Les fans ne comprennent pas pourquoi les épouses de la saison 10 veulent entendre «je t’aime» si tôt

Marié à vie

à première vue, il n’est pas rare que différents couples aient des

problèmes alors qu’ils naviguent dans leurs mariages arrangés par des experts. Il y a souvent

les couples qui n’ont pas de chimie physique, par exemple. Dans d’autres cas, un

le partenaire est à fond, tandis que l’autre a peur d’être vulnérable ou honnête. Certains

les couples ne partagent pas les mêmes objectifs en ce qui concerne les carrières, les enfants ou tout autre avenir

des plans.

Deux mariées à la première vue de la saison 10, Katie

Conrad (mariée avec Derek

Sherman) et Jessica

Studer (mariée avec Austin

Hurd), partagent une préoccupation similaire au sujet de leurs nouveaux mariages. Jessica et Katie

ont peur que leurs maris ne disent pas “je t’aime” aussi tôt qu’ils le voudraient.

Après l’épisode du 26 février, «Le mot« L »», de nombreux fans de Marié à la première vue sont allés sur Twitter pour discuter de leur point de vue sur les raccords «Je t’aime» des deux femmes.

Katie pensait que l’histoire des relations de Derek était un «drapeau rouge»

Katie

et Derek avait une grande chimie physique et émotionnelle lors de leur lune de miel,

mais les choses ont semblé se dégrader après que le jeune couple a emménagé ensemble dans

Washington, D.C.En session avec le pasteur

Cal Roberson, Katie a admis qu’elle n’était pas complètement sur un ex récent, tandis que

Derek a dit qu’il n’avait jamais été amoureux et ne savait pas s’il pouvait tomber amoureux

avant au moins «six mois à un an» avec Katie.

Le marié

à First Sight, le couple n’a pas vu

face à face sur la chronologie appropriée pour tomber amoureux. Katie se demanda si Derek

se permettrait d’être suffisamment vulnérable pour lui tomber dessus.

“Je vieillis trop pour continuer après la poursuite”, dit-elle

l’avertit, disant que le fait qu’il ne soit jamais tombé amoureux avant était un «rouge

drapeau »pour elle. “Il ne semble pas que vous ayez jamais voulu quelque chose d’assez mauvais

de vraiment lutter pour cela », a-t-elle ajouté.

Mais Derek pensait que l’interprétation de Katie de son histoire relationnelle était «injuste» et a insisté sur le fait qu’il était prêt à tomber amoureux à l’avenir. “J’ai l’impression que c’est des conneries **”, lui a-t-il dit. “J’ai l’impression que vous n’avez pas besoin de ressentir l’amour avant d’avoir 27 ans.”

Jessica espérait qu’Austin lui dirait qu’il l’aimait tôt dans la relation

Quand Jessica

et Austin ont discuté de leurs relations passées, des problèmes similaires sont survenus

entre eux. Dans la plus longue relation d’Austin, a-t-il dit à sa femme, il lui a fallu

année pour dire «Je t’aime».

“Pour moi, c’est long”, a expliqué Jessica à

Producteurs First Sight. Elle espérait qu’Austin ne mettrait pas si longtemps à proclamer

son amour pour elle, révélant qu’elle espérait entendre ces trois petits mots “plus tôt

plutôt que plus tard. ”

Pendant ce temps, Austin craignait de «précipiter» ou de «forcer» ses sentiments et a dit qu’il espérait que Jessica laisserait les choses se produire naturellement. “Je pense qu’elle est trop penser l’amour comme un mot”, at-il dit.

Certains fans de “Marié à première vue” pensaient que Katie devait se retirer

Beaucoup de mariés

à First Sight, les fans pensaient

Katie espérait trop, trop tôt, de Derek. En particulier, ils

pensait que les comparaisons qu’elle faisait avec sa propre histoire romantique étaient injustes.

“Katie est tellement inflexible que Derek n’a jamais été amoureux”, a expliqué un Twitter

a écrit l’utilisateur. “Mais elle est amoureuse DEUX FOIS et où est-ce que ça l’a amenée? SUR UN

DAMN TV SHOW À LA RECHERCHE D’UN MARI. »

D’autres pensaient que Katie sabotait son mariage en essayant de pousser Derek à déclarer son amour avant qu’il n’ait une chance de grandir. “Katie girl crée tes propres problèmes chérie”, a soutenu un fan. «Ce spectacle s’appelle Marié à première vue…. pas le coup de foudre. ”

Les téléspectateurs se sont tournés vers Twitter pour sonder les sentiments de Jessica pour Austin

De nombreux téléspectateurs à vie avaient des sentiments similaires à propos de Jessica

espère pour Austin. Ils pensaient qu’elle devrait laisser leur relation se dérouler

naturellement au lieu d’essayer de planifier chaque instant.

“WTF est avec Jessica et ça je t’aime”, un fan

s’est demandé lors du dernier épisode. “Vous venez de rencontrer cet homme.”

Un autre utilisateur de Twitter pensait que la mariée de Mariée à la première vue espérait simplement plus de réconfort verbal d’Austin. “Il n’y a rien de mal à prendre 1 an dans une relation pour dire que je t’aime”, ont-ils soutenu. “Les mots d’affirmation semblent être à coup sûr le langage amoureux de Jessica.”

De nombreux fans pensaient que les deux femmes poussaient trop tôt pour les trois petits mots

Certains téléspectateurs ont remarqué les similitudes entre Jessica et

Les situations de Katie, la plupart étant d’accord pour dire que les deux femmes se précipitaient dans les choses

au lieu de les laisser se produire organiquement.

“Les gens s’attendent à ce que l’amour soit trop rapide”,

à First Sight, un fan a écrit sur Twitter. “Calme

vers le bas, cela arrivera quand il est censé le faire. Vous commencez à le forcer et ça devient

un arrêt. ”

D’autres pensaient que les espoirs de Jessica et Katie pour un «I love

vous “si tôt pourrait être dû à leurs propres sentiments croissants. Un Twitter

l’utilisateur pensait que Katie et Jessica pourraient avoir peur que leurs maris ne

rendre leur amour. “Ok Jessica et Katie aiment déjà leurs maris,”

ils ont écrit. “C’est pourquoi ils continuent de remettre en question le sujet de l’amour. Ils veulent tous les deux

dites-le, mais vous avez peur de ne pas recevoir de ILY d’Austin & Derek. ”