Les fans manquent complètement le camée secret de George Lucas dans ‘Star Wars: The Rise of Skywalker’

La saga Star Wars a une longue histoire de camées surprises. Star Wars: The Rise of Skywalker n’est pas différent. En fait, en tant que dernier opus de la série, le film marque la dernière chance pour Lucasfilm de ravir les fans avec des œufs de Pâques.

Nous connaissons déjà le compositeur John Williams, le cinéaste Kevin Smith et le chanteur Ed Sheeran. Mais maintenant, nous avons appris que The Rise of Skywalker présente également la plus grande figurine de Star Wars. Nul autre que le créateur de franchise George Lucas n’a un tout petit rôle à jouer dans le film.

Réalisateur George Lucas | Jason LaVeris / FilmMagic

George Lucas est déçu de la trilogie de suite de Disney

Les fans de longue date de Star Wars se rappelleront que Lucas a fait une apparition en 2005 dans Revenge of the Sith. De même, ce rôle est né de la mentalité selon laquelle ce serait sa dernière chance de se présenter dans l’un des films. Bien sûr, tout a changé lorsque Lucas a vendu Lucasfilm à Disney en 2012.

Depuis lors, le réalisateur est déconnecté de la direction créative de la série. Sous sa nouvelle propriété, Lucasfilm a choisi de ne pas tenir compte des notes de trilogie de suite de Lucas et de recommencer à zéro. Le film qui en résulte, Star Wars 2015: The Force Awakens, a été critiqué pour être autant un remake qu’une suite.

Lucas lui-même aurait même été déçu par la relance de Disney, affirmant que cela n’apportait pas grand-chose de nouveau à la saga. Nous imaginons que voir une autre équipe de tournage jouer dans le monde qu’il a créé n’a pas été facile. Donc, la dernière chose à laquelle on s’attendait à ce stade était que Lucas fasse une apparition. Là encore, la façon dont cela s’est produit a beaucoup de sens.

Son camée caché dans «Star Wars: The Rise of Skywalker»

Selon un rapport d’ABC News, le mix audio de Star Wars: The Rise of Skywalker contient un extrait de la voix de George Lucas. Mais ne vous attendez pas à l’entendre prononcer un Stormtrooper ou parmi les nombreuses voix qui parlent à Rey à l’apogée. Au contraire, l’audio de Lucas est simplement un cri.

Les critiques de la trilogie de la suite pourraient plaisanter que ce cri est la réaction de Lucas à voir ce qui est devenu de Star Wars. Cependant, Lucas l’a d’abord enregistré pour sa sortie en 1973 American Graffiti. Et le cri – qui est devenu connu en interne sous le nom de «The George» – est apparu dans plusieurs films récents de Star Wars.

En plus de The Rise of Skywalker, “The George” apparaîtrait dans Rogue One et The Last Jedi. Effectivement, la voix de Lucas a remplacé «The Wilhelm», le cri de signature utilisé par le designer sonore Ben Burtt dans d’innombrables films au fil des ans. Pourtant, nous ne savons pas exactement quand “The George” est utilisé dans The Rise of Skywalker.

La saga «Star Wars» doit encore se développer au-delà de George Lucas

Le fait qu’un petit morceau de Lucas reste une partie de Star Wars est un hommage approprié. Après tout, ces films n’existeraient pas sans sa vision. Cependant, l’omniprésence de «The George» souligne également le plus grand défi de Lucasfilm.

Ce que Star Wars a le plus besoin de faire à l’avenir, c’est d’établir un héritage sans Lucas à la barre. La saga pourrait encore être rentable. Mais comme l’atteste la réaction de division de la base de fans, la vision derrière elle manque de direction. Avec les Skywalkers fermement dans la vue arrière, tous les regards sont tournés vers ce que Star Wars fera ensuite.

Pour le moment, The Mandalorian et d’autres spectacles Disney + porteront le flambeau. Mais Star Wars est une entité cinématographique et mérite de le rester. Seul le temps nous dira si “The George” servira d’hommage approprié aux origines de la saga ou de rappel obsédant à quel point Star Wars est tombé.