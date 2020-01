Les fans ne pensent pas que Christian Bale appartient au MCU après tout

Marvel semble être le centre de recrutement ultime ces derniers temps – à égalité avec les recruteurs militaires. Alors que ce dernier essaie de convaincre les étudiants d’âge collégial de s’améliorer, Marvel a déjà convaincu de nombreux acteurs de la liste A d’améliorer leur carrière en sautant à bord du train MCU.

Le dernier en date est Christian Bale qui a joué brièvement Batman, bien qu’il ait finalement évité de jouer dans d’autres films de bandes dessinées. Il a déclaré officiellement qu’il n’était pas un fan de Marvel, rejoignant les voix de plus en plus fortes de ceux qui regardent la franchise avec des yeux sceptiques.

Il semble maintenant qu’il ait changé d’avis, avec un nouveau rôle dans le prochain film de Thor: Love and Thunder. De nombreux analystes pensent que cela est dû au recrutement de la réalisatrice Taika Waititi. D’autres pensent que Bale ne s’intègre pas vraiment dans le MCU autant qu’il le pense.

Certains pensent que Christian Bale pourrait offrir quelque chose de différent dans le nouveau film de Thor

Des endroits comme Film School Rejects spéculent dans le ciel sur qui Christian Bale pourrait jouer dans Love and Thunder. Cependant, ils se demandent également ce qui l’a poussé si rapidement à vouloir agir dans le MCU après les avoir initialement abattus.

Les méchants comme Beta Ray Bill, Mangog ou Silver Surfer sont des noms qui sont proposés comme des possibilités. Étant donné que ces méchants sont connus pour être des hommes souffrant de troubles mentaux, Bale est le plus parfaitement adapté pour jouer de tels personnages. D’un autre côté, il n’ira probablement pas à l’extrême après avoir dit qu’il allait arrêter de faire les trucs de perte de poids risqués comme il l’a fait dans Vice.

Celui qui il jouera ressemblera probablement exactement à ce que Bale fait actuellement physiquement, même si se faire arnaquer est généralement une condition préalable avant de rejoindre le MCU.

Étant donné que Bale n’a jamais passé un défi physique à agir autant que mental, ce n’est pas trop compliqué de voir pourquoi il a rejoint le MCU. En outre, avec Waititi à la barre, il a probablement compris qu’il pouvait créer quelque chose de différent d’un film Avenger typique.

Même alors, Bale aurait-il vraiment le cœur d’agir dans un film MCU?

Quiconque est excité pour Christian Bale dans Thor: Love and Thunder devrait regarder Knight of Cups. C’est le film où Bruce Wayne trompe sa femme, Hela, avec Jane Foster. pic.twitter.com/VivK4P3Xvy

– Kiki Russell (@KK_Russell) 9 janvier 2020

Beaucoup de questions plus importantes sont toujours en suspens pour savoir pourquoi Christian Bale rejoindrait le MCU si rapidement. Peut-être que regarder l’effort précédent de Waititi dans la franchise Thor était le clinquant, pas qu’il ne créera toujours pas un nouveau type d’aura sur Bale comme étant la dernière recrue de Marvel.

Une fois dans la mêlée, il est impossible de trouver un moyen de sortir, car il est facile d’obtenir une transcription typée, malgré l’attraction des chèques de paie plus élevés. Y a-t-il toutes les chances pour que Bale se joigne à lui parce qu’on lui a offert plus d’argent qu’il n’en gagne habituellement pour ses autres films?

Nul doute que c’est ce qui a attiré beaucoup d’acteurs qui n’auraient probablement pas rejoint autrement sans les poches plus profondes de Marvel. L’argent convainc beaucoup de gens de faire des choses qu’ils ne feraient probablement pas autrement, même si un acteur sérieux est généralement pensé avant de rejoindre Marvel.

Maintenant, Christian Bale peut faire face à une réaction brutale ou au moins à des fans sceptiques pensant qu’il joue le rôle de l’argent plutôt que d’avoir vraiment le cœur pour le faire.

Christian Bale sera-t-il considéré comme une vente à guichet fermé?

Même si Christian Bale a joué Batman pour trois films pour Warner Bros./DC, ce dernier studio aurait pu être sa meilleure maison pour jouer des super-héros. Avec son penchant pour les personnages plus sombres, passer au MCU signifiera devoir rester dans un cadre PG-13.

À moins que Marvel ne commence à devenir un peu plus sombre (peu probable que Disney domine le perchoir), Marvel pourrait s’avérer un peu mal à l’aise. De plus, Bale a aimé travailler dans des films indépendants très créatifs au cours des sept dernières années, dont deux pour le réalisateur Adam McKay.

S’éloigner de cela et peut-être jouer un méchant de super-héros dans plus de films MCU pourrait être considéré comme un guet-apens. Alors que cela ressemblait initialement à Robert Downey, Jr. et à ses collègues, personne ne dirait maintenant que c’était une occasion perdue.

Une chose est sûre, Downey a établi une ligne en gardant toujours une «distance esthétique» avec des choses comme Marvel. Bale pourrait être très conscient de cela et prendra du temps pour s’assurer que Marvel ne se transforme pas en un trou noir cinématographique pour lui.