerais simplement savoir comment, SANS SYMPTÔME, il (et les athlètes et autres célébrités) ont réussi à se faire dépister lorsque d’autres personnes qui présentent des symptômes se font refuser. Et obtenez des résultats tout de suite tandis que les autres doivent attendre des jours. »

Idris Elba a défendu sa décision de se faire tester pour le coronavirus

Plutôt que de rester silencieuse, Elba a donné une raison de se faire tester sans symptômes. “Je suis sur le terrain, sur le point de commencer le tournage, donc c’était définitivement quelque chose que je devais faire car j’étais sur le point de commencer le tournage et j’étais avec beaucoup de gens”, a expliqué Elba sur Twitter. «Cela signifiait mettre beaucoup de gens en danger et si j’avais été exposé, alors les gens avec qui je travaillais seraient également exposés.»

Il a poursuivi: «Nous sommes extrêmement conscients que peu de

les gens peuvent passer des tests, et nous nous sentons très chanceux et chanceux, mais

être au travail, très honnêtement. “

Cependant, toutes les célébrités testées ne fonctionnent pas. Il sera intéressant de voir si certains d’entre eux publient des déclarations défensives sur la façon dont ils ont pu accéder aux tests, même au milieu de pénuries massives.