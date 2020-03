Les fans «jeunes et agités» ne sont pas satisfaits de la décision de Victor avec Newman Enterprises

Avec si peu de feuilletons télévisés, les piliers comme The Young et Restless réconfortent les fans, tout comme les piliers comme Victor Newman d’Eric Braeden, qui a été avec le spectacle presque aussi longtemps qu’il a été diffusé.

C’est pourquoi les fans sont encore assez investis avec Victor Newman et le dernier drame tourbillonnant autour de son personnage, à savoir sur la décision de donner un poste dans ses Newman Enterprises à Nick plutôt qu’à Adam. De nombreux fans sur les réseaux sociaux se sont déclarés Team Adam dans cette dispute.

Une brève histoire de Victor Newman et de son savon

Les jeunes et l’agité | Johnny Vy / CBS via .

Newman est un visage familier depuis tant d’années, il est un peu surprenant d’apprendre qu’il n’était pas dans la distribution originale de The Young and the Restless. Le spectacle a commencé en 1974 pour répondre à un public plus jeune comme All My Children, One Life to Live et General Hospital le faisaient à l’époque.

Maintenant, le spectacle est l’un des seuls feuilletons encore debout, les autres étant One Life to Live, General Hospital et The Bold and the Beautiful, la sœur de The Young and the Restless.

Victor Newman est arrivé en 1980. Selon Wikipedia, il a été écrit pour être un abuseur de femme et un personnage méprisable qui ne devait durer que quelques mois avant d’être tué – puis ils ont vu ce que Braeden avait apporté à la partie.

“Quand j’ai vu la première performance d’Eric Braeden – la voix, la puissance, la force intérieure – j’ai tout de suite su que je ne voulais pas perdre cet homme”, a déclaré le créateur William Bell. «Il était exactement ce dont le spectacle avait besoin. Pas l’homme haineux que nous avons vu à l’écran, mais l’homme qu’il pouvait et allait devenir. »

Maintenant, en 2020, il a été nominé pour huit Emmy Awards et en a remporté un.

Pourquoi Nick et pas Adam?

Plus tôt ce mois-ci, Victor a fait de Nick le PDG de Newman Enterprises, non seulement au grand dam d’Adam mais aussi à sa rage. Il a affirmé que Nick ne méritait pas d’être PDG, après s’être éloigné acrimonieusement auparavant. Victor a répondu: «Ce sont des circonstances spéciales.» Adam n’était pas amusé, et les fans sur Twitter non plus.

“C’est de la merde de faire Adam de cette façon !!” dit l’un. Un autre a dit: «Nick va gâcher beaucoup de temps et Victor suppliera Adam d’intervenir et de sauver (Newman Enterprises!)! Victor sait que Nick n’a pas le cerveau ou le sens des affaires / l’éducation pour diriger une entreprise comme NE! Adam est diplômé de la Harvard Business School et sait ce qu’il fait! 🙂

Adam a commencé à chercher dans le passé de Victor, essayant de découvrir un secret sur Victor et Hope. Mais selon le site des spoilers Young and Restless, «le plan d’Adam de découvrir le secret de Victor et Hope du Kansas se retournera contre des résultats dévastateurs, après quoi il aura besoin du soutien de Chelsea. Victor est prêt à tout pour protéger sa famille et son entreprise. »

Dans cette optique, la décision de Victor de choisir Nick pourrait peut-être sembler compréhensible.

Qu’a fait d’autre Eric Braeden?

Si les gens ont vu Braeden en dehors de The Young and the Restless, c’est probablement Titanic en 1997, où il a joué le personnage réel de John Jacob Astor, le passager le plus riche du navire décédé lors du naufrage.

De son expérience dans la réalisation de ce film, Braeden a déclaré dans The Talk: “” Ce n’était pas un rôle assez important. Je suis descendu dans cette foutue chose. J’ai déjà lu sur John Jacob Astor, c’est donc un type intéressant. »

Ses apparitions devant The Young and the Restless comprenaient The Six Million Dollar Man, Wonder Woman et Herbie Goes to Monte Carlo. Il a moins travaillé sur d’autres émissions ces dernières années, avec ses crédits dont un épisode de How I Met Your Mother.