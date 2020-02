Les fans ne peuvent pas arrêter de s’évanouir sur le look de George Clooney-Esque de Kevin, bien que Hartley ait été «horrifié» lors des essais de maquillage

L’épisode de cette semaine de la série acclamée par la critique de NBC, This Is Us, a dépassé les attentes. Il y avait tellement de parallèles entre les décennies que notre cœur souffre. Après tous ces pleurs, les producteurs nous ont laissé de quoi sourire.

Les fans pensaient que Kevin (Justin Hartley) était déjà sexy, mais ils l’ont aperçu à l’avenir – c’est tout ce que vous vouliez et plus encore. Certains téléspectateurs demandent à ses maquilleurs de recevoir un Oscar. Cependant, le look a pris de nombreux essais pour arriver à ce point.

[Warning: This Is Us Season 4 spoilers ahead]

Mandy Moore et Justin Hartley | Images de Jose Perez / Bauer-Griffin / GC

Le flash-forward a rendu tout l’épisode digne d’être regardé

De nos jours, Kate (Chrissy Metz), Randall (Sterling K. Brown) et Kevin se sont liés après avoir déterré la capsule d’antan que leur père, Jack (Milo Ventimiglia) a enterré. Non seulement ils trouvent ce qu’ils y ont mis il y a près de trente ans, mais une bande de Jack. Dans la bande, il décrit la maison de rêve de la famille – puis dans la capsule de Rebecca est le croquis que Jack a fait de la maison.

Plus tard, lors d’un flash-forward, Kevin tient le dessin de la maison de rêve de Jack et Rebecca, puis la maison prend vie devant nous. Il est perché juste au-dessus de l’ancienne cabane familiale. Kevin l’a fait construire dans la réplique du dessin de Jack.

Ensuite, la caméra fait un panoramique sur Kevin – c’est à ce moment-là que les téléspectateurs à la maison commencent à paniquer. Beth (Susan Kelechi Watson) salue Kevin et lui dit que les autres sont avec Rebecca – que nous savons être sur son lit de mort.

La série entière commence à boucler la boucle, et les fans ont beaucoup à dire à ce sujet. Cependant, les téléspectateurs ont encore plus à dire sur le futur Kevin.

Les médias sociaux bourdonnent de commentaires sur le futur Kevin sur «This Is Us»

“Enfin -” le vieux Kevin! “A écrit un fan sur Reddit. «Vieillir aussi gracieusement qu’un bel acteur peut lol. J’ai adoré les poils du visage lol. ”

Les téléspectateurs commentent tous les médias sociaux à propos de Kevin plus âgé. Les commentaires vont de l’appeler «McSteamy» à «Jack from Lost», «une ambiance de renard argenté», «Harrison Ford» et tout le reste.

“Mec, ce spectacle frappe vraiment différemment”, a ajouté un autre fan. «Kevin construisant la maison dont Jack rêvait, toujours aussi beau comme un enfer dans le futur. Je n’en ai jamais assez. “

En plus des centaines de commentaires sur les looks de Kevin, les fans ajoutent que la série relie tout parfaitement.

Le premier essai du look de Kevin plus âgé ne s’est pas déroulé comme prévu

“Nos brillants maquilleurs et nos coiffeurs ont fait beaucoup de tests, et nous avons tous estimé collectivement que Kevin Pearson vieillirait très bien », a déclaré Elizabeth Berger, productrice de This Is Us, à Entertainment Weekly. “Donc, trouver que Clooney-esque le cherche pour s’adapter au personnage.”

Cependant, ce look n’est pas venu du premier coup. Berger a expliqué qu’il y avait quelques rounds dont Hartley était désemparé.

“Je dirais” horrifié “, a ajouté le producteur Isaac Aptaker. «Notre premier test, il a été horrifié:« Comment Kevin a-t-il pu se laisser aller comme ça? Ne porte-t-il pas un écran solaire? “C’était en grande partie cela.”

Ainsi, après de nombreuses tournées et une recherche approfondie d’acteurs comme Clooney et Pierce Brosnan, les maquilleurs et les producteurs ont trouvé le Kevin qu’ils recherchaient.

Espérons que nous reverrons bientôt Kevin plus âgé dans un prochain épisode de This Is Us, qui sera diffusé le mardi à 21 h HE sur NBC.

